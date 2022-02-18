9 лучших трейлеров недели: Николь Кидман ест фотографии, а Джейк Джилленхол угоняет машину

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«Предложение»

Мини-сериал о том, с какими сложностями снимался «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы, к 50-летию самого фильма. Работе съемочной команды мешали то мафия, то киностудия Paramount Pictures. Продюсера криминальной саги Альберта С. Радди играет Майлз Теллер (он заменил Арми Хаммера), Фрэнсиса Копполу — Дэн Фоглер, босса Paramount Роберта Эванса — Мэттью Гуд, секретаря Радди, Бетти Маккарт — Джуно Темпл, а гангстера Джо Коломбо, пытавшегося сорвать съемки, — Джованни Рибизи.

«Скорая помощь»

Ремейк датской ленты 2005 года, который поставил Майкл Бэй («Трансформеры», «Плохие парни»). Ветерану Уиллу Шарпу (Джейк Джилленхол) нужно собрать больше 200 тыс. долларов на операцию жене. Чтобы достать их, Уилл обращается к своему сводному брату, преступнику Дэнни (Яхья Абдул-Матин II). Они решают ограбить банк, но все идет не по плану. Чтобы скрыться с места преступления, братья угоняют машину скорой помощи, в которой остались умирающий пациент и сотрудница больницы.

«Подельники»

Дебют документалиста Евгения Григорьева («Хенд Мейд», «Про рок») в игровом кино. Сюжет основан на реальных событиях. У 10-летнего деревенского мальчика Ильи убивают отца, а преступник остается безнаказанным. Из-за этого мальчик решает отомстить самостоятельно. Главные роли сыграли Юра Борисов, Лиза Янковская и Павел Деревянко.

Men

Хоррор Алекса Гарленда («Аннигиляция», «Из машины»), снятый для студии A24 («Маяк», «Солнцестояние»). После смерти бывшего мужа Харпер одна уезжает в отпуск в английскую деревню, где ей мерещатся жуткие вещи. В фильме снялись Джесси Бакли («Чернобыль») и Рори Киннер («Годы»).

«Там, где раки поют»

Фильм, основанный на книге биолога Делии Оуэнс. Действие происходит в тихом городке Баркли-Коув, в глуши Северной Каролины. Там живет отшельница Киа Кларк, которую местные называют «болотной девочкой». Однажды она знакомится с двумя юношами из города. Позже одного из них находят мертвым, а ее обвиняют в его смерти. Главную роль сыграла Дэйзи Эдгар-Джонс («Нормальные люди»).

Roar

Cериал-антология Apple TV+, в основу которого легли рассказы Сесилии Ахерн (по ее произведениям сняты «С любовью, Рози» и «P.S. Я люблю тебя»). Каждая серия посвящена истории разных женщин. Героиня Николь Кидман, например, ест фотографии, чтобы получить силы, а Мерритт Уивер встречается с селезнем.

«Атака»

Болливудский фантастический боевик. У главного героя (Джон Абрахам) во время теракта погибла девушка. Чтобы отомстить, он участвует в правительственном эксперименте и превращается в суперсолдата.

«Блуждающая луна»

Девятилетняя девочка из неблагополучной семьи остается жить у 19-летнего незнакомца (Тори Мацудзака). Через два месяца парня ловят, объявляют похитителем и педофилом, а девочку — его жертвой. Герои снова встречаются через 15 лет. Автор сценария и режиссер — японец корейского происхождения Ли Сан-иль.

«На грани»

Криминальный боевик гонконгско-китайского производства. В 1997 году, накануне передачи Гонконга Китаю, глава местной триады (Саймон Ям) поручает боевику (Ричи Жэнь) важное задание. Тот должен сменить личность и поучаствовать в правительственной операции по борьбе с другими бандами.