«Доктор Свисток»: как выглядит новая комедия с катастрофически низким рейтингом на Кинопоиске

В российском прокате все еще идет новый фильм с Артемом Карокозяном, актером из прошлогоднего хита «Непосредственно Каха!». При этом «Доктор Свисток» показывает куда менее впечатляющие кассовые сборы и еще более разгромную оценку на Кинопоиске — сейчас рейтинг комедии застыл на полутора баллах. Мы решили разобраться, почему этот фильм вызвал такую негативную рецензию и получился куда более провальным, чем «Непосредственно Каха!».

Сюжет

Разбитной парень Арсен (Артем Карокозян) из Дагомыса работает администратором в московской клинике пластической хирургии. На досуге он притворяется доктором, чтобы получать с пациенток оплату натурой. Но вольготная жизнь заканчивается в один миг: у одной из богатых клиенток в самолете взрывается грудной имплант. Тогда Арсен прихватывает свой чемоданчик с силиконовыми изделиями и бежит на родину. Там он попытается торговать некачественными имплантами прямо на улице, но затем решит открыть частную хирургическую практику вместе со своим отцом Тиграном (Микаэл Джанибекян). И тут в циничное бытие Арсена врывается его старая любовь Алена (Ирина Безряднова), которая переживает кризис и хочет увеличить себе грудь.

Почему на постере написано «первая пранк-комедия»?

Все просто: часть сцен в фильме снималась с участием ничего не подозревающих зрителей. Например, Арсен ходит по адлеровским больницам и предлагает им купить «качественные импланты», а врачи и администраторы ему отказывают. Или бродит по улицам и пытается вручить свой товар прохожим, получая довольно сдержанную реакцию — без неожиданных острых или смешных моментов.

Пранк-составляющая «Доктора Свистка» всухую проигрывает иностранным предшественникам — «Борату» или даже посредственному «Несносному деду». Саша Барон Коэн мастерски играл на расистских стереотипах американцев, а Джонни Ноксвил шокировал окружающих непотребными выходками. Политической остроты или безбашенного хулиганства в российском аналоге нет, в лучшем случае жертвы беззлобно улыбаются в ответ или просто проходят мимо.

К тому же пранк-сегменты плохо сняты с технической точки зрения. Есть сцена на пляже, где Арсен пытается одолжить у незнакомцев презервативы, чтобы заняться сексом со своей подругой. Происходящее снимается с разных точек, а сверху над пляжем летает дрон — трудно поверить, что это действительно скрытая съемка.

А кроме пранков, в фильме еще что-то есть?

В «Докторе Свистке» есть довольно много шуток на тему провинции, столицы и национальных особенностей. Надменный Арсен возвращается на родину и предлагает отцу сходить в кафе, чтобы поесть маффинов, фалафель и фраппучино — по версии героя, люди за пределами Москвы таких роскошеств не знают. Впрочем, спустя несколько сцен отец выступит не менее дерзко — спросит, не стал ли Арсен в Москве «гомиком». А еще есть персонаж, который каждую реплику сопровождает фразой-паразитом «с кайфом».

Другой лейтмотив фильма — женские груди. Тут фронтраннером выступает модель и актриса Мия Зарринг, которой досталась роль Аллы — ее персонаж примечателен только тем, что у нее очень большая грудь. На этом физиологическом факте в «Докторе Свистке» сделан большой акцент: поначалу девушка торгует грудинкой в мясном отделе на сочинском рынке, а затем становится ходячей рекламой клиники пластической хирургии, которую открывает главный герой.

К сожалению, дальше подобных шуток фильм не уходит. Про неловкие ситуации с презервативами шутили еще в «Нашей Раше», а медведь в одном из пранков мало чем отличается от своего предшественника из «Деревни дураков» в тележурнале «Каламбур».

«Доктор Свисток» еще и просто плохо сделан. Тут и неряшливое сведение звука (вкупе с монтажными склейками в духе начинающего пользователя Adobe Premiere), и почему-то довольно низкое качество изображения с дронов. А еще есть странные зацикливания кадров в духе пупов с YouTube и откровенно устаревшие приколы (в одной из сцен закадровый звук модема иллюстрирует тягостный мыслительный процесс).

Почему у него такой низкий рейтинг

Сравнения с «Непосредственно Каха!» никак не избежать. Справедливости ради отметим, что над фильмами работали совершенно разные команды режиссеров, сценаристов и продюсеров, объединяет их лишь центральный актер. Но создатели «Доктора Свистка» явно целились в ту же аудиторию, желая повторить успех. «Непосредственно Каха!» собрал действительно внушительную кассу в полмиллиарда рублей — на это сыграли верная фан-база (одноименный веб-сериал стартовал на YouTube еще в 2012 году), мелководье пандемийного проката (никаких значимых конкурентов) и, вероятно, репутация режиссера Виктора Шамирова. А «Доктор Свисток» за полмесяца кое-как собрал 25 миллионов (меньше, чем «Каха» в день премьеры). Может быть, потому что фильм строится вокруг нового героя, а ситуация в прокате все-таки иная: громких новинок действительно нет, но исключительно из-за ухода с рынка крупных голливудских студий. На этом фоне низкие оценки зрителей можно интерпретировать как своеобразную месть за отсутствие «Бэтмена».

К тому же «Непосредственно Каха!» технически был сделан на более высоком уровне да и мог шокировать аморальным юмором. На его фоне «Доктор Свисток» выглядит слишком блекло и останется в истории всего лишь как один из самых худших фильмов по версии пользователей Кинопоиска.

Автор: Марат Шабаев