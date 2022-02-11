Объявлены победители «Золотой малины». В лидерах — мюзикл о принцессе Диане и фильм с Леброном Джеймсом

В США минувшей ночью подвели итоги антипремии «Золотая малина». Победителем в этом году стала картина Кристофера Эшли «Диана: Мюзикл» — она одержала верх в номинации «Худший фильм».
Снятая Эшли лента — это вышедший до премьеры на Бродвее мюзикл о трагической судьбе принцессы Дианы, поставленный на стихи Дэвида Брайана и Джо Ди Пьетро (также получили в этом году «Золотую малину» за худший сценарий). В основе сценария лежала также книга Ди Пьетро о жизни Принцессы Уэльской.
Всего «Диана» победила в пяти номинациях, а мультфильм с Леброном Джеймсом «Космический джем: Новое поколение» — в трех.
Полный список победителей:
- Худший актер — Леброн Джеймс («Космический джем: Новое поколение»)
- Худшая актриса — Жанна де Ваал («Диана: Мюзикл»)
- Худший актер второго плана — Джаред Лето («Дом Gucci»)
- Худшая актриса второго плана — Джуди Кэй («Диана: Мюзикл»)
- Худшая экранная пара — Леброн Джеймс и любой персонаж из мультфильма Warner («Космический джем: Новое поколение»)
- Худший ремейк или сиквел — «Космический джем: Новое поколение»
- Худший режиссер — Кристофер Эшли («Диана: Мюзикл»)
- Худший сценарий — «Диана: Мюзикл»
«Золотую малину» традиционно вручают накануне «Оскара», который в этом году пройдет в ночь на 28 марта.