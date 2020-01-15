«Варяг» — потенциальный хит 2022-го. Что известно о средневековом эпосе Роберта Эггерса?

В апреле в мировой прокат выходит «Варяг» — крупнобюджетная картина Роберта Эггерса («Маяк») о викингах, в которой снялись Александр Скарсгард, Аня Тейлор-Джой, Итан Хоук, Николь Кидман и Бьорк. В российских кинотеатрах фэнтези не выйдет, но, вероятно, появится позже онлайн. Рассказываем, что известно о фильме, который понравился Альфонсо Куарону.

О чем это?

X век, Исландия. Юный Амлет (Оскар Новак) радуется, что его отец, король Аурвандиль (Итан Хоук), вернулся домой из похода. Но на прогулке короля убивает его брат Фьёльнир (Клас Банг) — все это происходит на глазах мальчика. Амлету удается спастись, он уплывает из дома, пообещав отомстить за отца. На чужой земле принц (повзрослевшего героя играет Александр Скарсгард) попадает в плен, где знакомится с ведьмой-славянкой Ольгой (Аня Тейлор-Джой, которая дебютировала в кино в «Ведьме» Эггерса), тоже порабощенной викингами. Вместе героям удается сбежать, они возвращаются на родину Амлета, чтобы отомстить Фьёльниру и освободить мать принца, королеву Гудрун (Николь Кидман).

Среди героев также есть шут и хранитель древних знаний Хеймир (Уиллем Дефо), который предсказывает юному Амлету тяжелое будущее, и провидица Вёльва, которую сыграла Бьорк. В роли Торира, сына Фьёльнира и сводного брата Амлета, значился Билл Скарсгард, но его заменил Густав Линд.

Фильм основан на реальных событиях?

«Варяг» описывается как исторический эпос, в его основу легли средневековые скандинавские легенды о принце Амлете, который стал прототипом шекспировского Гамлета. История о принце Амлете стала исландской сказкой, а также была описана в «Деяниях данов» — хронике датского историка XII столетия Саксона Грамматика. Большая часть событий происходит в 914 году, во время раннего заселения Исландии, но до основания альтинга — парламента, который образовался в 930 году. «Я понял, что мы могли бы рассказать историю одного рода, который рано поселился на этой территории, а потом просто исчез с лица земли», — говорит сценарист Сьон, который работал над фильмом вместе с Эггерсом.

Сьон — исландский поэт и писатель, который работал над «Танцующей в темноте» с Ларсом фон Триером (он же уговорил Бьорк, с которой знаком с детства, сняться в фильме). Сьон чувствовал, что надо сделать историю максимально правдоподобной. Всего сохранилось более сорока исландских саг, которые дают наиболее полное описание жизни викингов, но они были написаны в средневековые времена, после того как Скандинавия приняла христианство. Большая часть исследований, изученных для «Варяга», заключалась в попытке увидеть за этими поздними культурными изменениями более раннюю, языческую систему верований. Эггерс и Сьон руководствовались последними археологическими и антропологическими исследованиями. Например, в 2017 году анализ ДНК показал, что воин викингов, откопанный на шведском острове Бьёркё, был женщиной (в фильме она появляется на несколько минут). «Авторам саг приходилось полагаться на то, что уже было известно в то время: истории, передававшиеся из поколения в поколение, стихи, артефакты. Но сегодня благодаря дополнительным исследованиям картина того времени становится более полноценной», — добавил Сьон.

Режиссер Роберт Эггерс на съемках фильма «Варяг»

Что рассказывал о фильме режиссер?

Для Роберта Эггерса это третий полнометражный фильм после «Маяка» и «Ведьмы».

В интервью Collider он признался, что хотел бы, чтобы герои говорили на древнескандинавском и старославянском языках (они звучат в некоторых сценах ритуалов). Воплотить идею не получилось из-за бюджета (сначала студия выделила 65 млн долларов, а потом сумму пришлось увеличить до 90 млн долларов).

