Что мы узнали на CinemaCon-2022 в Лас-Вегасе

С 25 по 28 апреля в Лас-Вегасе проходил десятый ежегодный конвент CinemaCon, который каждую весну собирает несколько тысяч представителей мировой киноиндустрии. Помимо индустриальных панелей, на конвенте обычно проводят презентации пакетов студий-мейджоров. В этом году свои релизы представили Warner Brothers, Sony Pictures, The Walt Disney Studios, Paramount Pictures и Universal Studio, а вот Netflix и Amazon Studio в Лас-Вегас не приехали.

Что мы узнали за четыре дня.

Нас ждет много приквелов, а также сиквелов, триквелов, квадриквелов и других продолжений

Студия Sony Pictures объявила о том, что идет подготовка к съемкам триквела «Венома» с Томом Харди. Еще в разработке сиквел перезапуска «Охотников за привидениями», вышедшего на большие экраны в прошлом году. Детали пока не разглашаются.

Warner Brothers и режиссер Мэтт Ривз объявили, что снимают сиквел нового «Бэтмена». Режиссер признался, что «счастлив вновь погрузиться в этот мир и начать работу над следующей главой», и подтвердил, что Роберт Паттинсон вернется на экраны в роли Брюса Уэйна.

Paramount Pictures подтвердила, что у приквела «Тихого места» появилось официальное название — «Тихое место: День первый». Он выйдет на экраны в сентябре 2023 года.

Lionsgate в рамках своей презентации сообщила название приквела «Голодных игр». «Баллада о певчих птицах и змеях» выйдет в мировой прокат 17 ноября 2023 года и будет посвящена Кориолану Сноу, главному антагонисту трилогии, диктатору Панема. Других подробностей пока нет.

Джейми Ли Кёртис рассказала, что триквел слэшера «Хэллоуин заканчивается», который выйдет на мировые экраны 14 октября, станет последним фильмом легендарной кинофраншизы. Актриса подчеркнула, что ее героиня Лори Строуд все эти 44 года была способна противостоять монстру, когда все остальные бежали, и что она воплощение всех тех женщин, которые каждый день борются с собственными монстрами.

Продюсеры и сценаристы анимационного фильма «Человек-паук: Через вселенные» Фил Лорд и Кристофер Миллер показали нарезку из сиквела, в которой Гвен Стэйси, Женщина-паук (Хейли Стайнфелд) на Земле-65, встречает Мигеля О'Хару, Человека-паука 2099 (Оскар Айзек) и еще одну Женщину-паука по имени Джессика Дрю (Исса Рэй). Тем временем отец Гвен — полицейский, который ведет расследование преступлений, совершенных неким Человеком-пауком — попадает в место сражения Гвен со злодеем по имени Стервятник и арестовывает ее. Одновременно с этим на Земле в нашей Вселенной еще один Человек-паук, Майлз Моралес (Шамеик Мур), пытается совместить поступление в Колумбийский университет с обязанностями супергероя. В завершении своего выступления Лорд и Миллер рассказали о том, что действие сиквела, который выйдет под названием «Человек-паук: Через вселенные 2» (Across the Spider-Verse), будет происходить в шести вселенных, а персонажей вместо сорока станет 240. Они также объявили о запуске триквела этой анимации, который получил название «Человек-паук: За пределами вселенной» (Beyond the Spider-Verse).

Киану Ривз и режиссер Чад Стахелски представили четвертый фильм о Джоне Уике, мировая премьера которого запланирована на 24 марта 2023 года. Несмотря на то, что релиз состоится лишь через год, создатели новой оригинальной франшизы показали небольшую нарезку, действие которой происходит в Токио. В ней, помимо Ривза, появляются Лоренс Фишбёрн и Иэн МакШейн.

Президент Marvel Studios Кевин Файги показал 20-минутную сцену из сиквела «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», который выйдет в мировой прокат уже на следующей неделе. Она начинается с того, что Верховный маг Земли (Бенедикт Камбербэтч) пытается спасти от демона девочку-подростка с супергеройскими способностями, но проигрывает битву и погибает.

Актер Харви Гильен представил сиквел анимационной комедии «Кот в сапогах», которая получила название «Кот в сапогах 2: Последнее желание». Картина выйдет в мировой прокат 21 декабря. Гильен озвучил нового персонажа — чихуахуа по имени Перро, который присоединится к Коту в сапогах (Антонио Бандерас) и Киске Мягколапке (Сальма Хайек). В сиквеле также появится новая героиня — Златовласка (эквивалент Машеньки из сказки о трех медведях), ее озвучила Флоренс Пью.

