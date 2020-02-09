Как появилась «Золотая малина» и почему ей пора исчезнуть

27 марта в Лос-Анджелесе пройдет 42-я церемония вручения премии «Золотая малина». Организаторы вновь вручат призы за худший фильм года, а также отметят худших актеров, сценаристов и других деятелей киноиндустрии. Рассказываем, как хулиганский ответ «Оскару» превратился из домашней забавы в настоящую премию и почему в последние годы «Золотая малина» вызывает все больше вопросов.

Как появилась премия

Джон Уилсон

В 1980 году американский публицист Джон Уилсон занимался промокампаниями фильмов и писал сопроводительные тексты для кинофестиваля в Лос-Анджелесе. Ежегодно ему приходилось смотреть более 200 картин. Однажды он отправился в кинотеатр на сдвоенный сеанс и посмотрел сразу два мюзикла — «Музыку не остановить» и «Ксанаду». Уилсона фильмы взбесили, и он подумал, что самым отвратительным лентам следует выдавать специальную награду. Каждый год публицист собирался с друзьями, чтобы посмотреть «Оскар», и в 1981 году решил устроить домашнюю шуточную премию, чтобы отметить худший фильм, режиссера, сценариста и т. д.

Итоги импровизированного междусобойчика решили в шутку отправить в местные СМИ, а те за идею зацепились — так и стартовала история «Золотой малины». На четвертый год Уилсон понял, что результаты его шутки привлекают все больше внимания, и решился на две ключевые перемены. Теперь он начал вручать свою премию накануне «Оскара» (именно тогда журналисты со всего мира оказываются в Лос-Анджелесе, но заняться им нечем) и сделал ее публичной (а проводил не в гостиной, а в конференц-залах, гостиницах и так далее).

Как устроено голосование

У премии Уилсона есть важное отличие от «Оскара», на котором голосуют только члены Американской киноакадемии. Выбрать худший фильм может любой — за участие в голосовании придется заплатить 40 долларов (есть и пожизненное членство за 500). Если на самой первой «Малине» голосовало менее 40 человек, то в 2015 году таких людей уже было около 800. Организаторы тоже много не тратят: церемония идет всего час, а победителям положена позолоченная пластмассовая ягода (выходит чуть дешевле 5 долларов), в то время как оскаровские статуэтки обходятся в 400 долларов. Единственное исключение — специальная «Золотая малина» стоимостью 30 000 долларов (она сделана из 24-каратного золота и итальянского мрамора), которую изготовили специально для Билла Косби в 1998 году.

Как на премию реагируют победители

Большинство голливудских звезд предпочитают ее игнорировать. За всю историю «Золотой малины» награды дошли до пары десятков адресатов, причем опосредованно — прийти на самую церемонию рискнули немногие. Например, Джейми Дорнан, звезда «Пятидесяти оттенков серого», получил награду на вечернем шоу Конана О’Брайена. Первым победителем, который получил свои статуэтки прямо в зале, считается Пол Верховен (в 1996 году «Шоугелз» признали худшим фильмом, а самого Верховена — худшим режиссером). А два самых памятных звездных появления на «Золотой малине» принадлежат Холли Берри и Сандре Буллок. Звезда «Женщины-кошки» в 2005 году поднялась на сцену, держа в руке свой «Оскар» за «Бал монстров», и карикатурно расплакалась. А Буллок раздала всему залу копии фильма «Всё о Стиве» и попросила всех действительно его посмотреть (голосующие на «Золотой малине» делать это не обязаны, в отличие от членов Американской киноакадемии).

В 2014 году Уилсон решил улучшить репутацию «Золотой малины» (многие считали, что она портит карьеры голливудским звездам) и ввести новую категорию — премию за восстановление репутации. Иначе говоря, отмечали предыдущих обладателей антинаграды, сумевших добиться коммерческого или критического успеха. Похвалы заслужил даже «любимчик» Сильвестр Сталлоне (многократный номинант и обладатель спецприза «Худший актер ХХ века»), который реабилитировался после фильма «Крид: Наследие Рокки». Жаль только, что за этой наградой тоже никто не пришел.

Почему «Золотая малина» — это затянувшаяся (и неудачная шутка)

Если присмотреться к фильмам, которые были номинированы или получили «Малину», то видно, насколько эта премия несправедлива и субъективна. Во-первых, там есть список «любимчиков» (за это, между прочим, ругают «Оскар»): Сильвестр Сталлоне (38 номинаций, 8 побед), Мадонна (15 номинаций, 9 побед), Бен Аффлек (12 номинаций, 4 победы) и Адам Сэндлер (40 номинаций, 9 побед), которых критикуют за все подряд. Во-вторых, многие фильмы-лауреаты стали культовыми — те же «Шоугелз» или «Сияние» (да-да, Кубрика номинировали как худшего режиссера).

Американская пресса недолюбливает премию по многим причинам. IndieWire в 2015 году опубликовал колонку, в которой обвиняет членов «Золотой малины» в узколобости, мол, нападают лишь на самое заметное, а в инди-сегменте совсем не разбираются. Gawker сравнивает организаторов премии с бездушными гремлинами, а GQ обвиняет «Малину» в лени — туда попадают фильмы с худшими рейтингами на Rotten Tomatoes или легкие мишени для битья. Есть и обвинения в политической конъюнктуре: в 2016 году сразу четыре награды получила документалка «Америка Хиллари: Тайная история Демократической партии». Режиссер Динеш Д’Соуза заявил, что это мелкая месть за победу Дональда Трампа на президентских выборах.

Хотя Джон Уилсон упорно отрицает все обвинения в том, что «Золотая малина» провоцирует в людях ненависть, а не любовь к кино, существование премии в нынешние времена вызывает большие вопросы. В этом году появилась специальная категория «Худшая роль Брюса Уиллиса» (номинировано аж восемь новых фильмов с участием актера). Однако, по слухам, Уиллис сейчас борется с тяжелым расстройством; никакого официального подтверждения нет, но на Reddit даже существует специальный тред, в котором осуждают нападки на звезду «Крепкого орешка».

Даже если отставить в сторону кейс Уиллиса, то «Золотая малина» продолжает вызывать вопросы: как насмешки над «плохими» фильмами вписываются в нынешнюю эпоху всеобщей чувствительности? И что интересного и нового может предложить премия, которая в этом году в очередной раз номинирует все того же Бена Аффлека? Премия Уилсона даже на фоне консервативного «Оскара» кажется слишком предсказуемой — увы, шутка, повторенная несколько десятков раз, потеряла всякую остроту. А смеяться над нелепым кино — куда более изобретательно, чем «Золотая малина» — давно научились блогеры вроде BadComedian.

Автор: Марат Шабаев

Фото: Allen Berezovsky / Getty Images