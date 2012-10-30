Как «Воронины» стали народным сериалом? Мы расспросили создателей

На Кинопоиске появились все 24 сезона сериала «Воронины». Шоу выходило в эфир телеканала СТС десять лет и завершилось в 2019 году.

На самом деле, «Воронины» — адаптация американского сериала «Все любят Рэймонда». Российская версия переросла оригинал на 14 сезонов, и с 11-го сезона у «Ворониных» началась самостоятельная история. «Воронины» даже вошли в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный адаптированный телесериал в мире. В 2010 году вышел документальный фильм «Экспорт Рэймонда» о том, как создатель оригинального сериала Филип Розенталь приезжал в Россию и помогал команде кинокомпании Good Story Media, занимавшейся ремейком.

Мы расспросили сценаристов и продюсеров, отвечавших за выход «Ворониных» в России, с какими трудностями они столкнулись при адаптации американского ситкома для российских зрителей и в чем, на их взгляд, секрет народной любви к «Ворониным».

Маргарита Искандарова Продюсер

О запуске сериала

Идею адаптировать сериал «Все любят Рэймонда» предложил глава международных проектов Sony Pictures Television Джефф Лернер. В то время мало кто из российских продюсеров поддерживал это решение, однако мы, будучи в команде Джеффа, всецело доверились его профессионализму и рискнули презентовать разработку российскому каналу. Для нас было важно не просто перенести понятную для зрителя историю о семейных взаимоотношениях и столкновении поколений в российские реалии, но максимально русифицировать проект, включить в ДНК сериала наш национальный код, чтобы зритель смог идентифицировать себя с героями проекта.

О том, почему «Воронины» стали хитом

Анна Фроловцева, Станислав Дужников, Георгий Дронов

Конфликт отцов и детей — извечная история! И особенно яркой она становится, если свести всех членов семьи от мала до велика в одном пространстве. Почти добровольное сожительство и ежедневная рутина всех членов семьи превращается в калейдоскоп жизненных и комедийных ситуаций на грани. Это оказалось очень понятным российской аудитории. Сколько поколений жили вместе, сколько семей прошли через коммуналки, столько же привыкли жить с родителями или не имели возможности решить квартирный вопрос. А если и разъезжались, то часто недалеко. Удушающая близость любимых родственников прекрасно адаптировалась под российскую традицию тесных семейных взаимоотношений.

Нам было важно показать через комедию тесноту и в то же время близость родственников, любовь, добро, подсказать решения для самых распространенных конфликтов. В семьях других стран мира проблемы те же. И про них мы смогли рассказать на языке, понятном нашему зрителю. Именно зрительская любовь спродюсировала все 24 сезона, а мы помогли ее трансформировать в сценарии, кадры и монтажные склейки, чтобы она обрела свой кинообраз и радовала новые и новые поколения поклонников сериала.

Артем Лемперт Сценарист

О сложностях адаптации

Сериал «Все любят Рэймонда» был очень успешным в Америке. В России тогда как раз была мода на адаптации, права на «Рэймонда» принадлежали Sony Pictures. Разные продюсеры пытались взяться за адаптацию, но не совсем получалось сначала. Кто-то из продюсеров думал, что это чисто американская история, что она будет несмешной для российских зрителей. Потом проект попал в руки продюсеру тогда еще начинающей компании Good Story Media Артему Логинову. Он сам любил сериал и взялся его адаптировать. Причем не просто переводя на русский, а глубоко адаптируя.

На первом этапе не было новых персонажей, все просто подвергалось тщательной переработке и внедрению в российскую действительность. Герои «Ворониных» в течение ранних сезонов попадают фактически в те же ситуации, что и герои оригинального «Рэймонда». То есть бралась оригинальная драматическая конструкция и перекладывалась на современные российские реалии, что-то менялось и допридумывалось. Часть эпизодов не подлежала адаптации, они были чисто американскими, а потом оригинальные серии закончились. Тогда решили уже писать свои серии «Ворониных». С нами постоянно был консультант из США, один из шоураннеров и сценаристов оригинального сериала, Джереми Стивенс. Он учил нас правильно понимать драматургические конструкции, их адаптировать так, чтобы юмор не превалировал над смыслом. Больше ста таких серий написали авторской группой. Потом, когда контракт Good Story Media с Sony Pictures закончился, студия заключила сделку с другими сценаристами СТС на несколько сезонов.

