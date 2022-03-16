Как Ченнинг Татум прошел путь от стриптизера до детского писателя? И за что еще мы его любим

В российском прокате идет комедийная драма «Лулу и Бриггс» — успешный режиссерский дебют Ченнинга Татума (фильм собрал в прокате почти 55 млн долларов и получил 76% «свежести» на Rotten Tomatoes). Джексон Бриггс (Татум) — бывший рейнджер, решивший вернуться в армию после увольнения из-за полученной в бою травмы головы. Бриггсу дают задание, чтобы он доказал свою преданность делу: взять служебную собаку по кличке Лулу на похороны ее хозяина и своего товарища. Лулу темпераментна и тоже страдает от посттравматического синдрома. Так как собака боится летать, вести ее на похороны придется на машине по Тихоокеанскому побережью, и эта поездка будет не самым простым заданием для Бриггса.

Мы решили вспомнить творческий путь Татума — от модели с обложки Men’s Health до режиссера роуд-муви.

Татум начинал как модель и снимался в рекламе

Реклама Dolce & Gabbana, 2004

Старший из восьми детей, Ченнинг Татум родился 26 апреля 1980 года в городе Каллман, штат Алабама. ​​Его мать работала в авиакомпании, а отец был строителем. Позже семья переехала в Ветумпку, а затем в Миссисипи. Татум учился в средней школе Гейтер в Тампе, штат Флорида, а после второго класса перевелся в католическую среднюю школу Тампы. После школы ему предложили футбольную стипендию в государственном колледже Гленвилл в Западной Вирджинии. Татуму тяжело давалась учеба. В интервью журналу Vanity Fair в 2013 году он рассказал о своих проблемах с обучением. Его отец был из бедной семьи, поэтому стремился реализовать свои амбиции через сына. «Я ужасно медленно читал. Даже сейчас, когда я получаю сценарий, я читаю его в пять раз медленнее любого другого актера». Поэтому актер решил уйти из колледжа и заняться танцами. Он неожиданно прошел прослушивание, на котором искали танцоров для клипа Рики Мартина She Bangs. После этого Татум через знакомого получил работу хореографа в Майами. Там он подружился с моделью, а через нее вышел на модельное агентство США Page Parkes, которое когда-то представляло Анджелину Джоли и Хилари Дафф. Татум подписал с ним контракт, хотя и не планировал всерьез строить модельную карьеру. Тем не менее он стал востребованным и часто появлялся на обложках Men’s Health, Vogue и Citizen K. Затем он присоединился к агентству Major Models в Нью-Йорке, участвовал в показах мод, а также снимался в рекламных роликах, например в рекламе Mountain Dew, которая и сделала его известным.

Первый фильм Татума был с Сэмюэлом Л. Джексоном

«Тренер Картер»

В 2003 году Татум твердо решил стать актером и активно ходил на кастинги. В 2004 году он сыграл свою первую роль в эпизоде сериала «C.S.I.: Майами», а затем в 2005 году перешел на большой экран и снялся в фильме «Тренер Картер» вместе с Сэмюэлом Л. Джексоном. Картина основана на реальной истории, произошедшей в 1999 году в Ричмонде, штат Калифорния. Тренер школьной команды по баскетболу Кен Картер запретил игрокам, у которых не было ни одного поражения, выходить на площадку из-за низкой успеваемости в школе. Спортивная драма собрала в прокате более 67 млн долларов (при бюджете в 30 миллионов). В 2005 году Татум снялся в фильме «Крейзи» с Энн Хэтэуэй, а затем и в криминальной драме «Как узнать своих святых» с Шайа ЛаБафом и Робертом Дауни-мл. Фильм получил награду на Венецианском кинофестивале в программе «Неделя критики».

Когда пришло признание?

«Шаг вперед»

Популярность Татуму принесли серии «Шаг вперед», «Супер Майк» и «Мачо и ботан», где актер сыграл обаятельных героев-простачков. Успешными стали и ромкомы с его участием: «Дорогой Джон», «Клятва». Из-за внешних данных Татум мог так и остаться заложником образов рубахи-парня или симпатичного друга главной героини, но актеру удалось перезапустить карьеру. Достаточно вспомнить его преступника Джоди в «Омерзительной восьмерке» Квентина Тарантино или олимпийского чемпиона по борьбе Марка Шульца в «Охотнике на лис» (фильм получил пять номинаций на «Оскар» в 2015-м).

Татум также должен был сыграть Гамбита в спин-оффе «Людей Икс». Проект находился в работе несколько лет, но, после того как Disney купила 20th Century Fox, производство закрыли. Основной проблемой, как говорил Татум, стало то, что он сам хотел снимать фильм при продюсировании Рида Каролина. Они даже написали вместе сценарий, но продакшен бесконечно откладывался, поскольку в студии 20th Century Fox хотели найти более опытного режиссера. «Когда „Гамбит“ закрылся, я был так травмирован, — рассказал Татум. — Я перестал воспринимать Marvel. Не мог смотреть ни один из фильмов. Я любил этого персонажа, и это было слишком печально. Это было все равно что потерять друга, ведь я был так готов сыграть его».

За что еще мы его любим?

Помимо того что Татум обладает отличной самоиронией и чувством юмора (можно вспомнить его участие в программе Lip Sync Battle, где он перевоплотился в Бейонсе, или то, как на презентации «Супер Майка» он разыграл поклонников, притворившись занудным маркетологом), больше всего поражают его резюме и работоспособность. Актер успел поработать в щенячьем питомнике, ипотечным брокером, продавцом в парфюмерном магазине, он даже возводил каркасы домов, а в 2020-м Татум и вовсе решился попробовать себя в роли писателя. Чтобы скоротать время в карантине, он написал книгу для своей дочери Эверли. Иллюстрированная книга «Единственная и неповторимая Спаркелла» рассказывает историю маленькой девочки Эллы, которая готовится впервые пойти в школу. «Ребята, я не знаю, как вы, а со мной в карантине случилось странное. Я заперся в комнате моей 7-летней дочери, где нашел своего внутреннего ребенка. Вот что я создал для моей малышки из того, что, я полагаю, является маленькой девочкой во мне». Книга стала бестселлером в разделе «Детская литература» по версии издания The New York Times.

А что там про стриптиз?

«Супер Майк»

Одним из самых известных фактов о Татуме является то, что он работал в стриптиз-клубе. Сам он об этом не рассказывал, но человек, нанимавший его для выступлений в клубе, продал изданию US Weekly видео, где Татум пляшет в крошечных стрингах перед визжащей женской аудиторией. Актер не стал оправдываться, а вместе со Стивеном Содербергом снял фильм про беспощадный мужской стриптиз «Супер Майк», который стал хитом проката и собрал почти 114 млн долларов при бюджете в 7 миллионов. Суммарно первые два фильма собрали почти 300 млн долларов по всему миру, а в 2017 году по их мотивам было создано шоу Magic Mike Live. В настоящий момент Warner Bros. запустила в работу следующую часть франшизы. Фильм «Последний танец Супер Майка» выйдет на HBO Max. Ченнинг Татум вернется к роли Майка, режиссером вновь выступит Стивен Содерберг, а Грегори Джейкобс, режиссер «Супер Майка XXL», будет продюсером проекта.

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Автор: Кира Голубева



Фото: Sean Zanni / Getty Images