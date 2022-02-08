Победители Critics Choice Awards 2022

Стали известны победители Critics Choice 2022 — премии крупнейшего сообщества кинокритиков США. Лидером по наградам среди фильмов стала «Власть пса» (четыре), а среди сериалов — «Тед Лассо» (четыре).
В прошлом году главную награду получила «Земля кочевников» Хлои Чжао.
Лучший фильм
- «Аллея кошмаров»
- «Белфаст»
- «Вестсайдская история»
- «Власть пса»
- «Дюна»
- «Король Ричард»
- «Лакричная пицца»
- «Не смотрите наверх»
- «Тик-так… БУМ!»
- «CODA: Ребенок глухих родителей»
Лучший режиссер
- Пол Томас Андерсон — «Лакричная пицца»
- Кеннет Брана — «Белфаст»
- Дени Вильнёв — «Дюна»
- Гильермо дель Торо — «Аллея кошмаров»
- Джейн Кэмпион — «Власть пса»
- Стивен Спилберг — «Вестсайдская история»
Лучшая актриса
- Леди Гага — «Дом Gucci»
- Николь Кидман — «Быть Рикардо»
- Оливия Колман — «Незнакомая дочь»
- Кристен Стюарт — «Спенсер»
- Алана Хаим — «Лакричная пицца»
- Джессика Честейн — «Глаза Тэмми Фэй»
Лучший актер
- Дензел Вашингтон — «Трагедия Макбета»
- Эндрю Гарфилд — «Тик-так… БУМ!»
- Питер Динклэйдж — «Сирано»
- Бенедикт Камбербэтч — «Власть пса»
- Николас Кейдж — «Свинья»
- Уилл Смит — «Король Ричард»
Лучшая актриса второго плана:
- Катрина Балф — «Белфаст»
- Кирстен Данст — «Власть пса»
- Энн Дауд — «Исповедь»
- Ариана ДеБоз — «Вестсайдская история»
- Рита Морено — «Вестсайдская история»
- Онжаню Эллис — «Король Ричард»
Лучший актер второго плана:
- Джейми Дорнан — «Белфаст»
- Трой Коцур — «CODA: Ребенок глухих родителей»
- Джаред Лето — «Дом Gucci»
- Дж. К. Симмонс — «Быть Рикардо»
- Коди Смит-Макфи — «Власть пса»
- Киран Хайндс — «Белфаст»
Лучший молодой артист
- Эмилия Джонс — «CODA: Ребенок глухих родителей»
- Рэйчел Зеглер — «Вестсайдская история»
- Вуди Норман — «Камон Камон»
- Санийя Сидни — «Король Ричард»
- Джуд Хилл — «Белфаст»
- Купер Хоффман — «Лакричная пицца»
Лучший оригинальный сценарий
Лучший адаптированный сценарий
Лучший ансамбль
- «Белфаст»
- «Вестсайдская история»
- «Власть пса»
- «Лакричная пицца»
- «Не смотрите наверх»
- «Тем больнее падать»
Лучший зарубежный фильм
- «Герой» — Иран
- «Побег» — Дания
- «Рука Бога» — Италия
- «Сядь за руль моей машины» — Япония
- «Худший человек на свете» — Норвегия
Лучший мультфильм
Лучшая комедия
- «Барб и Стар едут в Виста дель Мар»
- «Главный герой»
- «Лакричная пицца»
- «Не смотрите наверх»
- «Французский вестник»
Лучший оригинальный саундтрек
Лучшая оригинальная песня
- «Be Alive» — «Король Ричард»
- «Dos Oruguitas» — «Энканто»
- «Guns Go Bang» — «Тем больнее падать»
- «Just Look Up» — «Не смотрите наверх»
- «No Time To Die» — «Не время умирать»
Победители в телевизионных номинациях
- Лучший драматический сериал — «Наследники»
- Лучшая актриса в драматическом сериале — Мелани Лински («Шершни»)
- Лучший актер в драматическом сериале — Ли Джон-джэ («Игра в кальмара»)
- Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Сара Снук («Наследники»)
- Лучший актер второго плана в драматическом сериале — Киран Калкин («Наследники»)
- Лучший комедийный сериал — «Тед Лассо»
- Лучшая актриса в комедийном сериале — Джин Смарт («Хитрости»)
- Лучший актер в комедийном сериале — Джейсон Судейкис («Тед Лассо»)
- Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале — Ханна Уэддингхэм («Тед Лассо»)
- Лучший актер второго плана в комедийном сериале — Бретт Голдстин («Тед Лассо»)
- Лучший мини-сериал — «Мейр из Исттауна»
- Лучшая актриса в мини-сериале/телефильме — Кейт Уинслет («Мейр из Исттауна»)
- Лучший актер в мини-сериале/телефильме — Майкл Китон («Ломка»)
- Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме — Дженнифер Кулидж («Белый лотос»)
- Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме — Мюррей Бартлетт («Белый лотос»)