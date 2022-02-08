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Победители Critics Choice Awards 2022

Стали известны победители Critics Choice 2022 — премии крупнейшего сообщества кинокритиков США. Лидером по наградам среди фильмов стала «Власть пса» (четыре), а среди сериалов — «Тед Лассо» (четыре).

В прошлом году главную награду получила «Земля кочевников» Хлои Чжао.

Лучший фильм

Лучший режиссер

Лучшая актриса

Лучший актер

Лучшая актриса второго плана:

Лучший актер второго плана:

Лучший молодой артист

Лучший оригинальный сценарий

Лучший адаптированный сценарий

Лучший ансамбль

Лучший зарубежный фильм

Лучший мультфильм

Лучшая комедия

Лучший оригинальный саундтрек

Лучшая оригинальная песня

Победители в телевизионных номинациях

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