11 лучших трейлеров недели: Милли Бобби Браун встречает нового монстра, а Никита Ефремов помогает детям

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«Очень странные дела», 4-й сезон

Предпоследний сезон хита Netflix о школьниках из города Хоукинс, которые сталкиваются с потусторонними монстрами. В четвертом сезоне ребята столкнутся с человекообразным монстром из Изнанки — Векной. Еще героям предстоит вернуть шерифа Хоппера (Дэвид Харбор) из тюрьмы на Камчатке, разобраться с прошлым Одиннадцатой (Милли Бобби Браун) и зловещим домом пациента психбольницы Виктора Крила, который как-то связан с Изнанкой. Подробный разбор трейлера мы делали здесь.

«Нулевой пациент»

Сериал о первой крупной вспышке ВИЧ в СССР, которая произошла в 1988 году в детской больнице Калмыкии. Врач Кирсан Аюшев (Аскар Ильясов) подозревает, что у нескольких его пациентов ВИЧ. Старшие коллеги ему не верят, поэтому Кирсан тайком отправляет пробы в Москву. Когда анализы подтверждают его правоту, к делу подключается ученый Дмитрий Гончаров (Никита Ефремов), специализирующийся на малоизвестной в СССР болезни. Режиссерами сериала выступили Сергей Трофимов («Девятаев») и Евгений Стычкин («Контакт»), продюсерами — Александр Цекало, Иван Самохвалов, Олег Маловичко, Александра Ремизова и Ольга Филипук. Сценарист — Олег Маловичко («Метод», «Хрустальный»).

«Варяг»

Средневековый эпос Роберта Эггерса («Маяк»), основанный на скандинавских легендах о принце Амлете. X век, Исландия. На глазах юного Амлета дядя Фьёльнир (Клас Банг) убивает его отца-короля (Итан Хоук). Мальчик сбегает из дома, поклявшись отомстить. Амлет попадает в плен викингов, где знакомится с ведьмой Ольгой (Аня Тейлор-Джой). Вместе они сбегают и возвращаются на родину Амлета, чтобы убить его дядю и освободить мать (Николь Кидман).

«Разговоры с друзьями»

Экранизация дебютного романа Салли Руни (по ее книге сняли «Нормальных людей»). Две студентки Дублинского колледжа — Фрэнсис (Элисон Оливер) и Бобби (Саша Лэйн) — заводят роман с женатой парой, Мелиссой (Джемайма Кёрк из «Девочек») и Ником (Джо Элвин). Внутри их союза образуются любовные треугольники, из-за которых отношения могут рухнуть. Среди режиссеров — Леонард Абрахамсон, работавший над «Нормальными людьми».

«Мы владеем этим городом»

Криминальный сериал, над которым работала команда «Прослушки». В основу лег нон-фикшен о коррупции в полиции Балтимора. Члены отдела, о котором идет речь, разыскивают людей, которые незаконно владеют оружием. Режиссер — Рейнальдо Маркус Грин («Король Ричард»).

«Игрушка для взрослых», 2-й сезон

Продолжение сай-фая о жене миллиардера, которой вживили в голову чип. Хейзел (Кристин Милиоти) сбегает от супруга, но тот может отслеживать ее перемещения и чувства. Во втором сезоне героиня возвращается к своему мужу, IT-гению Байрону Гоголю (Билли Магнуссен), потому что ее отец болен. Супруги заключают сделку: Байрон помогает свекру, а Хейзел — мужу и его компании, на которую подали в суд.

«Судзумэ закрывает двери»

Аниме по оригинальному сценарию Макото Синкая, одного из самых кассовых аниме-режиссеров. 17-летняя Судзумэ встречает загадочного странника и случайно открывает волшебную дверь. Через нее в наш мир проникают различные несчастья. Как и обычно у автора, романтика, небо и облака.

«По дороге в страну счастья»

Корейский ремейк культового немецкого роуд-муви «Достучаться до небес». Двое мужчин со смертельными диагнозами — пациент и сотрудник клиники — решают не дожидаться печального конца в больничных стенах и отправляются в последнее путешествие. Главные роли исполнили Чхве Мин-сик («Я видел дьявола») и Пак Хэ-иль («Воспоминания об убийстве»).

«Странный», 1-й сезон

Участник международного фестиваля сериалов в Каннах. Археолог Ку Гё-хван («Охотник за дезертирами») ездит по стране и исследует исторические объекты. В его новой находке, статуе Будды из маленькой деревушки, оказывается злой дух, который начинает вселяться в людей, сеять хаос и смятение. Сценарий написал Ён Сан-хо («Поезд в Пусан» , «Зов ада»).

«Сеульские городские легенды»

Продолжение хоррор-сериала «Городские легенды» о потусторонних ужасах с поп-исполнителями в главных ролях. Фильм состоит из нескольких коротких историй о призраках и других необъяснимых явлениях (например, зубных червях).

«Приманка для акулы»

Британский триллер об открытом океане. Во время отдыха группа молодых людей угоняет гидроциклы. Веселье не заканчивается аварией и поломкой гидроциклов, а в это время к героям подплывает огромная зубастая акула.