10 июня выйдет «Мир Юрского периода: Господство», который станет последним фильмом в трилогии Колина Треворроу, перезапустившего кинофраншизу «Парк Юрского периода» в 2015 году. В расширенном трейлере Крис Пратт и Брайс Даллас Ховард отправляются на поиски похищенного детеныша динозавра. Еще там появляются и другие актеры из оригинального «Парка Юрского периода», помимо Джеффа Голдблюма, в частности Лора Дерн и Сэм Нил.

«Мир Юрского периода: Господство»

Сиквел «Лучшего стрелка» — «Топ Ган: Мэверик», который переносили пять раз — выйдет в прокат 27 мая. В режиссерском кресле — Джозеф Косински, Том Круз вновь играет Пита Митчелла, известного как Мэверик. Среди новых лиц — Дженнифер Коннелли и Джон Хэмм. Майлз Теллер играет сына погибшего друга Митчелла, а Вэл Килмер возвращается в роли Айса, который на этот раз появляется в качестве адмирала ВМФ США Казански.

Том Круз в этом году в Лас-Вегас не прилетел, так как занят на съемках восьмого фильма «Миссия: невыполнима». Седьмой фильм кинофраншизы выйдет на экраны 14 июля 2023 года под названием «Миссия: невыполнима. Точный расчет — Часть первая» (Mission: Impossible. Dead Reckoning — Part 1). В трейлере сиквела, который был показан в Лас-Вегасе, помимо Итана Ханта, появляется его бывший босс Киттридж (Генри Черни) из фильма 1996 года.

Закари Ливай представил сиквел «Шазама!», который выходит под названием «Шазам! Ярость богов». Он снова снимется в роли супергероя, и к нему присоединятся Рэйчел Зеглер и оскароносная Хелен Миррен.

Сиквел «Шазама!» должен был выйти в мировой прокат 16 декабря, но дату премьеры поменяли, когда выяснилось, что в этот же день выходит продолжение «Аватара». На конвенте показали его трейлер. Режиссер Джеймс Кэмерон записал для конвента видеообращение, в котором сказал следующее: «Мне хотелось, чтобы наше возвращение на Пандору стало чем-то по-настоящему особенным. Каждый кадр нашего фильма создан для самых больших экранов с самым высоким разрешением и с самым иммерсивным 3D». Он также напомнил, что в сиквеле появится много новых актеров, среди которых и обладательница «Оскара» Кейт Уинслет.

А что помимо сиквелов?

Студия Sony на волне кассового успеха нового «Человека-паука» (мировые сборы — почти 2 млрд долларов) объявила о начале работы над новым фильмом о супергерое по имени Эль Муэрто. Это спин-офф «Человека-паука». Эль Муэрто, или Хуан Карлос Эстрада — профессиональный рестлер, который свободно говорит на испанском, но не очень хорошо владеет английским. Маска, которая передается в его семье от поколения к поколению, наделяет этого героя сверхчеловеческой силой и выносливостью. В комиксах Эль Муэрто изначально был врагом Человека-паука, но со временем стал одним из его главных союзников. Роль Эль Муэрто сыграет Bad Bunny, известный пуэрториканский рэпер. Он станет первым латиноамериканским актером, сыгравшим главную роль в фильмах по комиксам Marvel. Кинокомикс выйдет в мировой прокат 12 января 2024 года.

Bad Bunny также появится в одной из ролей в еще одном оригинальном проекте студии Sony — триллере Дэвида Литча «Быстрее пули». Боевик снят по мотивам романа «Мария Битл» Котаро Исаки. В центре сюжета — группа наемных убийц, оказавшихся в скоростном поезде, следующем из Токио в Мориоку. Во время поездки киллеры выясняют, что их миссии каким-то образом связаны, и пытаются выяснить, кто и с какой целью собрал их вместе. В главных ролях — Сандра Буллок, Брэд Питт, Зази Битц, Джои Кинг, Аарон Тейлор-Джонсон, Майкл Шеннон. Криминальный экшен в мировом прокате с 29 июля.

Одним из главных оригинальных проектов, представленных на CinemaCon в этом году, стал «Элвис» База Лурмана. По словам режиссера, который лично представил картину, это в первую очередь не байопик, а фильм об Америке 1950-х, 1960-х и 1970-х годов. И, поскольку Элвис Пресли был главной американской звездой на протяжении этих тридцати лет, он и стал центральной фигурой истории. Роль Пресли сыграл Остин Батлер, который воплотил короля рок-н-ролла в трех его ипостасях — молодым бунтарем, голливудской звездой и угасающей легендой. Роль менеджера Пресли — голландского продюсера, известного как Полковник Том Паркер — играет Том Хэнкс.

