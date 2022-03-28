Итоги игры «Угадай победителей „Оскара-2022“»: в чем разошлись мнения участников и академиков

28 марта Американская киноакадемия вручила свои награды, а Кинопоиск подвел итоги традиционной игры «Угадай победителей „Оскара“». Первые 100 пользователей, которые угадали больше всего лауреатов, получают годовую подписку Плюс Мульти с Амедиатекой и худи с фирменным дизайном от Кинопоиска. Полный список победителей и участников находится здесь, а правила игры, в том числе и порядок получения призов, — здесь.

Больше всего участников (32%) проголосовало за «Дюну» Дени Вильнёва. Академики же отдали главную статуэтку фильму «CODA: Ребенок глухих родителей» (8%), хотя основным фаворитом была «Власть пса» (за нее проголосовало 19% из вас).

Читатели Кинопоиска предугадали победу Уилла Смита (36%), а вот в номинации «Лучшая женская роль» с небольшим отрывом лидировала Кристен Стюарт (23%), а не лауреатка Джессика Честейн (22%).

Мнения читателей Кинопоиска и академиков совпали в номинациях «Лучший режиссер» (Джейн Кэмпион, 31%) и «Лучшая мужская роль второго плана» (Трой Коцур, 26%). В аналогичной номинации среди актрис выбилась вперед Кирстен Данст (26%), но зрители тут промахнулись — статуэтку забрала Ариана ДеБос (25%).

Больше всего в сценарных категориях наши читатели болели за «Не смотрите наверх» (32%) и «Дюну» (49%), но в итоге прогадали: статуэтки ушли «Белфасту» (14%) и CODA (18%). Впрочем, зрители и академики сошлись в выборе художника-постановщика («Дюна»), оператора (тоже «Дюна»), анимационного фильма («Энканто») и иностранного фильма («Сядь за руль моей машины»).

И зрители, и академики лучшими считают костюмы в «Круэлле» (56%), а работу художника-постановщика — в «Дюне» (58%). Единство мнений и в номинациях «Лучшая песня» и «Лучший звук»: все дружно проголосовали за «No Time To Die» (45%) и «Дюну» (46%). А вот грим и прически зрители не угадали, отдав 42% голосов «Круэлле», а не байопику «Глаза Тэмми Фэй» (7%).

В коротком метре зрители справились только с документальным фильмом («Королева баскетбола», 28%), а в игровом и анимационном выбрали «Хватай и беги» (35%) и «Робина» (29%). Академики же наградили работы «Долгое прощание» (20%) и «Стеклоочиститель» (17%).

Подробная информация о результатах и количестве набранных баллов доступна на странице игры.

Фото: Bryan Bedder / Getty Images, Santi Visalli / Getty Images