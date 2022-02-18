11 лучших трейлеров недели: Кот в сапогах возвращается, а Энсел Элгорт знакомится с японской мафией

Нажмите на карточку «Буду смотреть», и мы предупредим, когда заинтересовавший вас фильм или сериал станет доступен для просмотра

«Кот в сапогах 2: Последнее желание»

Приключения Кота до встречи со Шрэком. Однажды он спас деревню от зеленого великана, но неожиданно погиб. Выясняется, что Кот потратил уже восемь из девяти жизней. Вместе с друзьями — кошкой и щенком — он отправляется на поиски мифического объекта, способного восстановить его девять жизней.

«Мисс Марвел»

Мини-сериал о героине комиксов Marvel — школьнице Камале (Иман Веллани), мусульманке и американке пакистанского происхождения. Она живет в Нью-Джерси, ходит в школу, но одноклассники считают ее странной. Однажды она получает суперсилы и теперь может бегать по воздуху и манипулировать материей. Среди режиссеров — Шармин Обаид, двукратная лауреатка «Оскара» за короткометражки «Спасая лица» и «Девушка в реке: Цена прощения».

«Газлит»

Сериал, основанный на реальных событиях — Уотергейтском скандале 1972–1974 годов, в результате которого Ричард Никсон ушел с поста президента США. Главная героиня — Марта Митчелл, жена генерального прокурора в администрации Никсона. Она случайно находит материалы, компрометирующие правительство, и пытается их распространить. Но ей никто не верит. Марту играет Джулия Робертс, а ее мужа — Шон Пенн.

«Мы владеем этим городом»

Мини-сериал, написанный сценаристами «Прослушки». Шоу основано на одноименном нон-фикшене о коррупции в полиции американского города Балтимор. В центре сюжета — члены отдела полиции по розыску незаконного оружия. Режиссер — Рейнальдо Маркус Грин («Король Ричард»).

«Обоюдное согласие»

Детективный сериал Валерии Гай Германики («Краткий курс счастливой жизни»). Учительница русского языка и литературы Анна Федорова (Светлана Иванова) приезжает на вечеринку на яхте к старым друзьям. Но после этого героиня пишет заявление об изнасиловании. В драме также снялись Анна Снаткина, Алла Михеева, Шамиль Хаматов и Федор Лавров.

«Полиция Токио»

Сериал HBO Max, основанный на мемуарах американца Джейка Эдельштейна (в 1990-е он расследовал дела японской мафии). По сюжету Эдельштейн (Энсел Элгорт) переезжает в Токио, где становится репортером крупной японской газеты. Вместе с местным детективом он изучает преступный мир японских якудза и встречается с их боссом.

«Исчезновение»

Французский триллер, снятый в Южной Корее, с Ольгой Куриленко в главной роли. Она играет судмедэксперта с мировым именем, автора метода восстановления останков. Героиня приезжает в Корею, где принимает предложение полиции участвовать в местном расследовании. Режиссер Дени Деркур рассказал, что вдохновлялся культовыми корейскими картинами «Воспоминания об убийстве» и «Преследователь».

«Право на любовь 2»

Индийский боевик-мелодрама с Тайгером Шроффом, где он кидается машинами. Болливудская звезда, как обычно, играет крутого парня, помогающего униженным и оскорбленным. Индийское правительство отправляет его на секретные задания во все уголки мира, но самое трудное противостояние у героя будет с криминальным авторитетом в исполнении Навазуддина Сиддикуи.

«Он в положении», 1-й сезон

Комедийный сериал с элементами фантастики, снятый по манге о смене гендерных ролей. В мире шоу уже несколько лет наблюдается феномен мужской беременности. Главный герой (Такуми Саито) всегда на первое место ставил карьеру, а теперь внезапно узнал, что забеременел. Теперь парень и его девушка оказываются перед трудным выбором — заводить семью или нет.

«Тигр и Кролик», 2-й сезон

Продолжение супергеройского аниме, которое выходит через 11 лет после первого сезона. Действие происходит в фантастическом мире, где есть люди со сверхспособностями — представители поколения Next. Они выступают в реалити-шоу на потеху публике. Одному из суперлюдей, чтобы не выйти в тираж, приходится смириться с тем, что ему надо работать с молодым партнером, несмотря на разногласия между ними.

«Наблюдающий»

Триллер с Майкой Монро об очередном незнакомце в окне напротив. Это полнометражный дебют постановщицы Хлои Окуно («З/Л/О 94») . Главная героиня вместе с парнем переезжают в новую квартиру. Там девушку преследует тревожное чувство, что за ней постоянно кто-то следит. Окружающие не придают ее беспокойствам значение, но вскоре по соседству происходят пугающие события.