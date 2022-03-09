В кино снова покажут фильмы Балабанова и «Холопа». Как устроена индустрия повторных релизов в России?

С 24 марта в кино покажут дилогию «Брат» Алексея Балабанова, которую выпустит дистрибьютор «Наше кино». Позднее выйдут картины режиссера «Жмурки», «Про уродов и людей», «Кочегар», «Морфий», «Мне не больно» и «Я тоже хочу» — точных дат у них пока нет. Помимо фильмов Балабанова, в кинотеатрах снова покажут оскароносную драму «Отец» с Энтони Хопкинсом (с 24 марта перевыпускает дистрибьютор «Русский репортаж»), а также отечественные картины «Холоп» и «Движение вверх» («Централ партнершип»). Еще в повторный прокат выйдут анимационные проекты студии «Мельница»: «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч», «Илья Муромец и Соловей-разбойник» и франшиза «Три богатыря».

Анонсы ререлизов стали появляться после того, как голливудские студии-мейджоры приостановили выход своих фильмов в России. Решение коснулось премьеры «Бэтмена» Мэтта Ривза (Warner Bros.), пиксаровского мультфильма «Я краснею» (Disney) и вампирского триллера «Морбиус» (Sony). Из-за отмененных фильмов российские кинотеатральные сети могут потерять до 80% планируемой выручки, говорится в заявлении Ассоциации владельцев кинотеатров России. В нем также уточняется, что если студийный бойкот продлится несколько месяцев и государство не окажет оперативную поддержку кинотеатрам, то это может привести к «ликвидации всей отрасли кинопоказа в стране».

Кинопоиск разбирается, насколько успешными были релизы старых фильмов до февраля 2022-го и смогут ли они поддержать кинопрокат сейчас.

Как были устроены повторные релизы?

«Фотоувеличение»

После пандемийного кризиса индустрия ререлизов, как и большого кино, начала наращивать обороты. Ее основным игроком была компания «Иноекино», также повторными прокатами занимались компания «Пионер», журнал «Искусство кино», проекты ARTPOKAZ и «Каро.Арт» киносети «Каро». В 2021 году российские дистрибьюторы выпустили в прокат свыше 30 старых кинолент — это вдвое больше, чем за доковидный 2019-й. Если бы не появившиеся ограничения, это число продолжило бы расти. Замгендиректора Госфильмофонда Ольга Деревянкина даже заявляла «Известиям»: «Думаю, ретроленты в скором времени смогут составить конкуренцию современному кино — блокбастерам и анимированным приключенческим фильмам».

Специализирующаяся на классике компания «Иноекино» (показывала «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара, «Седьмую печать» Ингмара Бергмана, «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони, «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика) выпустила в 2021 году 15 фильмов, а на 2022 год планировала 22 релиза. В их числе было и «Криминальное чтиво», которое должно было выйти 31 марта, но правообладатель отозвал лицензию.

Помимо зарубежных картин, в повторный прокат выпускали и советскую классику. Летом 2021-го журнал «Искусство кино» вместе с «Мосфильмом» вернули на экраны «Берегись автомобиля» Эльдара Рязанова, «Ивана Грозного» Сергея Эйзенштейна и «Долгую счастливую жизнь» Геннадия Шпаликова.

В 2022-м тоже успели состояться большие повторные релизы. В конце февраля, например, «Централ партнершип» выпустил отреставрированную версию «Крестного отца» к его 50-летию, а дистрибьютор Russian World Vision вернул на экраны всю культовую трилогию Кшиштофа Кесьлёвского «Три цвета». В феврале «Иноекино» показало киноальманах Джима Джармуша «Ночь на Земле», а в начале марта выпустило «Касабланку» Майкла Кёртица (ее убрали со второй недели проката, так как правообладатель отозвал лицензию). На большой экран также вернулся «Господин Никто» — сравнительно свежий (2009) фильм Жако ван Дормеля, выпущенный в повторный прокат дистрибьютором «Престиж кино».

Сколько прибыли приносили ререлизы?

