Кинопоиск

BAFTA-2022: главные призы получили «Власть пса» и Джейн Кэмпион

Британская киноакадемия объявила победителей премии BAFTA. Лучшими фильмом выбрали «Власть пса», а его постановщица Джейн Кэмпион получила режиссерскую награду. Вестерн с Бенедиктом Камбербэтчем претендовал на статуэтки в восьми категориях. Лидером среди номинантов была «Дюна» Дени Вильнева (ее упомянули в 11 категориях). В итоге блокбастер победил в номинациях за лучший оригинальный саундтрек (Ханс Циммер), операторскую работу (Грег Фрейзер), звук и визуальные эффекты.

В прошлом году главную награду получила «Земля кочевников» Хлои Чжао. Полный список победителей ищите тут.

Лучший фильм

Лучший режиссер

Лучшая женская роль

Лучшая мужская роль

Лучшая женская роль второго плана

Лучшая мужская роль второго плана

Лучший оригинальный сценарий

Лучший адаптированный сценарий

Лучший британский фильм

Лучший фильм на иностранном языке

Лучший анимационный фильм

Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Экшен и вампиры: красочный готический боевик уже в подписке
В главных ролях:Данила Козловский, Дарья Балабанова, Филипп Янковский
Режиссер:Данила Козловский
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Парадокс Миранды: как автор «Гамильтона» и «Энканто» достиг популярности, перестав быть популярным
Портрет героя

Парадокс Миранды: как автор «Гамильтона» и «Энканто» достиг популярности, перестав быть популярным

3 марта
Кто получит «Оскар»? Наши прогнозы
Крупным планом

ПодкастКто получит «Оскар»? Наши прогнозы

1 марта
На Берлинале выиграла короткометражка россиянки Анастасии Вебер. Мы с ней поговорили

На Берлинале выиграла короткометражка россиянки Анастасии Вебер. Мы с ней поговорили

21 февраля
«Оскар-2022»: Номинанты

«Оскар-2022»: Номинанты

8 февраля192

Главное сегодня

Культовое кино

«Обитель зла»: как Пол У. С. Андерсон сделал эталонную экранизацию видеоигры

12 марта
«Обитель зла»: как Пол У. С. Андерсон сделал эталонную экранизацию видеоигры
Венгерский Дракула и китайский нуар: 7 жанровых новинок на Кинопоиске
Онлайн-кинотеатр

Венгерский Дракула и китайский нуар: 7 жанровых новинок на Кинопоиске

11 марта
7 лучших трейлеров недели: Юэн Макгрегор скрывается на Татуине, а Боб Оденкёрк решает проблемы

7 лучших трейлеров недели: Юэн Макгрегор скрывается на Татуине, а Боб Оденкёрк решает проблемы

11 марта
10 сериалов, которые могут стать новой «Игрой в кальмара»
Сериалы

10 сериалов, которые могут стать новой «Игрой в кальмара»

10 марта
«Никто из нас не создан, чтобы жить в изоляции от других людей»: Мэтт Дэймон о фильме «Тихий омут»
Интервью

«Никто из нас не создан, чтобы жить в изоляции от других людей»: Мэтт Дэймон о фильме «Тихий омут»

11 марта
BAFTA-2022: главные призы получили «Власть пса» и Джейн Кэмпион

BAFTA-2022: главные призы получили «Власть пса» и Джейн Кэмпион

Вчера
Что смотреть дома: «Искушение», «Все прошло хорошо», «Тихий омут»
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Искушение», «Все прошло хорошо», «Тихий омут»

11 марта
Комментарии
Мы стремимся к тому, чтобы обсуждение материалов на Кинопоиске было уважительным по отношению к их героям и авторам, поэтому закрываем комментарии к публикациям на острые и чувствительные темы.