О том, как появилась фраза «египетская сила»

Борис Клюев

Насчет фразы существует легенда. Борис Клюев, ныне покойный, в некоторых интервью утверждал, что он сам на съемках просто сказал эту фразу. На самом деле, в оригинале была крылатая фраза у персонажа Фрэнка Барона (Питер Бойл), которого в адаптации играл Борис Клюев. Он все время вскрикивал «holy crap!». Российские сценаристы, кто первый у себя в серии это встретил, адаптировали фразу под российские реалии как «едицкая сила».

Артем Логинов, читая, случайно или подсознательно прочитал это как «египетская сила». Потом все поняли, что этот вариант посмешнее звучит. Попробовали — фраза очень легла Борису Владимировичу в уста и стала тем самым крылатым выражением, которым он очень гордился. Он даже периодически в шутку использовал эту фразу в жизни.

Об успехе «Ворониных»

Секрет популярности проекта, на мой взгляд, в том, что получилась очень российская история про теплые семейные отношения, про то, как люди пытаются справляться с разными обстоятельствами, быть с семьей. Где-то хитрить, где-то справиться со своим эгоизмом. Очень фактурные персонажи, шикарно воплощенные нашими актерами. Они создатели реалистичных и именно российских персонажей. Их удалось соединить с крепкой драматической конструкцией и историями. Они были жизненными, общечеловеческими, семейными, добрыми и позитивными. При адаптации семейственность, доброта, теплота и юмор остались, но к этому добавились черты современных российских семей. Все это привело к тому, что глобально получились магия, волшебство. Вот так проект стал народным. «Ворониных» все вместе — и дети, и взрослые — могут спокойно вечером посмотреть. Сходить в гости к любимым Ворониным и на полчаса забыть о своих проблемах.

Иван Забегаев Сценарист

О том, чем отличаются «Рэймонд» и «Воронины»

В американском варианте было два дома, которые находились через дорогу друг от друга. А мы адаптировали под российскую, московскую реальность, где две семьи жили по соседству, у них был проход через балкон, который они сами и прорубили.

Еще, например, в Америке в доме есть по два-три туалета. Мы делали стандартную московскую квартиру. В некоторых сериях пришлось кое-что достаточно интенсивно поменять, потому что на этом строился конфликт. Например, в американском доме есть подвал — такое мужское логово, кто-то строит там кинотеатр. У Рэймонда там был рабочий кабинет, некое убежище. Нам пришлось придумывать, как и куда изолировать Костю (Георгий Дронов).

В Америке также у дома есть двор. Кое-где нам приходилось придумывать, что это палисадник, кое-где — балкон. Нужно было подстраиваться. В американском сериале была серия, где родители пробивали на автомобиле дом Рэймонда. У нас, естественно, такого быть не могло. Поэтому мы написали другое начало, где Костя и Вера снимали домик за городом и думали, что свалили от родителей. Но даже туда приехали Галина Ивановна (Анна Фроловцева) и Николай Петрович (Борис Клюев).

Георгий Дронов и Екатерина Волкова

Что касается тональности, все-таки мы писали сериал для СТС. Контент СТС и сейчас, и тогда — это то, что можно смотреть с детьми. А «Рэймонд» все равно довольно взрослый сериал про отношения, там были откровенные сцены. Более откровенные, чем мы могли себе позволить. Мы пытались сохранять все юмористические вещи, которые там были, но кое-где что-то пришлось сглаживать, поскольку это сериал для СТС и для детей. Мне кажется, у нас получилось так, что юмор мы при этом сохранили.

Еще мы адаптировали все бэкграунды героев. Например, Николай Петрович служил на границе с Китаем, часто этим бравировал. Все детали, которые были очень американскими, меняли: и то, что мама героя готовит, и какие праздники они отмечают. Насчет кастинга: в оригинале брат главного героя очень высокий (Рэймонда и его брата Роберта сыграли Рэй Романо и Брэд Гэррет. — Прим. ред.), про это много юмора. Нам просто приходилось про это шутки перепридумывать. У нас брат героя, Леня (Станислав Дужников), скорее полный, чем высокий.

Самое большое, что приходилось переделывать, даже отказываться от каких-то серий, — это культурные различия. В общей сложности в Америке было снято 209 серий, а мы адаптировали 199. Там еще несколько эпизодов схлопнулось, потому что есть спаренные серии. С какими-то сериями просто вместо двух у нас получилась одна — про свадьбу Кости, например. Вообще, американский сериал — про семью итальянцев в США. А мы делали про обычную российскую семью. Поэтому серии, где к героям приезжали итальянские родственники или они ездили в Италию, мы просто не делали.