Эггерс просил Сьона сохранить в сценарии колорит скандинавских саг. Они работали над сценарием пару лет и закончили как раз к тому моменту, как «Маяк» получил приз ФИПРЕССИ на Каннском фестивале. После этого удалось заключить сделку с Universal и запросить бюджет в 60 млн долларов (это в четыре раза больше, чем суммарный бюджет «Маяка» и «Ведьмы»). В интервью бумажному журналу Total Film среди фильмов, повлиявших на «Варяга», Эггерс назвал «Семь самураев» и «Ран» Акиры Куросавы, а также «Андрея Рублева» Андрея Тарковского.

Кто еще работал над «Варягом»?

Оператором выступил Джарин Блашке, которого номинировали на «Оскар» за «Маяк». Большинство съемок провели на открытой местности в Ирландии, часть сцен — в Исландии (например, у вулкана Гекла).

Над всеми фильмами Эггерса работали одни и те же художники по костюмам — Крэйг Лэтроп и Линда Мьюир, которые кропотливо создавали визуальный мир скандинавского Средневековья. Команда работала с историками и археологами, которые специализируются на эпохе викингов. Нил Прайс, археолог из Упсальского университета в Швеции, говорит: «Возможно, „Варяг“ — самый точный фильм о викингах из когда-либо снятых. Я сомневаюсь, что когда-нибудь встречу человека, у которого были бы такой же взгляд и такое внимание к деталям, как у Эггерса». Скарсгард на протяжении всех съемок носил лишь одну пару сапог, которые Мьюир, художница по костюмам, аккуратно ремонтировала каждый раз, когда они разваливались. Другие предметы одежды сделали из крапивы и оленьей кожи. В какой-то момент дядя Амлета, Фьёльнир, появляется в кадре в плаще викингов под названием варафельдр, сделанном из тога — длинной грубой шерсти исландских овец. «Он колышется, как платье флэпперов XIX–XX веков. Это невероятно красиво. Я никогда не видела ничего подобного на экране», — говорит Мьюир.

Александр Скарсгард

Александр Скарсгард принимал участие в разработке фильма еще с 2017 года. Вместе с Аней Тейлор-Джой они рассказали, что съемки были очень тяжелыми, приходилось находиться на морозе босиком и с открытым торсом долгое время. Скарсгард начал тренировки за четыре месяца до съемок, чтобы прийти в нужную физическую форму.

В течение первых двух недель на площадке, когда снимали сцены, где его персонаж Амлет трудился на ферме, Скарсгард испытывал противоречивые чувства от съемочного процесса: «Я не привык работать в таком режиме. Был момент, когда я думал, что сойду с ума, потому что ты начинаешь верить, что все это происходит на самом деле». В интервью Empire он поделился, что некоторые сцены ему давались очень тяжело. Например, один из эпизодов, где Амлет буквально рвет зубами шею своего врага, получилось снять только с тридцатой попытки. «Хореография была ужасно сложной, в сцене принимали участие 50 человек, сражающихся одновременно, многие были на лошадях. Я понял, что во мне начинает просыпаться что-то первобытное, поэтому я просто дал этому выйти наружу. После этого я был совершенно измотан и разбит. Думаю, что зрители это увидят».

Что пишут первые зрители?

Мексиканский режиссер Альфонсо Куарон уже успел посмотреть картину и поделился своими впечатлениями. Режиссер был поражен, насколько детально и правдоподобно Эггерс воссоздал исторический контекст: «Это очень сложная и комплексная работа. Складывается ощущение, что тебя опьянили. Ты как будто находишься там и дышишь вместе с актерами».

Это уже не первый фильм Эггерса, который понравился Куарону. В 2013 году он прочитал сценарий «Ведьмы» и сказал, что испытал «благоговейный ужас», когда увидел конечный результат.

Остальные кинокритики отмечают, что фильм может стать хитом 2022 года и что это образец качественного блокбастера, созданного в период пандемии и обилия кинокомиксов. Особенно хвалят экшен, актерский состав (все соскучились по Бьорк в кино) и мрачную атмосферу.

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Фото: THA / Legion-Media