«Первый хоррор Marvel»: что пишут про «Доктора Стрэнджа» Сэма Рэйми

6 мая в мировой прокат выходит «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» Сэма Рэйми, автора оригинальной трилогии о Человеке-пауке. По предварительным продажам второй фильм о Докторе Стрэндже уже опережает «Бэтмена» Мэтта Ривза, хотя в китайском прокате кинокомиксу официально было отказано. Причина — газетный киоск, появляющийся во время сражения Стрэнджа с одним из злодеев на улицах Нью-Йорка. В киоске видна символика The Epoch Times — международной китайской газеты, которая критикует деятельность партии КНР.

Первые премьерные показы кинокомикса состоялись 2 мая. Рассказываем, что западные СМИ пишут о фильме.

О чем это?

Из-за просьбы Питера Паркера в «Нет пути домой» Доктор Стрэндж нарушил пространственно-временной континуум и открыл порталы в другие вселенные. Теперь ему необходимо отправиться в путешествие по параллельным мирам, в которых он встретит своих двойников (включая злую версию) и будет сражаться с новыми злодеями. Для этого Стрэнджу понадобится помощь не только новых союзников, но и старых друзей, например Алой Ведьмы (Элизабет Олсен).

Кому понравится фильм?

Поклонникам Сэма Рэйми и хорроров. Судя по отзывам, «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» — это убедительное напоминание о том, за что зрители любят кино Рэйми, как супергеройское («Человек-паук»), так и ужасы («Зловещие мертвецы»). Режиссер первого фильма Скотт Дерриксон только пытался добавить мрачности в историю о хирурге, обучившемся магическим искусствам. Но у Рэйми ужасы и кровопролитие реализованы с «эйфорическим эффектом».

Бенедикт Камбербэтч

«Marvel наконец-то сняла настоящий ужастик. Это странный и пугающий фильм, который действительно заслуживает названия „В мультивселенной безумия“. Если вы вдруг боялись, что это не будет похоже на кино, снятое Сэмом Рэйми, то не бойтесь, будет!» — пишет Росс Бонейм (Collider).

«Рэйми смастерил не очередные американские горки, а жуткий дом с привидениями, который населен эксцентричными персонажами. Здесь есть изобилие зумов, необычных ракурсов, трюков и сцен со сверхъестественным. Он сделал из очередной экранизации комикса абсолютно уникальную вещь и смог воплотить в жизнь все свои фантазии, которым не хватало бюджета в начале его карьеры, когда он снимал хорроры», — добавляет Дэвид Фир (Rolling Stone).

«Это очень мрачное творение извращенного и блестящего ума Сэма Рэйми. Поклонникам наконец-то подарили фильм ужасов с элементами боди-хоррора, за него тут отвечает трансформация лиц персонажей», — считают авторы Variety.

Что пишут про актеров?

Критики хвалят игру Камбербэтча, но в еще большем восторге они остались от Олсен. Сюзанна Поло из Polygon отмечает, что из-за того, что в фильме много героев вокруг самого Стрэнджа, он теряется на их фоне, а Олсен, наоборот, играет самого яркого персонажа. «В фильме полно развлекательных эпизодов и мощных персонажей. Бенедикт Камбербэтч превосходен, Сочил Гомес крадет внимание зрителей в каждой сцене, но вот Элизабет Олсен просто вне конкуренции!» — пишет Корти Ховард для Fresh Fiction.

Элизабет Олсен

А за что критикуют?

Многие остались недовольны затянутостью, визуальной перегруженностью и тем, что на экранах стало появляться слишком много сюжетов, связанных с мультивселенными. Так что Marvel при всех ресурсах и бюджетах не удалось сделать эту историю уникальной. Например, критик Vulture Анжелика Джейд Бастьен пишет: «У кино, безусловно, есть и потенциал, и авторский почерк, но всему этому мешают неоправданная затянутость (особенно на первом часу) и неприличное количество спецэффектов, которыми постоянно тычут вам в лицо. Они делают фильм бесфактурным».

«Как бы Рэйми ни пытался показать, что он получил полный контроль над историей, фильм все равно выглядит как типичный представитель кинокомиксов Marvel без какого-либо авторского почерка. Это больше похоже на то, как если бы вы дали вашей собаке лакомство за то, что она принесла ваши тапочки», — подчеркивает Радхайн Симонпиллай из NOW Toronto.

Некоторые, наоборот, остались довольны спецэффектами, но жалуются на то, что в фильме отсутствует необходимая эмоциональная связь между героями. А это превращает кино в очередной супергеройский блокбастер без души.

Вердикт

Шедевром «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», по мнению критиков, не стал, а вот фанаты, судя по всему, останутся довольны. Тем более многие из журналистов упоминают несколько приятных камео.

«Рэйми удалось умело упаковать этот психоделический сюжет в красиво оформленную коробку, но мы все еще надеемся, что Marvel Studios начнет когда-нибудь уделять больше внимания именно персонажам, а не происшествиям вокруг них.

Можно с уверенностью сказать, что из всех фильмов MCU на сегодняшний день «Мультивселенная безумия» — самая авторская и новаторская экранизация комикса. Даже круче «Черной Пантеры» или «Тор: Рагнарёк», подытоживает Джейк Коил для Slant.