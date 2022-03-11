Что смотрели на Кинопоиске в марте

По традиции рассказываем, какие фильмы и сериалы попали в топ-10 Кинопоиска в этом месяце.

Лидер марта — «Триггер», детективная драма о психологе с радикальными методами. 6 марта на Кинопоиске появился первый сезон этого сериала и продолжили выходить свежие серии второго. Новые эпизоды публикуются каждую субботу, и «Триггер» уже несколько недель становится самым популярным проектом сервиса на выходных и лидером сезона по количеству оценок.

На втором месте оказался сериал «Засланец из космоса» — комедия о пришельце, который должен был уничтожить людей, но в итоге застрял среди них. Восьмая серия второго сезона вышла 19 марта, продолжение сериала запланировано на лето.

Третью строчку заняла «Бесконечность» с Марком Уолбергом. Это фантастический боевик про человека с шизофренией, который выясняет, что на самом деле он великий воин, умеющий реинкарнироваться.

Кто еще попал в десятку?

По сравнению с февралем в топе появились три новых проекта.

Во-первых, это экшен-сериал Данилы Козловского «Карамора» — история про анархиста, который противостоит ордену вампиров в дореволюционной России начала XX века. Мы взяли у актера и режиссера большое интервью о том, как создавалась «Карамора».

Во-вторых, в топ Кинопоиска впервые попал турецкий сериал. Это ромком «Постучись в мою дверь» про флористку и бизнесмена, которые изображают пару. Последняя серия вышла еще в декабре 2021 года, но зрители Кинопоиска открыли для себя «Постучись в мою дверь» именно этой весной: аудитория сериала начала резко расти после 8 марта. Другие отличные турецкие телепроекты с высоким рейтингом можно найти в этом списке.

Наконец, на десятом месте — «Последний богатырь: Корень зла». Это вторая часть российского фэнтези-цикла о приключениях Ивана — сына Ильи Муромца, живущего в современной Москве. На Кинопоиске также доступны первый «Последний богатырь» и финал саги — «Посланник тьмы».

Наши премьеры апреля — от «Мистера Нокаута» до «Лулу и Бриггс» — мы собрали в этом материале. Кто из них попадет в топ? Расскажем в начале мая.