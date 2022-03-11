Кинопоиск
Блог команды

Что смотрели на Кинопоиске в марте

По традиции рассказываем, какие фильмы и сериалы попали в топ-10 Кинопоиска в этом месяце.

Лидер марта — «Триггер», детективная драма о психологе с радикальными методами. 6 марта на Кинопоиске появился первый сезон этого сериала и продолжили выходить свежие серии второго. Новые эпизоды публикуются каждую субботу, и «Триггер» уже несколько недель становится самым популярным проектом сервиса на выходных и лидером сезона по количеству оценок.

На втором месте оказался сериал «Засланец из космоса» — комедия о пришельце, который должен был уничтожить людей, но в итоге застрял среди них. Восьмая серия второго сезона вышла 19 марта, продолжение сериала запланировано на лето.

Третью строчку заняла «Бесконечность» с Марком Уолбергом. Это фантастический боевик про человека с шизофренией, который выясняет, что на самом деле он великий воин, умеющий реинкарнироваться.

Кто еще попал в десятку?

Топ-10* фильмов и сериалов за март

new — новинка

Фильм/Сериал

Изменение позиции

1

Триггер

+8

2

Засланец из космоса

+1

3

Бесконечность

+5

4

Шан-Чи и легенда десяти колец

-2

5

Атака титанов

+2

6

Три богатыря и Конь на троне

-5

7

Карамора

new

8

Черный ящик

-4

9

Постучись в мою дверь

new

10

Последний богатырь: Корень зла

new

*Рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса (включая Плюс, Плюс Мульти с Амедиатекой и Плюс с more.tv), которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма c 1 по 31 марта 2022 года.

Топ-10* фильмов и сериалов за март

new — новинка

Фильм/Сериал

Изменение позиции

1

Триггер

+8

2

Засланец из космоса

+1

3

Бесконечность

+5

4

Шан-Чи и легенда десяти колец

-2

5

Атака титанов

+2

6

Три богатыря и Конь на троне

-5

7

Карамора

new

8

Черный ящик

-4

9

Постучись в мою дверь

new

10

Последний богатырь: Корень зла

new

*Рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса (включая Плюс, Плюс Мульти с Амедиатекой и Плюс с more.tv), которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма c 1 по 31 марта 2022 года.

По сравнению с февралем в топе появились три новых проекта.

Во-первых, это экшен-сериал Данилы Козловского «Карамора» — история про анархиста, который противостоит ордену вампиров в дореволюционной России начала XX века. Мы взяли у актера и режиссера большое интервью о том, как создавалась «Карамора».

Во-вторых, в топ Кинопоиска впервые попал турецкий сериал. Это ромком «Постучись в мою дверь» про флористку и бизнесмена, которые изображают пару. Последняя серия вышла еще в декабре 2021 года, но зрители Кинопоиска открыли для себя «Постучись в мою дверь» именно этой весной: аудитория сериала начала резко расти после 8 марта. Другие отличные турецкие телепроекты с высоким рейтингом можно найти в этом списке.

Наконец, на десятом месте — «Последний богатырь: Корень зла». Это вторая часть российского фэнтези-цикла о приключениях Ивана — сына Ильи Муромца, живущего в современной Москве. На Кинопоиске также доступны первый «Последний богатырь» и финал саги — «Посланник тьмы».

Наши премьеры апреля — от «Мистера Нокаута» до «Лулу и Бриггс» — мы собрали в этом материале. Кто из них попадет в топ? Расскажем в начале мая.

Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Экшен о прошлых жизнях от режиссера «Великого уравнителя» и «Тренировочного дня»
В главных ролях:Марк Уолберг, Чиветель Эджиофор, Софи Куксон
Режиссер:Антуан Фукуа
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

От кринж-комедии до неовестерна: 15 сериалов в 15 жанрах на Кинопоиске
Онлайн-кинотеатр

От кринж-комедии до неовестерна: 15 сериалов в 15 жанрах на Кинопоиске

29 марта
Брюс Уиллис завершает карьеру. Вспоминаем его 10 достойных ролей
Онлайн-кинотеатр

Брюс Уиллис завершает карьеру. Вспоминаем его 10 достойных ролей

31 марта
Венгерский Дракула и китайский нуар: 7 жанровых новинок на Кинопоиске
Онлайн-кинотеатр

Венгерский Дракула и китайский нуар: 7 жанровых новинок на Кинопоиске

11 марта
От экранизации романа Марка Твена до культовой истории о бессмертном демоне: 10 корейских сериалов на Кинопоиске
Онлайн-кинотеатр

От экранизации романа Марка Твена до культовой истории о бессмертном демоне: 10 корейских сериалов на Кинопоиске

30 марта

Главное сегодня

Блог команды

Что смотрели на Кинопоиске в марте

час назад
Что смотрели на Кинопоиске в марте
От шпионского фильма клипмейкера Depeche Mode до неоджалло Питера Стриклэнда: 7 лучших триллеров Кинопоиска
Онлайн-кинотеатр

От шпионского фильма клипмейкера Depeche Mode до неоджалло Питера Стриклэнда: 7 лучших триллеров Кинопоиска

Вчера
Андрей Тарковский — переоцененный автор или революционер киноязыка?
Крупным планом

ПодкастАндрей Тарковский — переоцененный автор или революционер киноязыка?

Вчера
«Отпуск в сентябре» Виталия Мельникова: главный фильм застойного телевидения

«Отпуск в сентябре» Виталия Мельникова: главный фильм застойного телевидения

1 апреля
«Мегрэ и таинственная девушка»: сумрачная картина старого Парижа с великим Депардье
Рецензия

«Мегрэ и таинственная девушка»: сумрачная картина старого Парижа с великим Депардье

1 апреля
Кинопанорама

СпецпроектКинопанорама

Вчера
Почему «CODA: Ребенок глухих родителей» выиграл «Оскар»

ВидеоПочему «CODA: Ребенок глухих родителей» выиграл «Оскар»

2 апреля
Комментарии
Сейчас происходят тяжелые для всех события. Кинопоиск не хочет становиться площадкой для какого-либо противостояния, поэтому на время мы закрываем комментарии. Просим вас отнестись к этому с пониманием.