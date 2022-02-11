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Объявлены победители «Золотой малины». В лидерах — мюзикл о принцессе Диане и фильм с Леброном Джеймсом

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В США минувшей ночью подвели итоги антипремии «Золотая малина». Победителем в этом году стала картина Кристофера Эшли «Диана: Мюзикл» — она одержала верх в номинации «Худший фильм».

Снятая Эшли лента — это вышедший до премьеры на Бродвее мюзикл о трагической судьбе принцессы Дианы, поставленный на стихи Дэвида Брайана и Джо Ди Пьетро (также получили в этом году «Золотую малину» за худший сценарий). В основе сценария лежала также книга Ди Пьетро о жизни Принцессы Уэльской.

Всего «Диана» победила в пяти номинациях, а мультфильм с Леброном Джеймсом «Космический джем: Новое поколение» — в трех.

Полный список победителей:

«Золотую малину» традиционно вручают накануне «Оскара», который в этом году пройдет в ночь на 28 марта.

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