«Бойцовский клуб»

Согласно «Бюллетеню кинопрокатчика», самые большие сборы среди релизов компании «Иноекино» были у «Бойцовского клуба» Дэвида Финчера. Фильм вышел в прокат летом 2019 года и собрал 22 млн рублей. Но это, скорее, исключительный случай, обычно ререлизы приносят более скромные суммы. Например, выпущенная 3 февраля «Седьмая печать» Ингмара Бергмана принесла 4,1 млн рублей, а выпущенное 20 января «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони — 3,9 миллиона. Близкие коммерческие показатели у кинокомпании «Пионер», которая в 2018 году приобрела права на 17 фильмов японской анимационной студии Ghibli. Ее первым релизом стали оскароносные «Унесенные призраками»: на 140 экранах мультфильм собрал 14 млн рублей. А летом 2021 года состоялся повторный прокат картины, и кассовые сборы оказались почти столь же успешными — 12 млн рублей. Остальные прокатчики («Каро.Арт», ARTPOKAZ) работают на меньшее количество залов, поэтому собирают более скромные суммы. Что касается «Искусства кино», то самым успешным дистрибьюторским проектом у журнала оказался «Сталкер» Андрея Тарковского, который в 2018-м собрал в повторном прокате 5 млн рублей.

Разумеется, новые блокбастеры даже в ограниченных из-за ковида условиях собирали более значительную кассу (Роскомнадзор рекомендовал снять ограничения по заполняемости кинотеатров 1 марта). Например, «Анчартед» — самый большой прокатный хит февраля — за первую неделю собрал 760 млн рублей. Что касается фестивальных и авторских новинок, их показатели куда скромнее: вышедшие в начале февраля «Параллельные матери» Педро Альмодовара собрали 12 млн рублей, а «Камон Камон» Майка Миллса, стартовавший 17 февраля, — 11,3 миллиона.

Тенденция с ререлизами продолжится?

«Касабланка»

Прогнозировать сложно, но уже сейчас есть несколько препятствующих факторов. Первый — зарубежные правообладатели, которые отзывают лицензии на прокат. Например, весь свой бизнес в России, в том числе и лицензирование, остановили Disney и Sony Pictures. У «Иноекино», помимо «Криминального чтива» и «Касабланки», заморожены договоренности и контракты по другим релизам. «„Иноекино“, может быть, когда-нибудь вернется, но, думаю, не в ближайшее время и не в ближайшие годы. Тут у меня нет оптимизма», — написал руководитель компании Алексей Бажин у себя в соцсетях. Официального заявления об остановке работы «Иноекино» пока не было.

Еще есть финансовые трудности. Во-первых, вырос курс иностранной валюты. Основатель дистрибьюторской компании A-One Даниил Горошко заявлял, что теперь независимым прокатчикам будет сложнее выкупать права, поскольку большую часть картин они покупают в евро и долларах, и по новому курсу цена будет очень высокой. Во-вторых, появились трудности с переводом правообладателям доли кассовых сборов. Переводы на зарубежные счета сейчас затруднительны, поскольку c 12 марта банки, попавшие под санкции, отключили от платежной системы SWIFT. По всей видимости, прокат старых фильмов в ближайшем будущем будет больше ориентирован на отечественную киноклассику.

Смогут ли повторные релизы поддержать кинотеатры сейчас?

«BTS Permission To Dance: On Stage — Seoul»

Все зависит от того, сколько продлится прокатная пауза голливудских студий-мейджоров. Гендиректор представительства аналитической компании Comscore в России и СНГ Роман Исаев заявил, что «количества и качества того контента, который предлагают прокатные компании, независимые и отечественные, недостаточно для заполнения репертуара». По его словам, уже сейчас наблюдается значительный отток зрителей «из-за соответствующих настроений». Это подтверждает статистика: российский бокс-офис падает. Общая касса уик-энда 5–6 марта (первых выходных после решения голливудских студий временно не прокатывать свои проекты в России) составила 261 млн рублей — это на 37,6% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 63,9% меньше, чем было за аналогичный период в 2021 году. При этом, по данным «Бюллетеня кинопрокатчика», в минувшие выходные лидером проката стала прямая трансляция концерта K-pop-группы BTS (69 млн рублей). А два года назад фильм «BTS: Разбей тишину», который вышел в сентябре 2020-го, собрал лишь 22 миллиона за первые выходные.

Какую бы кассу ни принесли ререлизы и российские новинки, помимо отчислений правообладателю, киносетям также нужно будет выделять средства за оплату помещения (большинство кинотеатров находятся на арендованных площадях). Для этого потребуется господдержка, которая, по подсчетам главного редактора «Бюллетеня кинопрокатчика» Александра Нечаева, должна в разы превышать деньги, выделяемые в год на кинопроизводство.