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«Волчица и пряности» — аниме для тех, кому не хватает тепла

Самые популярные аниме обычно посвящены либо сражениям и битвам, либо повседневной жизни японских школьников. Но в вышедших еще в 2008 году «Волчице и пряностях» нет ни того, ни другого. Ее герои — взрослые, а их задачи куда более прагматичные: как зарабатывать и торговать, как общаться с государством и церковью и, конечно, друг с другом. Рассказываем, почему стоит посмотреть этот короткий (всего два сезона!) сериал.

О чем это?

Много веков крестьяне за помощью с урожаем обращались к богине-волчице по имени Хоро. Но время шло, технологии совершенствовались, и они перестали нуждаться в благословении. Хоро затосковала и решила вернуться в родные края — Северные земли. Обратившись девушкой, она поселилась в повозке странствующего торговца Крафта Лоуренса и попросила его помочь ей добраться домой, пообещав свою помощь в торговых сделках. После раздумий Лоуренс соглашается помочь богине, и вместе они отправляются в долгое путешествие, в котором их ждут встречи с банкирами, бандитами, менялами, церковниками и законниками.

Что особенного в этом аниме?

В отличие от большинства аниме в жанре фэнтези, персонажи «Волчицы» не владеют мечом и магией, и в фокусе тут не битвы, а торговля и экономика. Лоуренс общается с землевладельцами, объясняет систему бартера, рассказывает Хоро о системе судоперевозок и устройстве торговых компаний. Целая сюжетная арка тут может строиться не на убийстве злодея, а на раскрытии махинаций с валютой. При этом рассказы Лоуренса не воспринимаются как скучные лекции по экономике Средневековья. Он и сам искренне любит свое дело и рассказывает о нем увлеченно и просто, чтобы понятно было и зрителям, и Хоро, которая никогда до встречи с ним даже не пользовалась деньгами.

Главных героев тут всего двое, и драматургия строится исключительно на диалогах Лоуренса и Хоро. А остальные герои появляются ненадолго и служат, скорее, фоном для развития отношений. Во-вторых, ни Лоуренс, ни Хоро не похожи на типичных героев романтических аниме вроде «Корзинки фруктов» или «Хост-клуба Оранской школы». Лоуренс — редкий герой в аниме, взрослый человек, у которого есть знания, цели и обязательства.

А на что это похоже?

«Волчица и пряности» по духу могут напомнить фэнтези по книге Нила Геймана «Звездная пыль». В ней юноша встречает звезду (тоже существо мифическое, как и богиня Хоро), и вдвоем они отправляются в долгое и опасное путешествие через всю волшебную страну. Даже динамика отношений Тристана и Ивэйн схожа с динамикой Лоуренса и Хоро: легкая неприязнь с насмешками перерастает в глубокое и искреннее чувство.

А еще «Волчица» похожа на первую часть трилогии «Хоббита» — ту, где Бильбо только начинает свое путешествие. В размеренную жизнь простого хоббита врывается нежданное приключение и увлекает его в долгий путь. Кстати, и сами Бильбо и Лоуренс схожи характерами: оба герои спокойные и мирные, предпочитающие решать конфликты дипломатией, а не кулаками.

Я не разбираюсь в аниме. Мне стоит смотреть?

Да, никакие отдельные знания и навыки тут не нужны. Для того чтобы полностью погрузиться в историю, не нужно разбираться в японской мифологии или культуре, сеттинг приближен к европейскому Средневековью. Одежда, религия, имена, традиции, даже деньги с профилями королей — все вполне знакомо.

Это аниме понравится и тем, кто просто истосковался по хорошим роуд-муви вроде «Человека дождя» или «Маленькая мисс Счастье» . Герои куда-то едут, останавливаются в небольших городках, обсуждают философские вопросы и постепенно сближаются. А еще «Волчицу» оценят любители игр-стратегий вроде «Героев» или «Цивилизации». Как выгоднее всего обменять товар? Как выйти из неудачной экономической ситуации и расплатиться с долгами? Где взять самые ценные ресурсы? Лоуренс на все может ответить.

Это культовое аниме? Почему?

Эта история стала популярна еще до аниме-экранизации. Изначально «Волчица и пряности» — это серия ранобэ (легких иллюстрированных новелл) писательницы Исуны Хасэкуры, и в 2007 году было продано полмиллиона томов. Уже тогда критики отмечали необычный подход к фэнтези-сеттингу и уникальность истории, заключающуюся в том, что сосредоточена она на экономике. В 2008 году студия Imagin взялась за адаптацию ранобэ, режиссером стал Такэо Такахаси («Дева-роза»). «Волчица» выгодно отличалась от других удачных романтических аниме, выходивших в том же году: «Торадора!», «Не сдавайся!», «Озорной поцелуй», «Спецкласс А». Их действие разворачивалось в современной Японии и было, скорее, комедийным, в то время как «Волчица» делала ставку на историчность и глубокие беседы между героями.

Кстати, эти беседы тоже стали важным залогом успеха. Химия между Лоуренсом и Хоро неповторима, а за их любовной линией очень увлекательно наблюдать. Они проходят долгий путь от смущения к дружбе с вечными подколками в адрес друг друга, учатся друг другу доверять, делятся сокровенными секретами и, в конце концов, осознают, что это любовь. Каждое препятствие, с которым им приходится сталкиваться, меняет их. Лоуренс учится у Хоро быть изобретательнее и ловчее и постепенно понимает, что выгода и материальное благо не сделают его счастливее. А сама Хоро в долгом путешествии в компании странствующего торговца после многих веков жизни наконец осознает, что это значит — быть человеком.

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Трогательная приключенческая комедия о путешествии в компании собаки со сложным характером
В главных ролях:Ченнинг Татум, К’Орианка Килчер, Итан Сапли
Режиссер:Рид Каролин, Ченнинг Татум
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