«Напоминает смесь „Игры престолов“ и „Монти Пайтон“»: что пишут о «Варяге» Роберта Эггерса

В мировой прокат вышел «Варяг» Роберта Эггерса, снявшего «Маяк» для студии A24. Его новая работа — средневековый эпос с Александром Скарсгардом, Аней Тейлор-Джой и Николь Кидман. Фильм получил восторженные отзывы, но пока неуверенно показывает себя в прокате. Разбираемся, что оценили в картине критики и почему при хороших оценках фильм может считаться для студии провальным.

О чем это?

Фильм основан на скандинавских легендах о принце Амлете, который стал прототипом для «Гамлета» Шекспира. X век, Исландия. На глазах юного Амлета (Оскар Новак) погибает его отец, король Аурвандиль (Итан Хоук). Правителя убивает его собственный брат Фьёльнир (Клас Банг), забирая себе и корону, и овдовевшую королеву Гудрун (Николь Кидман). Мальчик сбегает из дома, поклявшись отомстить за смерть отца и освободить мать. Повзрослевший Амлет (Александр Скарсгард) попадает в плен к викингам, где знакомится с ведьмой Ольгой (Аня Тейлор-Джой). Вместе они сбегают и придумывают план мести Фьёльниру.

Что оценили критики?

Масштабы картины и режиссуру. «Все, что вам действительно нужно знать о „Варяге“ — саге Роберта Эггерса о мести во времена викингов стоимостью 90 млн долларов, — это то, что каждая минута фильма ощущается как сага Роберта Эггерса о мести во времена викингов стоимостью 90 млн долларов», — отмечает Дэвид Эрлих из IndieWire. Но он подчеркивает, что это не лучший фильм Эггерса, потому что в «Варяге», в отличие от «Ведьмы», «жестокость не оставляет места для эмоциональных переживаний». При этом, по словам Эрлиха, видно, что фильм — вершина мастерства режиссера, который «снимает фольклор с такой исторической точностью, будто ты сам переживаешь все события на экране».

Александр Скарсгард

Каст. Как подчеркивает IndieWire, Александр Скарсгард передал состояние человека, которого с детства разъедает ненависть и который постепенно теряет человеческий облик. Здесь впервые со времен «Танцующей в темноте» появляется Бьорк (в образе ведьмы), а одна сцена с Уиллемом Дефо заставляет вспомнить Йорика из шекспировского «Гамлета».

Зрелищность. Питер Брэдшоу из The Guardian пишет, что «Варяг» — «ужасно жестокая, нигилистическая и хаотичная история о бесконечном цикле насилия, выборе между любовью к друзьям и ненавистью к врагам». При этом, по словам критика, от фильма невозможно оторваться. По оценке Дэвида Руни из The Hollywood Reporter, «Варяг» — «безумный фильм», который начинает напоминать смесь «Игры престолов» и «Монти Пайтона и священного Грааля». «Хореография боевых сцен — как в мизансценах, так в длинных непрерывных дублях стрельбы — умопомрачительна», — пишет The Hollywood Reporter. Зрелищности добавляет и операторская работа Джарин Блашке («Маяк»).

Оригинальность истории. «Фильм заставляет оценить, как редко мы видим большое, громкое зрелище не про супергероев и злодеев из комиксов, а про особенные культурные и исторические моменты. Это продукт смелого воображения автора, а не очередная экранизация знакомого произведения. Одно это заслуживает уважения», — подытоживает The Hollywood Reporter.

Николь Кидман

А есть что-то, что критикам не понравилось?

В нескольких рецензиях отмечают, что героиня Николь Кидман, королева Гудрун, ведет себя «странно». The Hollywood Reporter пишет, что встреча королевы с Амлетом после многолетней разлуки должна была стать драматическим моментом, но выглядит комично из-за вида и реплик Гудрун. «Твой меч длинный», — произносит королева, увидев пропавшего сына и начиная «кровосмесительный флирт».

Критики спорят и о мастерстве Эггерса. Variety считает, что «Варяг» похож на «Выжившего»: «Впечатляюще организованный марафон страданий, в котором режиссерское мастерство ставилось выше вовлеченности аудитории». По мнению критика, картине не хватает неожиданности, чтобы стать классикой, как «Ведьма» и «Маяк». «Фильм большее внимание уделяет мастерству исполнения, а не персонажам, и больше зависит от тестостерона, чем от эмоциональности», — делает вывод автор.

Еще критики отмечают, что скандинавский акцент Николь Кидман, Ани Тейлор-Джой и Итана Хоука звучит неправильно и создает то же ощущение, что и итальянское произношение Леди Гага в «Доме Gucci». Критик Variety Питер Дебруж считает, что Скарсгарду недостает харизмы для сурового Амлета, но другие авторы хвалят работу актера.

Какие еще проблемы у фильма?

В The Guardian вышел отдельный материал о том, почему «Варяга» оценили правые движения и белые националисты. Представители движений нашли особый смысл в том, что все герои «Варяга» белые и живут по законам патриархата («мужчины правят и убивают, а женщины плетут интриги и рожают детей»). По словам автора, герой Скарсгарда напоминает Джейка Анджели — политического активиста, участвовавшего в штурме Капитолия. Во время штурма тот тоже был топлес, с нордическими символами на груди и головным убором с рогами и звериной шкурой и молотом Тора. Автор подчеркивает, что Эггерс «пришел бы в ужас», если бы его работы связали с подобными движениями. «„Варяг“ иллюстрирует, как кино может быть интерпретировано так, как его создатели никогда не предполагали», — пишет автор.

Что происходит со сборами «Варяга»?

Даже при хороших отзывах и большой кампании с коммерческой стороны «Варяг» пока считается провальным. Его производством занималась кинокомпания Focus Features, относящаяся к Universal. За первый уик-энд проката фильм собрал в США 12 млн долларов, заняв четвертое место. Как отмечают журналисты, это неплохой показатель для артхаусного кино, но бюджет в 90 миллионов далеко не артхаусный. Для сравнения: «Земля кочевников» стоила 5 млн долларов. «Варяг» должен собрать порядка 200 миллионов в прокате, чтобы покрыть производственные и маркетинговые расходы. При этом релизное окно между выходом «Варяга» на стриминге Peacock, как пишет Variety, всего 17 дней. Collider тем временем заявляет о 45-дневном окне для фильма.