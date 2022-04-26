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Что смотрели на Кинопоиске в апреле

По традиции рассказываем, какие фильмы и сериалы попали в топ-10 Кинопоиска в этом месяце.

Лидер апреля — «Триггер» с Максимом Матвеевым. Сериал про психолога-провокатора стал первым российским проектом, который смог удержать первую строчку в топе на протяжении двух месяцев. Последняя серия второго сезона «Триггера» выйдет 14 мая.

На втором месте — финал семейной трилогии «Последний богатырь: Посланник тьмы». Мы подробно рассказывали о том, как создавались сказочный мир, герои и костюмы этой франшизы.

Третью строчку заняли «Лулу и Бриггс» — пронзительная драма о ветеране, который везет через всю страну собаку на похороны ее хозяина. Это режиссерский дебют Ченнинга Татума. Его удивительный жизненный путь — от стриптизера до детского писателя — мы описали в этом материале.

Кто еще попал в десятку?

Топ-10* фильмов и сериалов за апрель

new — новинка

Фильм/Сериал

Изменение позиции

1

«Триггер»

2

«Последний богатырь: Посланник Тьмы»

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3

«Лулу и Бриггс»

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4

«Мистер Нокаут»

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5

«Атака титанов»

6

«Постучись в мою дверь»

+3

7

«Волк и лев»

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8

«Бесстыжие»

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9

«Батя»

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10

«Засланец из космоса»

-9

*Рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса (включая Плюс, Плюс Мульти с Амедиатекой и Плюс с more.tv), которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма c 1 по 30 апреля 2022 года.

Топ-10* фильмов и сериалов за апрель

new — новинка

Фильм/Сериал

Изменение позиции

1

«Триггер»

+8

2

«Последний богатырь: Посланник Тьмы»

new

3

«Лулу и Бриггс»

new

4

«Мистер Нокаут»

new

5

«Атака титанов»

+2

6

«Постучись в мою дверь»

+3

7

«Волк и лев»

new

8

«Бесстыжие»

new

9

«Батя»

new

10

«Засланец из космоса»

-9

*Рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса (включая Плюс, Плюс Мульти с Амедиатекой и Плюс с more.tv), которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма c 1 по 30 апреля 2022 года.

На четвертом месте — спортивная драма о легендарном советском боксере Валерии Попенченко «Мистер Нокаут». Главную роль в фильме сыграл Виктор Хориняк, звезда «Последнего богатыря».

Еще одна трогательная история о дружбе человека и животного — «Волк и лев» — оказалась на седьмом месте. Это французская драма о юной пианистке, которая втайне от всех растила у себя дома диких животных, и они стали одной семьей.

В десятку также попали две комедии про дисфункциональные семьи. На восьмом месте — «Бесстыжие», легендарный сериал о непутевом папаше Фрэнке Галлагере и его бесчисленных отпрысках. На девятом — фильм с Владимиром Вдовиченковым «Батя», посвященный тому, как воспитывали детей в 1990-е.

Наши премьеры мая — от «Нулевого пациента» до «Разговоров с друзьями» — мы собрали в этом материале. Кто из них попадет в топ? Расскажем в начале июня.

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Трогательная приключенческая комедия о путешествии в компании собаки со сложным характером
В главных ролях:Ченнинг Татум, К’Орианка Килчер, Итан Сапли
Режиссер:Рид Каролин, Ченнинг Татум
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