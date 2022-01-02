Что пишут критики о новых «Фантастических тварях»

В мировой прокат выходит фильм «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» — третья часть приквела «Гарри Поттера». Действие «Фантастических тварей» разворачивается в 1920–40-е, главный герой здесь — магозоолог Ньют Саламандер (Эдди Редмэйн), коллекционирующий волшебных животных. Еще в фильме вновь появляются Альбус Дамблдор (Джуд Лоу) и опасный волшебник Грин-де-Вальд. Игравший его Джонни Депп выбыл из проекта, после того как проиграл суд изданию The Sun (актер назвал клеветой материалы, где говорилось, что он применял насилие к своей бывшей жене Эмбер Хёрд), Деппа заменил Мадс Миккельсен.

«Тайны Дамблдора», принадлежащие студии Warner Bros., не выйдут в российский прокат. Скорее всего, фильм появится позже на онлайн-ресурсах. А пока рассказываем, как оценили триквел зарубежные критики.

О чем фильм?

1930-е. Волшебный мир накануне Второй мировой войны. Геллерт Грин-де-Вальд собирает команду темных волшебников, чтобы захватить магический мир и подчинить маглов. На его стороне и герой Эзры Миллера, сирота-обскур Криденс Бэрбоун (хотя он все еще мечется между добром и злом), а также волшебница Куинни Голдштейн (Элисон Судол). Влюбленный в нее магл-пекарь Джейкоб Ковальски (Дэн Фоглер) остается в команде Ньюта Саламандера. Магозоолог по просьбе Альбуса Дамблдора пытается помешать планам Грин-де-Вальда, который с помощью необычного животного способен видеть будущее. Сам Дамблдор не может участвовать в борьбе, так как много лет назад они с Грин-де-Вальдом заключили договор, что не смогут причинить вред друг другу (во второй части будущий директор Хогвартса признался, что они с Геллертом «больше чем братья»).

Что понравилось критикам?

Мадс Миккельсен

Графика. По оценке The Guardian, это «еще одно очень милое и симпатичное фэнтези-приключение с отличным дизайном и визуальными эффектами, особенно в изображении Нью-Йорка». IndieWire тоже хвалит CGI-графику, особенно в сценах сражений, которые «добавляют искру действию». «Батальные сцены — замедленные и снятые с разных ракурсов — добавляют напряженности, показывают техническое мастерство франшизы. Волшебные существа тщательно созданы, и мир в портфеле Ньюта остается ослепительным», — резюмирует The Hollywood Reporter.

Характеры героев. В отличие от предыдущих фильмов, здесь фокус смещается с Ньюта на Дамблдора Джуда Лоу. По-прежнему обаятелен магл Ковальски Дэна Фоглера. Также появляются новые интересные персонажи: брат Ньюта, Тесей (Каллум Тернер из «Войны и мира»), и волшебница из команды Ньюта, Эулалия (Джессика Уильямс). Сам Ньют, как отмечает Deadline, «вызывает постоянный восторг, его застенчивость и неуверенность откликаются у зрителей так, как никакие другие черты супергероев». А вот волшебницу Тину (Кэтрин Уотерстон), влюбленную в Ньюта, незаслуженно убрали на второй план. Что касается Грин-де-Вальда, то критики пишут, что Миккельсен в этой роли убедительнее, чем Депп. Звезда «Ганнибала» сыграла более тонко, «в менее карикатурном ключе», отчего герой кажется коварнее и опаснее.

Экшен и ностальгия. Триквел больше похож на фильмы о Гарри Поттере, чем на предыдущие части. При всех недостатках сценария (об этом ниже) критики пишут, что фильм вышел увлекательным: «Это похоже на запойный просмотр последнего сезона качественного сериала HBO».

А что не понравилось?

Каллум Тернер и Эдди Редмэйн

Запутанный и сложный сюжет. IndieWire отмечает, что фильм повторяет ошибки второй части. Суть теряется из-за большого количества персонажей, сюжетных линий и того, что сценаристы не определились, детский фильм это или все же взрослый. В третьем фильме этот диссонанс, по мнению автора, только усиливается. Даже сценарист Стивен Кловз, автор всех фильмов о Гарри Поттере, не смог спасти ситуацию (в предыдущих частях «Фантастических тварей» сценаристкой значилась одна Роулинг). «Роулинг и Кловз снова придумывают сюжет, который значительно сложнее, чем должен быть», — заключает Variety. Тем не менее третья часть получилась более захватывающей, чем предыдущие.

Мрачность истории. Как отмечает Variety, эффект фильма не такой, как после картин о Гарри Поттере, когда все хотели получить письмо из Хогвартса. Дэвид Йейтс и Джоан Роулинг показывают гнетущий, мрачный мир на грани Второй мировой войны, и дальше, очевидно, она начнется, и станет только хуже.

Хронометраж. «Даже более продуманный сюжет не может спасти двухчасовой фильм от ощущения, что зрителей испытывают на выносливость», — подчеркивает The Hollywood Reporter.

Что еще отметили критики?

Джуд Лоу и Ричард Койл

Variety пишет, что незнакомым с поттерианой зрителям будет сложно разобраться в магическом контексте (например, в фильме много заклинаний, а их действие никак не комментируют). А вот фанаты должны прийти в восторг.

Питер Брэдшоу из The Guardian предположил, что в следующих частях (всего их запланировано пять) зрителям покажут родителей Гарри Поттера, так как в триквеле появились учителя Хогвартса в молодости (кто именно — автор не уточнил).

В рецензиях упоминается, что сложно было погрузиться в волшебный мир из-за скандалов вокруг команды — трансфобных высказываний Джоан Роулинг, выходок Эзры Миллера (накануне премьеры его задержали на Гавайях за хулиганство и домогательства) и из-за отсутствия Джонни Деппа (про смену актера в титрах не было никаких предупреждений). «Трудно очаровываться волшебным миром, когда его производство погрязло в противоречиях, а его создательница часто придерживается опасно близоруких взглядов», — пишет критик The Hollywood Reporter.