BAFTA-2022: главные призы получили «Власть пса» и Джейн Кэмпион

Британская киноакадемия объявила победителей премии BAFTA. Лучшими фильмом выбрали «Власть пса», а его постановщица Джейн Кэмпион получила режиссерскую награду. Вестерн с Бенедиктом Камбербэтчем претендовал на статуэтки в восьми категориях. Лидером среди номинантов была «Дюна» Дени Вильнева (ее упомянули в 11 категориях). В итоге блокбастер победил в номинациях за лучший оригинальный саундтрек (Ханс Циммер), операторскую работу (Грег Фрейзер), звук и визуальные эффекты.

В прошлом году главную награду получила «Земля кочевников» Хлои Чжао. Полный список победителей ищите тут.

Лучший фильм

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Лучшая мужская роль

Лучшая женская роль второго плана

Лучшая мужская роль второго плана

Лучший оригинальный сценарий

Лучший адаптированный сценарий

Лучший британский фильм

Лучший фильм на иностранном языке

Лучший анимационный фильм