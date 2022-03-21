Все самое важное об «Оскаре-2022»

В ночь с 27 на 28 марта пройдет 94-я премия Американской киноакадемии. В этом году «Оскар» пройдет с более-менее привычным допандемийным размахом, но саму церемонию ждут несколько важных новшеств. Собрали главное, что нужно знать о предстоящей церемонии.

У «Оскара» наконец-то есть ведущие

Три предыдущие церемонии прошли без ведущего, но в этом году академики решил наверстать упущенное. Актрисы Реджина Холл, Эми Шумер и Ванда Сайкс будут вести «Оскар» втроем, каждая из них солирует в собственном часовом сегменте. Пока непонятно, как именно будет работать трехчастная структура самой церемонии, но скучно точно не будет: Шумер и Сайкс не просто актрисы и сценаристки, но еще и стендап-комикессы.

Награды будут вручать Рами Малек и Леди Гага

А также еще пара десятков американских звезд. Среди них — Мила Кунис, Дэниэл Калуя, Кевин Костнер, Зои Кравиц, Крис Рок, Лили Джеймс, Джон Траволта и Ума Турман!

А петь будет кумир зумеров!

Билли Айлиш

Как обычно, прозвучат песни, номинированные на «Оскар» (кроме песни Вэна Моррисона «Down to Joy» из «Белфаста» — музыкант не сможет приехать на церемонию из-за концертного тура). Среди них есть и кумир зумеров Билли Айлиш, которая исполнит живьем заглавную тему из последнего фильма бондианы «Не время умирать». Другим приятным сюрпризом станет исполнение песни «We Don’t Talk About Bruno» из «Энканто», которая не получила номинацию, зато стала вирусным хитом в TikTok.

Ковидные ограничения остаются

«Оскар» возвращается в привычное место — театр «Долби» (в прошлом году церемония впервые проводилась в здании железнодорожного вокзала Union Station, куда вмещалось намного меньше гостей). А также пройдет в более привычные даты (в прошлом году событие перенесли на 25 апреля). Но пандемийные ограничения никуда не делись: на самой церемонии маску можно не носить, зато будет соблюдаться социальная дистанция (заполнение зала — 75%). От гостей также ждут два отрицательных ПЦР-теста за сутки до самого мероприятия.

А за свой любимый фильм можно было голосовать в Twitter

Новая демократичная процедура для всех поклонников кино: академики предложили голосовать за своих фаворитов в Twitter, написав название и сопроводив его хештегом #OscarsFanFavorite. Победителя зрительских симпатий объявят прямо на церемонии (голосование завершилось 3 марта); по данным Variety, безусловным лидером является блокбастер «Человек-паук: Нет пути домой».

Напомним, что в 2018 году Академия предлагала ввести категорию «Лучший популярный фильм», но после негативной реакции журналистов (они обвиняли Академию в попытке сегрегации зрительского кино от картин оскаровского формата) нововведение отменили. Голосование в Twitter, правда, тоже ругают — за привычный снобизм (почему нельзя просто номинировать супергероику на лучший фильм?), нелепую попытку заигрывать с уязвленными фанатскими сообществами или, наоборот, за излишнюю демократизацию (голосовать за своих любимцев и так можно на других премиях вроде People’s Choice Awards).

Церемония станет короче

Восемь победителей «Оскара» станут известны за час до начала трансляции, а фрагменты награждения покажут во время церемонии в сокращенном виде. Это касается следующих номинаций: «Лучший документальный короткометражный фильм», «Лучший анимационный короткометражный фильм», «Лучший игровой короткометражный фильм», «Лучший монтаж», «Лучший грим и прически», «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучший звук», «Лучший саундтрек». Академия сослалась на канал ABC, который попросил сократить аж 11 номинаций. В новом виде церемония должна уложиться в три часа и стать более легкой и менее формальной, чтобы спасти стремительно падающие рейтинги.

На подобный шаг Академия хотела пойти еще в 2019 году, но столкнулась с недовольством внутри индустрии. Нынешнее решение тоже возмутило кинематографистов (среди них — Стивен Спилберг, Гильермо дель Торо, Джейн Кэмпион, Джессика Честейн и многие другие), которые выступают за равные права для всех победителей.

Триумф зарубежного кино

Впервые в категории «Лучший фильм» представлено японское кино — «Сядь за руль моей машины». А Рюсукэ Хамагути стал третьим японским режиссером в истории, который получил персональную номинацию (предыдущими двумя были Хироси Тэсигахара в 1966 году и Акира Куросава в 1986-м). Датская документальная анимация «Побег» собрала ранее невиданное комбо из номинаций: «Лучший анимационный фильм», «Лучший иностранный фильм», «Лучший документальный фильм». А еще впервые на «Оскар» номинирована лента из Бутана — «Лунана: Як в классной комнате» («Лучший иностранный фильм»).

Стриминговые удачи

Онлайн-платформы упрочили свое положение. В категории «Лучший фильм» впервые представлен претендент от Apple TV+ — «CODA: Ребенок глухих родителей». Один из фаворитов оскаровской гонки, «Власть пса», произведен Netflix (у картины 12 номинаций), также от платформы выдвинута комедия «Не смотрите наверх» (4 номинации). «Власть пса» позволила поставить Джейн Кэмпион сразу два рекорда: это первый фильм, снятый женщиной и получивший более десяти номинаций. А сама Кэмпион стала первой женщиной в истории, которая во второй раз номинируется на «Оскар» за лучшую режиссуру.

Важные рекорды

Стивен Спилберг

Кейт Бланшетт стала первой актрисой в истории, сыгравшей в девяти номинантах на «Лучший фильм» (в этом году это «Аллея кошмаров»). А Стивен Спилберг теперь — единственный режиссер в истории, который номинировался на «Оскар» на протяжении шести десятилетий подряд (еще он рекордсмен по количеству продюсерских номинаций на «Лучший фильм» — теперь их 11). Также в этом году на «Оскар» впервые номинированы две открытые ЛГБТ-актрисы — Ариана ДеБос («Вестсайдская история») и Кристен Стюарт («Спенсер»). А еще в числе номинантов сразу две супружеские пары: Пенелопа Крус («Параллельные матери») и Хавьер Бардем («В роли Рикардо»), Кирстен Данст и Джесси Племонс (оба за «Власть пса»).

Второй раз в истории на «Оскар» претендует слабослышащий актер — это Трой Коцур из CODA (первой номинанткой и победительницей в 1987 году стала Марли Мэтлин, которая также сыграла с Коцуром в CODA). А Оливия Колман и Джесси Бакли номинированы за роль одного и того же персонажа в одном фильме («Незнакомая дочь»). Это третий случай за историю премии (ранее это были Глория Стюарт и Кейт Уинслет за «Титаник» и Джуди Денч и Кейт Уинслет за «Айрис»).

Автор: Марат Шабаев

Фото: Handout / Getty Images, Neilson Barnard / Getty Images, Kevin Winter / Getty Images