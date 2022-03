«Оскар» в этом году будет вести Эми Шумер. Рассказываем, за что мы ее любим

Эми Шумер — актриса, стендап-комикесса, сценаристка и режиссер. А теперь еще и ведущая «Оскара» (с ней вести 94-ю церемонию будут актрисы Ванда Сайкс и Реджина Холл). Эми Шумер начала заниматься стендапом в 23 года и с тех пор выпустила четыре больших концерта, сняла монолог для Saturday Night Live, посотрудничала с Джаддом Апатоу и Крисом Роком. Еще Шумер снялась в комедиях «Девушка без комплексов» и «Красотка на всю голову», а теперь выпускает на Hulu комедийный сериал «Жизнь и Бет», который она написала и поставила. Ее героиня Бет пытается преодолеть личностный кризис, а помогает ей в этом фермер и шеф-повар Джон. Кстати, второе имя Эми — Бет, а ее муж Крис Фишер — шеф-повар.

Но мы любим Эми Шумер не только за карьерные достижения, но и за активную гражданскую позицию, искренность в разговоре на важные темы, будь то стендап-монолог про неудачный секс или пост о перенесенной операции и принятии своего тела. В преддверии «Оскара», который пройдет 27 марта, рассказываем, чем известна актриса.

Эми Шумер не сдается

«Внутри Эми Шумер»

Шумер начала заниматься комедией в 2000-е, а затем пыталась попасть в реалити-шоу NBC «Последний комик» (в нем также участвовала Тейлор Томлинсон, у которой вышло два стендап-спешела на Netflix). В первый раз Шумер не прошла прослушивание, но стала участницей следующего, пятого сезона и дошла до финала, где заняла четвертое место. В 2013-м Шумер заметили на телеканале Comedy Central (на нем выходил скетч-сериал «Ки и Пил» Кигэна-Майкла Ки и Джордана Пила) и доверили сделать свою программу. «Внутри Эми Шумер» тоже было комедийным скетч-шоу, где комикесса выступила режиссером, продюсером и сценаристкой. Программа продержалась в эфире четыре года и была пять раз номинирована на прайм-таймовую премию «Эмми», в том числе за лучшую женскую роль.

И стремится к большему (к кино!)

«Девушка без комплексов»

После успеха скетч-шоу Шумер продолжила карьеру в кино и на телевидении. Ее первой большой работой в кино стал ромком «Девушка без комплексов». Она сыграла тусовщицу Эми, которая пишет для мужского журнала. По редакционному заданию она берет интервью у спортивного врача Арона (Билл Хейдер), в которого в итоге влюбляется.

За роль Эми актриса получила номинацию на «Золотой глобус», а также претендовала на награду Гильдии сценаристов США за лучший оригинальный сценарий (она также была автором ромкома). Режиссером и продюсером «Девушки» выступил Джадд Апатоу («Король Стейтен-Айленда»), бывший стендап-комик, который проложил дорогу многим коллегам в мир большого кино и телевидения. Он позвал на HBO и Лину Данэм после ее дебюта «Крошечная мебель», и они вместе работали над «Девочками». Шумер там тоже появилась: она сыграла Энджи, подругу бывшей девушки Адама (Адам Драйвер). Данэм также рассказывала, что Шумер пробовалась на роль Шошанны, но она досталась Заше Мэмет.

После «Девушки без комплексов» Шумер и Дженнифер Лоуренс вместе написали сценарий комедии, где должны были сыграть сестер. В итоге проект не осуществился, зато в 2015-м комикесса трижды выступила на разогреве у Мадонны во время концертного тура Rebel Heart. В 2016-м актриса снялась в комедии «Дочь и мать ее» с Голди Хоун, сыграла саму себя в шоу об изнанке стендапа «По друзьям», а в 2018-м вышла комедия «Красотка на всю голову» с Шумер и комиком Рори Сковелом.

А еще у Шумер очень дерзкие (и смешные) концерты

«Эми Шумер. Концерт в Гарлеме»

Взять хотя бы спешел «Эми Шумер. Концерт в Гарлеме», который вышел на HBO в 2015-м. Это дерзкий монолог Эми, начинающийся с шутки про трусы (а еще она выходит на сцену с бутылкой вина, а не как остальные комики — с бутылкой или стаканом воды). Отсылки к кино тоже имеются — от творчества Бенисио дель Торо до «Хроник Нарнии». А еще разговоры про отношение к телу, расстройства пищевого поведения и стереотипы в Голливуде. Часть материала посвящена подготовке и самим съемкам «Девушки без комплексов», где ей предоставили личного тренера и дублера-мужчину.

Выступление прошло в театре «Аполло» — это историческое место в нью-йоркском Гарлеме, где развивалась афроамериканская культура. В 1992–1995 годах в «Аполло» снималось скетч-шоу The Apollo Comedy Hour, а сейчас — шоу Showtime at the Apollo, возобновившееся в 2018 году после 10-летнего перерыва. На сцене театра выступали Вупи Голдберг и Дона Саммер. Спешел Эми Шумер поставил комик, продюсер и режиссер Крис Рок («Все ненавидят Криса», «Пила: Спираль»). Концерт номинировали на прайм-таймовую «Эмми» за сценарий, режиссуру, а также как выдающийся выпуск. Еще концерт претендовал на «Грэмми» как лучший комедийный альбом.

Эми Шумер активно участвует в общественной жизни

Эми Шумер выступает на «Марше за нашу жизнь» в Лос-Анджелесе, 2018

В 2015-м на сеансе «Девушки без комплексов» в Луизиане произошла стрельба, в результате которой погибло два человека. После этого Шумер выступала за ужесточение закона о владении огнестрельным оружием (и предлагала план, как это реализовать), а также призвала правительство финансировать учреждения, следящие за ментальным здоровьем людей. В этот же год журнал Time включил Эми Шумер в список ста самых влиятельных людей, а профайл комикессы написала Тильда Суинтон. В 2016-м Эми Шумер присутствовала в Белом доме во время выступления бывшего президента США Барака Обамы о новых мерах по контролю за владением оружия.

Актриса выступает и за женские права. В 2018-м она участвовала в акции против харассмента, а в 2021-м вместе с Дженнифер Лоуренс — в акции против запрета абортов. Шумер открыто рассказала, что перенесла операцию по удалению матки из-за эндометриоза и что сделала липосакцию. В интервью The Hollywood Reporter она поделилась, что решилась на пластическую операцию из-за того, что больше не могла смотреть на себя в зеркало. Помимо этого, Шумер рассказывала про домогательства мужчин-комиков. В 2020-м, после скандала вокруг стендапера Криса Д'Елии, она дала свой номер телефона, чтобы пострадавшие от харассмента девушки могли написать или оставить ей голосовое сообщение, а актриса, в свою очередь, помогла им найти адвоката.

Фото: Future Publishing / Getty Images, Chelsea Guglielmino / Getty Images