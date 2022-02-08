BAFTA-2022: главные призы получили «Власть пса» и Джейн Кэмпион

Британская киноакадемия объявила победителей премии BAFTA. Лучшими фильмом выбрали «Власть пса», а его постановщица Джейн Кэмпион получила режиссерскую награду. Вестерн с Бенедиктом Камбербэтчем претендовал на статуэтки в восьми категориях. Лидером среди номинантов была «Дюна» Дени Вильнева (ее упомянули в 11 категориях). В итоге блокбастер победил в номинациях за лучший оригинальный саундтрек (Ханс Циммер), операторскую работу (Грег Фрейзер), звук и визуальные эффекты.
В прошлом году главную награду получила «Земля кочевников» Хлои Чжао. Полный список победителей ищите тут.
Лучший фильм
Лучший режиссер
- Джейн Кэмпион («Власть пса»)
- Алим Кхан («После любви»)
- Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»)
- Одри Диван («Событие»)
- Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»)
- Жюлия Дюкурно («Титан»)
Лучшая женская роль
- Джоэнна Скэнлэн («После любви»)
- Леди Гага («Дом Gucci»)
- Алана Хаим («Лакричная пицца»)
- Эмилия Джонс («CODA: Ребенок глухих родителей»)
- Ренате Реинсве («Худший человек на свете»)
- Тесса Томпсон («Идентичность»)
Лучшая мужская роль
- Уилл Смит («Король Ричард»)
- Адиль Ахтар («Али и Ава»)
- Махершала Али («Лебединая песня»)
- Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»)
- Леонардо ДиКаприо («Не смотрите наверх»)
- Стивен Грэм («Точка кипения»)
Лучшая женская роль второго плана
- Ариана ДеБос («Вестсайдская история»)
- Катрина Балф («Белфаст»)
- Джесси Бакли («Незнакомая дочь»)
- Энн Дауд («Исповедь»)
- Онжаню Эллис («Король Ричард»)
- Рут Негга («Идентичность»)
Лучшая мужская роль второго плана
- Трой Коцур («CODA: Ребенок глухих родителей»)
- Майк Фейст («Вестсайдская история»)
- Киран Хайндс («Белфаст»)
- Вуди Норман («Камон Камон»)
- Джесси Племонс («Власть пса»)
- Коди Смит-Макфи («Власть пса»)
Лучший оригинальный сценарий
- Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»)
- Аарон Соркин («В роли Рикардо»)
- Кеннет Брана («Белфаст»)
- Адам МакКей («Не смотрите наверх»)
- Зак Бэйлин («Король Ричард»)
Лучший адаптированный сценарий
- Шан Хейдер («CODA: Ребенок глухих родителей»)
- Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»)
- Дени Вильнёв («Дюна»)
- Мэгги Джилленхол («Незнакомая дочь»)
- Джейн Кэмпион («Власть пса»)
Лучший британский фильм
- «Белфаст»
- «После любви»
- «Али и Ава»
- «Точка кипения»
- «Сирано»
- «Все говорят про Джейми»
- «Дом Gucci»
- «Прошлой ночью в Сохо»
- «Не время умирать»
- «Идентичность»
Лучший фильм на иностранном языке
- «Сядь за руль моей машины»
- «Рука бога»
- «Маленькая мама»
- «Параллельные матери»
- «Худший человек на свете»