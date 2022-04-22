9 лучших трейлеров недели: Том Хиддлстон ищет монстра, а Пит Дэвидсон устраивает вечеринку

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«Змей в Эссексе»

Мини-сериал Apple TV+ с Томом Хиддлстоном. 1893 год, викторианская Англия. После смерти мужа Кора Сиборн (Клэр Дэйнс) переезжает из Лондона в деревушку в Эссексе. Вместе с пастором Уиллом (Хиддлстон) они ищут местного мифического змея. После того как в поселении случается трагедия, жители обвиняют Кору в том, что именно она разбудила древнего монстра.

Bodies Bodies Bodies

Комедийный слэшер инди-студии A24. Семь приятелей собрались в отдаленном особняке во время урагана. Эту вечеринку организовали друзья детства Дэвид (Пит Дэвидсон) и Софи (Амандла Стенберг), которая недавно выписалась из реабилитационного центра, решив отказаться от алкоголя. Компания решает поиграть в командную игру, где в темноте якобы совершается убийство и нужно найти злоумышленника. Во время игры друзья ссорятся и вскоре обнаруживают, что одного из них правда убили. В фильме также снялись Ли Пейс («Хоббит») и Мария Бакалова («Борат 2»). Режиссер — Халина Рейн («Инстинкт»).

«Ника»

Байопик Ники Турбиной — самой юной советской поэтессы, прославившейся в 8 лет. В фильме Нике уже 27, она перестала писать, она пьет, и у нее сложные отношения с матерью. Встреча с Иваном дает ей вдохновение и надежду, что она снова сможет писать. Взрослую Нику сыграла Лиза Янковская, ее мать — Анна Михалкова, в фильме также снялся Евгений Сангаджиев, режиссер сериала Happy End.

«Хитрости», 2-й сезон

Продолжение комедийного сериала HBO Max, лауреата «Эмми». Стендап-икона Дебора Вэнс (Джин Смарт) и ее помощница Ава (Ханна Эйнбиндер) отправляются в тур, после того как шоу Деборы закрыли в первом сезоне. Героине придется столкнуться с негативными отзывами в сети, а Ава будет терпеть деспотичную начальницу.

«Пентаверат»

Комедийный мини-сериал Netflix, созданный Майком Майерсом («Остин Пауэрс»). «Пентаверат» — это секретное общество, состоящее из пяти участников. Оно со времен эпидемии чумы в 1347 году тайно спасает мир. Среди современных участников объединения называют бывшего российского олигарха, австралийского медиамагната, а еще лорда и IT-гения. Случайно в их ряды попадает канадский журналист Кен Скарборо (Майерс), которому тоже предстоит следить за сохранностью мира.

«Извержение вкуса»

Мокьюментари Питера Стриклэнда («Маленькое красное платье»), показанное в этом году на Берлинале. Чтобы найти вдохновение, группа художников-экспериментаторов — Элль (Фатма Мохаммед), Ламина (Ариана Лабед) и Билли (Эйса Баттерфилд) — приезжает в арт-резиденцию, где сможет объединить свое искусство и кулинарию. Они пробуют извлекать музыку из продуктов и использовать для искусства пищевое отправление одного из участников. Нашу рецензию на фильм читайте тут.

«Плавучий дом»

Полнометражное аниме режиссера и сценариста Хироясу Исиды и студии Colorido («Тайная жизнь пингвинов», «Сквозь слезы я притворяюсь кошкой»). Во время летних каникул компания шестиклассников отправляется полазить по старому дому, который должны снести. Заигравшись, ребята попадают в аномалию и обнаруживают, что здание теперь находится посреди безбрежного океана и дрейфует в неизвестном направлении. Школьникам предстоит выяснить, как вернуться обратно.

«Универ с привидениями: 2-й семестр»

Тайский хоррор-альманах о страшилках, которыми пугают первокурсников. Новеньким на собственной шкуре предстоит проверить, правдивы ли легенды, которые годами ходят по кампусам. Среди них — истории о покончившем с собой студенте, который каждую ночь приходит спать в свою кровать, о проклятии, преследующем выпускников-отличников, и о старом лабораторном корпусе, где обитают призраки.

«Окончательный монтаж»

Фильм открытия грядущего кинофестиваля в Каннах, ремейк малобюджетной японской комедии о трудностях кинопроизводства «Зомби одним планом!». Начинающий режиссер вместе с не особо профессиональной группой снимают экспериментальный хоррор. Работа не ладится: главная актриса неубедительно изображает ужас, ключевой актер напился, а на самих киношников внезапно нападают настоящие живые мертвецы. Режиссер — Мишель Хазанавичус. Изначально фильм назывался Z в честь категории, обозначающей низкобюджетные картины, но режиссер решил сменить название.