«Ни веселья, ни восторга, ни логичности»: что не понравилось критикам в «Морбиусе» с Джаредом Лето

В мировой прокат выходит «Морбиус», но в России его нельзя посмотреть в кино, так как Sony приостановила выход своих релизов. Тем не менее остается вероятность, что сольный фильм о враге Человека-паука появится на онлайн-сервисах. Западные критики уже посмотрели картину и вынесли вердикт: 19% на Rotten Tomatoes. Пересказываем без спойлеров, каковы слабые места кинокомикса.

Что известно о Морбиусе и фильме?

Проект Sony и Marvel посвящен антагонисту Человека-паука, который появился к комиксах в 1971 году. Доктор Майкл Морбиус — лауреат Нобелевской премии по медицине, с детства страдал от редкого заболевания крови. Он считал, что излечение можно найти в ДНК летучих мышей и решился на эксперимент, после которого превратился в вампира. Поначалу он не хотел пить кровь людей, чтобы справиться с жаждой, а позже решил, что его жертвами будут только злодеи. После превращения Морбиус получил сверхсилы, скорость, быструю регенерацию и эхолокационные способности.

Роль Морбиуса в фильме сыграл Джаред Лето. В картине показали жизнь героя до обращения, его борьбу за пациентов с таким же диагнозом и сам эксперимент, начавшийся в горах Коста-Рики. После него герой еще сохраняет человеческий облик, но в нем уже просыпается жажда крови, постепенно превращающая его в монстра. Тем временем в городе становится известно о новом существе со сверхсилами, и за ним начинает охоту ФБР.

В фильме также появляется злодей Стервятник (Майкл Китон). Еще среди героев есть невеста и коллега Морбиуса, Мартина (Адриа Архона), его друг детства Майло (Мэтт Смит) и профессор Эмиль Николс (Джаред Харрис), помогающий Майклу и Майло.

Что не оценили критики?

Запутанный сценарий. Мэтта Сазаму и Берка Шарплесса практически в каждой рецензии упрекают в непоследовательности. Например, детство героя показано флешбэками из греческой больницы, но неизвестно, что стало с родителями Морбиуса. Еще остается непонятным, как меняются отношения у Майкла и его невесты Мартины, которая помогает ему в эксперименте. И в целом функция Мартины, пишет Deadline, ограничивается лишь тем, что в диалогах с ней Морбиус простым языком объясняет свои научные разработки зрителям.

IndieWire также отмечает, что фильм не дотягивает до уровня других кинокомиксов Sony: он не настолько трогательный, как «Человек-паук: Нет пути домой», и не настолько смешной, как «Веном» (в рецензии Deadline говорится, что первую достойную шутку зрители услышат только на пятидесятой минуте из 90). «Морбиус», по оценке Variety, вторичный и раздражающий, его сценарию не хватает остроты и глубины диалогов. «В спин-оффе суперзлодея из „Человека-паука“ нет ни большого веселья, ни восторга, ни логичности», — добавляет The Rolling Stone. Deadline считает, что многие сцены сбивают с толку, а не захватывают. А в рецензиях The Guardian и IndieWire говорится, что до конца фильма так и непонятно, к чему приводит внутренняя борьба Морбиуса (и сама борьба показана неубедительно).

К слову, режиссуру тоже не хвалят. Критики положительно оценили только начало, где показан эксперимент Морбиуса.

Герой Джареда Лето. Притом что актер обычно погружается в своих персонажей, его Морбиус получился скучным. Variety подчеркивает, что дело не в игре Лето, а в самом герое, который плохо прописан и неинтересен. По мнению автора, отличие «Морбиуса» от двух «Веномов», которых тоже ругали критики, но при этом они стали кассовыми хитами, заключается в том, что в «Веномах» интересный и неотталкивающий главный герой.

Графика и монтаж. У критиков сложилось ощущение, что из финального монтажа будто наугад вырезали сцены. А CGI, превращающий Лето в зубастого и безносого, как Волан-де-Морт, монстра, называют «уродливым». Правда, с этим не согласен The Hollywood Reporter. По мнению автора, команде по визуальным эффектам хорошо удалось показать звуковые волны, которые после превращения слышит Морбиус.

А есть что-то, что критикам понравилось?

Да, это герой Мэтта Смита («Доктор Кто», «Корона») — Майло, мальчик из аристократической семьи, с которым Морбиус в детстве вместе лежал в больницах. Получив наследство, Майло финансировал эксперименты Майкла. Затем он ввел себе ту же сыворотку с ДНК летучих мышей, что и Морбиус. Только, в отличие от друга, Майло было все равно, кто становился его жертвами. По мнению Variety, наблюдать за пугающими переменами его героя интереснее, чем за моральными терзаниями Морбиуса.

The Hollywood Reporter и IndieWire еще похвалили оператора Оливера Вуда, которому удалось создать мрачную картину со съемками в подземных переходах Нью-Йорка, и композитора Йона Экстранда, чей саундтрек с ударными инструментами создает необходимое напряжение, в отличие от сценария.