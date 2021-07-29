Вышла финальная серия четвертого сезона «Атаки титанов». Что это было?

Что произошло в последней (на данный момент) серии «Атаки титанов»?

В концовке 87-й серии Эрен Йегер вместе с Дрожью Земли (воинством из огромных титанов, которые долгие годы были заточены в стенах Парадиза) достигает берегов Марлии. Ему преграждает путь объединенный флот с материка, однако огневая мощь кораблей, на которую возлагало надежды человечество, не может причинить урона громадным титанам. Военные бросают позиции и пускаются в бега, а титаны под предводительством Эрена разрушают марлийский город. Становится ясно, что современное противотитановое оружие бесполезно, а значит, надежда на спасение человечества в чем-то другом.

И в чем же?

В командной работе. В конце второй части четвертого сезона к берегам Марлии направляется команда, в которую входят персонажи, ранее воевавшие друг с другом. С одной стороны — бывшие члены разведкорпуса (Микаса Аккерман, Армин Арлерт, Жан Кирштайн, Конни Спрингер, Ханжи Зоэ и секс-символ всей «Атаки титанов» капитан Леви Аккерман), с другой — персонажи, выступающие на стороне Марлии (Райнер Браун, Пик Фингер, Энни Леонхарт, Габи Браун и Фалько Грайс). Бывшие враги теперь объединены общей целью — остановить Эрена Йегера, даже если для этого потребуется его убить. Как именно они собираются это сделать, можно узнать из манги уже сейчас или дождаться третьей части четвертого сезона (если она и правда окажется последней).

Кто погиб в последних сериях?

После выстрела Габи в море упал Флок Форстер — лидер йегеристов. В попытке дать главным героям уйти, пожертвовали жизнью главнокомандующий марлийской армии Тео Магат и командир кадетского корпуса Кит Шейдис. А вот капитан Леви после взорванного Зиком Йегером громового копья жив, хоть и изранен. В манге ему предстоит сыграть одну из ключевых ролей в битве с титанами, так что зрители еще увидят сильнейшего бойца человечества в деле.

Все центральные персонажи, кроме погибшей в начале сезона Саши Браус, на момент 87-й серии не пострадали. Это не значит, что для них все прошло безболезненно: теперь они по-настоящему чувствуют себя отступниками. Армин и Конни примерили на себя роль Бертольда и Райнера из второго сезона — чтобы осуществить свой план, им приходится убить бывших товарищей.

А чем закончилась манга?

На данный момент четвертый сезон насчитывает 28 эпизодов, а события сериала охватывают примерно 130 глав оригинальной манги Хадзимэ Исаямы. Но всего в ней 139 глав.

С концовкой у манги не все так просто. В конце Исаяма поместил «дополнение» к финалу «Атаки титанов» — несколько страниц, на которых история обретает новый смысл. Фанаты, впрочем, этой развязкой были недовольны: после ее выхода они даже запустили петицию, требуя изменить концовку. Поэтому, согласно некоторым фанатским теориям, студия Mappa, которая сейчас экранизирует «Атаку титанов», не выпустила обещанный финал сразу — возможно, он все же будет отличаться от того, что нам показали в манге.

Сам Исаяма иронично отнесся к недовольству фанатов: в конце манги он поместил приложение, в котором Эрен, Армин и Микаса в альтернативной реальности обсуждают фильм под названием «Атака титанов», увиденный ими в кино. Армин негодует: с его точки зрения, в фильме полно белых пятен, а развязка выглядит как предательство фанатов, а Микаса защищает «Атаку», возражая, что должно оставаться пространство для воображения и размышлений. Когда герои спрашивают Эрена, что он думает о фильме, тот отвечает, что ему было просто весело смотреть кино с друзьями.

Что ждет героев в финальной (надеемся) части?

Мы предполагаем, что Эрен с помощью Дрожи Земли будет пытаться убить всех за пределами Парадиза. Зрителей ждет эпичная битва в Марлии между воинством Эрена и его бывшими товарищами. Не стоит забывать и о Зике, который к концу сезона остался в Координате, потрясенный предательством Эрена, но живой и все еще способный контролировать Дрожь Земли.

В последних сериях мы узнаем, какие еще есть способности у титана-прародителя, как команда будет противостоять армии титанов, с которой не справился даже объединенный флот, в чем на самом деле был план Эрена (у этого плана даже не двойное, а тройное дно) и, разумеется, ответ на главный вопрос сериала: любит ли Эрен Микасу? Также если судить по манге, некоторые из героев, кого мы уже посчитали мертвыми, неожиданно вернутся.

Что посмотреть по «Атаке титанов», дожидаясь финальных серий

«Атака титанов: Выбор без сожалений»

Четвертый сезон, выпущенный студией Mappa, во многом отличается от первых трех, за которые отвечала студия WIT — как с точки зрения рисовки, так и сюжетно.

Первые сезоны «Атаки титанов» — история о том, как люди борются с неизвестным. Зритель еще не знает, кто такие титаны, откуда они взялись, и зачем убивают людей. Четвертый сезон все изменил: история о встрече с ужасом и борьбе со своими страхами превратилась в полотно о войне. Очевидно положительных и отрицательных персонажей больше нет, многие предают друг друга, преследуя свои цели. Зрительские симпатии меняются по несколько раз за сезон. Лучший пример тому — двойной агент и предатель Райнер, который успеет несколько раз проявить себя и с лучшей, и с худшей стороны.

Из выдержанной в околосредневековом сеттинге сказке о схватке с чудовищами «Атака титанов» за один сезон стала напоминанием о том, что война — это всегда боль и ужас, и в ней нет победителей и проигравших, есть только погибшие и выжившие. Тем не менее, некоторым зрителям первые сезоны пришлись по душе куда больше. Для них и существуют OVA, мини-сериалы, раскрывающие подробности жизни отдельных персонажей и их прошлого. Герои в них еще не знают о том, что за пределами стен есть огромный мир, полный интриг, политики и ненависти к элдийцам.

Хотите увидеть, как Леви Аккерман руководил бандой в Подземном городе и впервые познакомился с Эрвином Смитом? Об этом «Выбор без сожалений». Интересно посмотреть, как Энни Леонхарт ищет пропавшую дочь богатого человека? Пожалуйста, вот вам «Потерянные девушки». Желаете понаблюдать за титаном, который пытается противостоять своей природе и всеми силами отказывается убивать пойманного члена разведкорпуса? Тогда вам нужен «Дневник Ильзе». Также у «Титанов» есть полнометражки «Атака Титанов: Багровые стрелы», которое охватывает события 1-13 серий основного сериала и «Атака Титанов: Крылья свободы», с более подробным пересказом эпизодов с 14 по 25.