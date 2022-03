Что происходит в прокате: фильм-концерт BTS бьет рекорды в России, «Бэтмен» страдает от ковида в Китае

«Анчартед» по-прежнему на вершине

Основную выручку российским кинотеатрам продолжает приносить голливудский старожил проката, приключенческий боевик «Анчартед: На картах не значится». За два уик-энда он собрал еще 102 млн рублей, и теперь его сборы в нашей стране — 1,232 млрд рублей. Из-за отсутствия конкуренции блокбастер с Томом Холландом может добраться до итоговых сборов «Варкрафта» (1,323 млрд рублей), пока что самой кассовой в России экранизации видеоигры.

Продолжает неплохо держаться детектив «Смерть на Ниле» — его общая касса составляет 614 млн рублей. Уже на этой неделе позади останется результат «Черной Вдовы» (617 млн рублей).

Отечественная пранк-комедия «Доктор Свисток» со звездой фильма «Непосредственно Каха!» Артемом Карокозяном в минувшие выходные заработала 15 млн рублей. Сопоставимые цифры среди аналогов последних лет были у фильмов «Гуляй, Вася! Свидание на Бали» (14 млн рублей) и «Стендап под прикрытием» (19 млн рублей). Американский триллер «Флирт с дьяволом» начал с 12 млн рублей, в точности повторив стартовый результат триллера «Девушка, подающая надежды».

Единственной новинкой российского проката, сумевшей приятно удивить, стала прямая трансляция концерта группы BTS. Шоу Permission to Dance: On Stage — Seoul демонстрировалось в 224 российских кинотеатрах один день, 12 марта. Благодаря высоким ценам на билеты (в среднем 1500 рублей) этому релизу удалось собрать 69 млн рублей и стать самым кассовым фильмом-концертом зарубежного исполнителя в российском прокате. Причем первенство новое шоу отобрало у одного из предыдущих выступлений BTS — в 2019 году концерт корейских поп-идолов Love Yourself in Seoul освоил на нашем рынке 62 млн рублей.

Азиатский бойз-бенд сумел мобилизовать своих поклонников не только в России. В США трансляция концерта заработала 6,8 млн долларов, в международном прокате — 32,6 млн долларов.

Импортозамещение с переменным успехом

Не сдаются два российских фильма, вышедшие в конце февраля и начале марта. Сборы спортивной драмы «Мистер Нокаут» за четыре недели проката достигли 233 млн рублей. Это больше, чем финальная касса «Поддубного» (217 млн рублей с учетом СНГ). Комедия «Хочу замуж» заработала за три недели 183 млн рублей и скоро уверенно преодолеет 200-миллионный барьер. Финальные сборы фильма, скорее всего, будут на уровне другой российской комедии — «Трезвый водитель» (215 миллионов).

Общая выручка российских кинотеатров в прошлый уик-энд составила всего 245 млн рублей. В последний раз столь же плохой результат был зафиксирован в начале ноября 2021 года, когда многие кинотеатры в стране были закрыты из-за короткого локдауна. В ближайшие два уик-энда ситуацию должны хотя бы отчасти спасти две российские новинки — мультфильм «Финник» и фэнтези по роману Виктора Пелевина «Ампир V».

В мире «Бэтмен» вне конкуренции

За три недели проката «Бэтмен» собрал в США 300 млн долларов, еще 298 млн долларов принес международный прокат. Среди зарубежных рынков главными для «Бэтмена» стали Великобритания (43,7 млн долларов), Мексика (24,7 млн долларов) и Бразилия (18,2 млн долларов). На территории СНГ фильм также вышел: его сборы на этом рынке составили около 1,5 млн долларов за три недели проката.

Неважно идут дела у «Бэтмена» в Китае, где он стартовал на прошлой неделе. Хотя фильм продемонстрировал там лучший старт для голливудского релиза в 2022 году, в абсолютных цифрах по меркам китайского рынка он заработал немного, 12,1 млн долларов. В Китае вовсю готовятся к XX съезду Компартии, поэтому перестраховываются и из-за роста заболеваемости ковидом закрывают кинотеатры на карантин. На данный момент в стране не работает около 40% площадок.

Ограничениями объясняются и слабые сборы приключенческого боевика «Анчартед: На картах не значится», который за две недели в Китае смог собрать лишь 10,3 млн долларов. Международная касса блокбастера Sony при этом перевалила за 200 млн долларов, мировая составляет 337 млн долларов.

Из других голливудских релизов, появившихся на зарубежных рынках раньше, чем в США, отметим старт мультфильма «Плохие парни» (8,5 млн долларов в 25 странах, из них в СНГ — около 150 тыс. долларов) и боевика Майкла Бэя «Скорая» (4,4 млн долларов в 35 странах).

Аниме против А24

На прошлой неделе в США в прокате появились нишевые новинки — японское аниме «Магическая битва 0. Фильм» и слэшер студии А24 под лаконичным названием «X». Аниме сумело превзойти ожидания аналитиков, собрав в первый уик-энд 14,8 млн долларов. Это всего на 22% ниже, чем стартовый заработок «Истребитель демонов: Поезд «Бесконечный“», выходившего год назад в статусе суперхита японского проката. А вот новый хоррор А24 не поразил своими сборами: его премьерная касса — 4,4 млн долларов. Это значительно уступает сборам «Солнцестояния» (6,5 млн долларов), и в два раза меньше результата премьерного уик-энда «Ведьмы» (8,8 млн долларов).