Стартовала ежегодная игра «Угадай победителей „Оскара“»

Начался традиционный спецпроект Кинопоиска «Угадай победителей „Оскара“». Как и всегда, он находится на странице оскаровского раздела, где мы собираем все новости и материалы, посвященные 94-й церемонии вручения премии Американской киноакадемии.

Правила остаются теми же: с 17 по 27 марта вы можете выбрать тех, кто, по вашему мнению, получит главную американскую кинонаграду. 28 марта, когда станут известны официальные итоги «Оскара», мы опубликуем на странице спецпроекта рейтинг пользователей, чьи прогнозы оказались самыми точными.

Первые 100 пользователей, которые первыми угадают больше всего лауреатов, получат годовую подписку Плюс Мульти с Амедиатекой и худи с фирменным дизайном от Кинопоиска. Подробные правила игры читайте здесь.

Номинантов на «Оскар-2022» объявили 8 февраля. Церемония вручения премии стартует в Лос-Анджелесе в ночь с 27 на 28 марта, в 04:00 по московскому времени. Кинопоиск будет следить за «Оскаром» и освещать главные события церемонии на сайте и в социальных сетях. Фильмы, претендующие на «Оскар-2022», можно посмотреть в специальной подборке на Кинопоиске.

Фото: James Leynse / Getty Images