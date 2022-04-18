Что происходит в прокате: в России сборы бьют антирекорды, в США проваливаются «Фантастические твари»

Российские кинотеатры страдают без блокбастеров

Российские кинотеатры продолжают стоять полупустыми без мейджорского голливудского контента. В прошедший уик-энд общая касса всех идущих в прокате фильмов составила 220 млн рублей. Это худший результат за последние пять лет. Например, год назад аналогичные апрельские выходные при ковидных ограничениях (50-процентная заполняемость залов) принесли кинотеатрам 522 млн рублей. Глава сети «С5» Алексей Воронков заявил, что в марте перестали функционировать 25% залов. Компания «Невафильм Research» приводит другие данные: за месяц количество залов в стране уменьшилось на 7% (с 5635 до 5248), при этом количество самих кинотеатров осталось прежним. Объясняется это тем, что мультиплексы консервируют часть залов, а оставшиеся продолжают работать с текущим репертуаром, скудным на кассовые хиты.

Поэтому в России смотрят «Финника»

В минувшие две недели на вершине российского бокс-офиса изменений не произошло: лидер — все еще мультфильм группы компаний «Рики» «Финник». Он за четыре недели проката собрал 374 млн рублей. Больше среди мультфильмов «Рики» собирали только «Фиксики. Большой секрет» (418 млн рублей) и «Фиксики против кработов» (391 млн рублей), и «Финник» точно обойдет результаты последнего. Для анимации, за которой не стоит популярный телевизионный бренд, это отличный результат.

Зритель выбирает семейное кино

Семейный контент по-прежнему чувствует себя увереннее, чем фильмы, рассчитанные на другую аудиторию. В минувшие две недели хорошо выступил еще один российский мультфильм — «Мальчик-дельфин». Проект студии SkyFrame за 11 дней собрал 74 млн рублей и нацелился на преодоление 100-миллионной планки. Она в последние годы покорялась считанному числу отечественных оригинальных анимационных проектов: помимо «Финника», можно вспомнить лишь «Кощей. Начало» (140 млн рублей) и «Большое путешествие» (149 млн рублей).

В своей нише неплохо стартовала семейная комедия «Родители строгого режима» (20 млн рублей). Здесь важную роль, очевидно, сыграла «Пушкинская карта»: официальные лица рапортуют, что программа имеет успех, а доля билетов, купленных с помощью этой карты, у некоторых релизов составляет от трети до половины.

Для сравнения: одновременно с «Родителями строгого режима» в прокате появился российский фантастический триллер «Обратимая реальность». Он снят без бюджетных средств, поэтому приобрести на него билет по «Пушкинской карте» невозможно. Фантастика получила значительно больше сеансов, чем комедия (7159 против 5757), но ее выручка оказалась в два раза меньше — 9,7 млн рублей.

Студия A24 ушла из России

На минувшей неделе источникам «Бюллетеня кинопрокатчика» стало известно, что американская независимая студия A24 больше не будет выпускать свои картины в России. Официальных заявлений компания не делала, однако ее слэшер «X» исчез из российского графика релизов, а проект Алекса Гарленда «Мужчины», премьера которого в США запланирована на 20 мая, так в этом графике и не появился.

Компания «Вольга» успела выпустить фантастический экшен A24 «Всё везде и сразу». Фильм стартовал 7 апреля и за две недели стал самым кассовым релизом американской студии в России. Картина заработала 58 млн рублей — это на 4 млн рублей больше финальной кассы «Солнцестояния» той же студии. С учетом блестящего сарафана у фильма неплохие шансы дожить до майских праздников в кинотеатрах крупных городов и попробовать побороться за преодоление 100-миллионного рубежа.

Неутомимый «Анчартед»

Тем временем единственный оставшийся в российском прокате голливудский блокбастер уже десять недель подряд не выпадает из топ-3. Общие сборы фильма Sony за это время достигли 1,441 млрд рублей. Это безоговорочно лучший результат среди картин, стартовавших в 2022 году. В понедельник позади остались итоговые цифры народного экшена «Форсаж 8» (1,443 млрд рублей).

Западный прокат: второй «Соник» лучше всех

Новости зарубежного проката чем дальше, тем больше напоминают вестник параллельной реальности. Так, у боссов студии Sony в последние недели мало поводов для радости. Кинокомикс «Морбиус», на который возлагались большие надежды, стартовал в два раза хуже первого «Венома». Но и за три недели общая касса проекта в США составляет всего 65 млн долларов. Зарубежные рынки принесли еще 81,3 млн долларов. При бюджете в 75 млн долларов картину, скорее, уже можно считать убыточной.

Не все гладко и у триквела «Фантастических тварей». «Тайны Дамблдора» стартовали в США на прошлой неделе и собрали в премьерный уик-энд 43 млн долларов. Это на 42% хуже старта оригинального фильма и на 30% меньше, чем у сиквела. За пределами США фильм Warner Bros. работает уже две недели. За это время он заработал на международной арене 71,7 млн долларов. Отставание от общих сборов сиквела составляет 38%.

«Скорая» Майкла Бэя также выступает средне. При бюджете в 40 млн долларов сборы релиза Universal в США за две недели составили 15 млн долларов. Зарубежные рынки принесли еще 24,8 млн долларов.

На этом фоне триумфатором апреля выглядит компания Paramount: самые кассовые фильмы месяца принадлежат ей. Во-первых, это «Соник 2 в кино», заработавший в Америке за первые два уик-энда 119,6 млн долларов. С учетом международных рынков на счету семейной картины уже 232 млн долларов. Общая мировая касса первого фильма составляла 319,7 млн долларов. Тут результат, похоже, будет сравнимый.

Во-вторых, у студии отлично работает «Затерянный город». Приключенческий экшен собрал за четыре недели в домашнем прокате 78,3 млн долларов. С учетом зарубежных территорий в копилке картины около 100 млн долларов, однако он еще не выходил на таких крупных рынках, как, например, Мексика и Франция.

Индия снова в топе

Пока китайский прокат на паузе (там по-прежнему действуют коронавирусные ограничения, из-за которых значительная часть кинотеатров закрыта), главным поставщиком новостей из Азии стала Индия. В минувший уик-энд два фильма из этой страны попали в международный чарт. Боевик «Золотые прииски Колара: Глава 2» заработал в домашнем прокате 58,3 млн долларов, зарубежные рынки добавили еще 13 миллионов. В частности, в США картина о схватке преступников и золотодобытчиков собрала в премьерный уик-энд 2,9 млн долларов (в России фильм в прокате с 14 апреля). Индийский триллер «Зверь» стартовал с 26 млн долларов, из которых 17,6 миллиона пришлось на домашний рынок.