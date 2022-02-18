10 лучших трейлеров недели: Эндрю Гарфилд плачет, а Карен Гиллан создает клона

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«Под знаменем небес»

Криминальный сериал Hulu с Эндрю Гарфилдом, основанный на одноименном нон-фикшене Джона Кракауэра. Гарфилд играет детектива-мормона, который расследует убийство женщины (Дэйзи Эдгар-Джонс) и ее 15-месячного ребенка. Но постепенно он начинает сомневаться в своей религии? ведь убийство тоже совершили два мормона, причем они говорят, что сделать это им велел бог.

«Сияющие»

Сериал Apple TV+ c Элизабет Мосс («Рассказ служанки»). Это экранизация научно-фантастического романа Лорен Бьюкес. В Чикаго 1930-х бродяга Харпер Кертис (Джейми Белл) находит дом с порталом, переносящим в другие времена. Чтобы воспользоваться им, он убивает «сияющих» — талантливых девушек. В 1989-м он нападает на Кирби (Кейт Мосс). Но ей удается выжить, и она начинает за ним охотиться.

«Двойник»

Сатирический сай-фай с Карен Гиллан («Стражи Галактики»). Недалекое будущее, девушка Сара (Гиллан) узнает, что неизлечимо больна. Чтобы близкие не переживали после ее смерти, Сара создает своего клона и обучает его вести себя так же, как она. Сара чудесным образом выздоравливает, но по правилам общества будущего человек и его клон не могут жить одновременно. Поэтому она и ее копия начинают бороться за право жить.

«Дьяволик»

Итальянский криминальный триллер, основанный на комиксе сестер Анжелы и Лучаны Джуссани 1960-х. В городе Клервилль полиция никак не может поймать Дьяволика, вора со сверхспособностями (Лука Маринелли из «Бессмертной гвардии»). Местный инспектор придумывает для него ловушку: в город приезжает Леди Кант (Мириам Леоне), миллионерша и владелица розового бриллианта. Полиция уверена, что Дьяволик попробует украсть драгоценный камень.

«Лестница»

Сериал HBO Max, основанный на реальном деле писателя Майкла Питерсона. В 2001 году Питерсона осудили на пожизненный срок за убийство жены. Ее нашли мертвой около лестницы. Писатель заявлял, что она упала «под действием алкоголя и валиума». Но следствие сочло, что он сфальсифицировал падение, а на самом деле ударил ее тупым предметом. Затем начальника экспертной лаборатории самого обвинили в фальсификации результатов анализов. Писателя сыграл Колин Фёрт, его жену — Тони Коллетт. В шоу также снялась Софи Тёрнер («Игра престолов»).

«Миньоны: Грювитация»

В приквеле «Гадкого я» покажут, как маленький Грю познакомился с миньонами. Вместе они хотят вступить в злодейскую банду «Злобная шестерка». Для этого команда похищает ценный медальон, из-за чего на них начинают охоту самые опасные преступники мира.

«Три»

Казахско-узбекский триллер, снятый при участии корейских кинематографистов. Фильм основан на реальных событиях и посвящен молодому следователю. В 1979 году во время подготовки к Олимпийским играм он под руководством опытного коллеги пытается вычислить маньяка-каннибала. Режиссер Руслан Пак — этнический кореец, выросший в Узбекистане и изучавший кинематограф в Сеуле.

«Золотые прииски Колара: Глава 2»

Вторая часть локального индийского хита о борьбе харизматичных мужчин за влияние на золотых приисках. Главному герою, Рокки (Яш), удалось захватить в шахтах власть и навести там порядок, но имеются недовольные — правительство и криминалитет. Первый фильм был снят на языке каннада (Сандалвуд), во втором говорят на разных языках, в том числе на хинди; сиквел сделан при участии Болливуда.

«Полынь: Апокалипсис»

Продолжение малобюджетного австралийского трэш-боевика. В Австралии, где продолжается зомби-апокалипсис, бывший военный Риза (Люк МакКензи) отлавливает зараженных соотечественников и сдает их на опыты. Однажды к нему в руки попадает женщина-полузомби Грейс, которая может стать ключом к спасению человечества. Риз пытается защитить ее любой ценой.

«Вампир в саду», 1-й сезон

Оригинальный аниме-сериал режиссеров Рётаро Макихары («Сказ о четырех с половиной татами») и Хироюки Танаки («Атака титанов»). В фэнтезийном мире люди и вампиры мирно сосуществовали, пока их не разделила война. Обычная девушка-человек, мечтающая играть на скрипке, объединяется с королевой вампиров, которая хочет увидеть новые земли. Вместе они отправляются в путешествие, чтобы преодолеть судьбу и изменить окружающую действительность.