«Элвис»

Студия Warner Brothers показала расширенный ролик «Вилли Вонки» с Тимоти Шаламе в роли юного шоколатье. Это музыкальный приквел к фильму «Чарли и шоколадная фабрика» 2005 года с Джонни Деппом. Салли Хокинс играет маму Вилли Вонки. В прокате с 15 декабря 2023 года.

На презентации Universal Pictures был представлен эксклюзивный ролик одного из участников конкурсной программы 75-го Каннского кинофестиваля, новый фильм Джеймса Грэя «Время Армагеддона». В этой драме, снятой по сценарию самого режиссера, Энтони Хопкинс играет дедушку мальчика-подростка (Майкл Бэнкс Репета), которого травят одноклассники. Мать мальчика играет Энн Хэтэуэй, отца — Джереми Стронг.

Также UPI представила третий режиссерский проект Джордана Пила под названием «Нет», который выйдет в мировой прокат 6 июля. В основе сюжета этого sci-fi-хоррора лежит оригинальная идея, вновь придуманная и написанная самим Пилом. В главной роли — опять Дэниэл Калуя, также в фильме задействованы Кеке Палмер и Стивен Ян.

Звезда режиссерского дебюта Джордана Пила Эллисон Уильямс представила в Лас-Вегасе свой новый проект «Меган» — фильм ужасов от студии Blumhouse, снятый по сценарию легенды хорроров Джеймса Вана. M3gan — это робот-андроид, который выглядит как настоящая девочка. Героиня Уильямс покупает ее для своей племянницы, которая переезжает к ней после смерти родителей, чтобы девочке было не так одиноко. Сначала Меган справляется со своей задачей идеально, но, судя по расширенному ролику, со временем становится совершенно неуправляемой. «Меган» в мировом прокате с 13 января.

Звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор представил свой новый проект «Жестокая ночь», кроссовер боевика и рождественского фильма, который выйдет в прокат 2 декабря. Харбор играет Санта-Клауса, которому предстоит спасти семью, попавшую в заложники к бандитам в канун Рождества. Среди продюсеров — Дэвид Литч.

Сразу три проекта с Марго Робби

Марго Робби снялась в первой киноадаптации истории о самой знаменитой кукле всех времен, которая выйдет в мировой прокат 21 июля 2023 года под названием «Барби». В режиссерском кресле — номинантка на «Оскар» Грета Гервиг, она же написала сценарий этого проекта в соавторстве со своим мужем Ноа Баумбаком. Марго Робби не только играет главную роль, но и выступает сопродюсером проекта. На презентации студии Warner Brothers, которая выпустит «Барби» в мировой прокат, был представлен первый кадр с изображением актрисы в роли легендарной Барби, сидящей в фирменном розовом кабриолете.

«Барби»

4 ноября в мировой прокат выйдет фильм Дэвида О. Расселла. Комедийная драма «Амстердам» до презентации в Лас-Вегасе носила рабочее название Canterbury Glass. Это история о трех главных героях — враче (Кристиан Бэйл), медсестре (Марго Робби) и адвокате (Джон Дэвид Вашингтон), ставших в 1930-х годах свидетелями убийства и одновременно главными подозреваемыми. В результате они решают раскрыть один из главных заговоров в американской истории. В фильме также появятся Аня Тейлор-Джой, Рами Малек, Майкл Шеннон, Крис Рок, Тейлор Свифт и Роберт Де Ниро.

25 декабря в прокат выйдет еще один проект с участием Марго Робби. «Вавилон» Дэмьена Шазелла посвящен золотому веку Голливуда. Марго Робби играет легенду «ревущих двадцатых» Клару Боу, а Брэд Питт — звезду немого кинематографа Джона Гилберта. В ролике, показанном в рамках презентации Paramount Pictures, герой Питта, в частности, произносит: «Когда я впервые оказался в Голливуде, на всех дверях была надпись „Собакам и актерам вход воспрещен“. Мы смогли это изменить». Тоби Магуайр не только выступил сопродюсером, но и сыграл роль Чарли Чаплина, а Макс Мингелла — легендарного продюсера и чудо-мальчика Голливуда Ирвинга Тальберга. Среди других актеров — Спайк Джонс, Джин Смарт, Самара Уивинг, Лукас Хаас, Эрик Робертс и Оливия Уайлд. Судя по ролику, новый фильм Шазелла вновь построен на джазовой музыке, за которую отвечает его партнер по «Ла-Ла Ленду» и «Одержимости» оскароносный Джастин Гурвиц.

Автор: Юлия Лоло

Фото: Frazer Harrison / Getty Images for for CinemaCon, Warner Bros. Pictures / Twitter