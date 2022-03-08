7 лучших трейлеров недели: Юэн Макгрегор скрывается на Татуине, а Боб Оденкёрк решает проблемы

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«Оби-Ван Кеноби»

Спин-офф «Звездных войн», действие которого разворачивается спустя 10 лет после финала «Мести ситхов» и за 9 лет до событий «Новой надежды». Джедай Оби-Ван Кеноби присматривает за юным Люком Скайуокером и прячется от охотников Империи во время изгнания на Татуине. Оби-Вана Кеноби традиционно играет Юэн Макгрегор, а Дарта Вейдера — Хейден Кристенсен.

«Лучше звоните Солу», 6-й сезон

Финальный сезон сериала-приквела «Во все тяжкие» о жизни адвоката Сола Гудмана (Боб Оденкёрк). Сол пытается понять, хороший он человек или нет, и в итоге окончательно превращается из честного юриста в решалу. Создатели обещают, что события шестого сезона будут переплетены с началом истории «Во все тяжкие».

«Аполлон-10½: Приключение космического века»

Анимационный фильм Ричарда Линклейтера для Netflix. В нем два параллельных сюжета — о мальчике, который живет недалеко от космического центра, и о сотрудниках центра и астронавтах, участвующих в миссии «Аполлон». Проект частично основан на детских воспоминаниях режиссера, который сам рос рядом с космическим центром NASA в период подготовки к запуску космического корабля «Аполлон-11» и к первой высадке человека на Луну в 1969 году.

«Бриджертоны», 2-й сезон

Продолжение хита Netflix команды Шонды Раймс («Анатомия страсти»), основанного на книгах Джулии Куинн. Второй сезон посвящен виконту Энтони Бриджертону (Джонатан Бейли), чья мать хочет его срочно женить. Звезда первого сезона Реге-Жан Пейдж (сыграл герцога Гастингса) в продолжении не появится.

«Горячая кровь»

Бандитские разборки в криминальном Пусане 1990-х. Главный герой (Чон У) — помощник босса небольшого порта. Он подумывает завязать с незаконной деятельностью и начать обычную жизнь. Но его планы рушатся, когда правительство развязывает глобальную войну с преступностью, а на территорию героев начинают покушаться соседние группировки.

«Баччан Пандей»

Криминальная комедия с болливудской суперзвездой Акшаем Кумаром. Действие разворачивается вокруг начинающей режиссерки и ее ассистента. Они изучают жизнь знаменитого преступника, чтобы снять гангстерский фильм. Вскоре бандит, известный своей жестокостью, ловит горе-кинематографистов, и их жизни оказываются в руках шайки отморозков. Это ремейк колливудского (кино на тамильском языке) фильма «Холодное сердце», который, в свою очередь, вдохновлен корейским «Карнавалом бесчестия».

«Якша: Суровые методы»

Шпионский триллер о противостоянии секретного агента без принципов и честного прокурора. Спецагент под кодовым именем Якша (дух-людоед в мифологии буддизма и индуизма) планирует очередную секретную операцию в китайском Шэньяне, когда туда направляют сеульского прокурора, понизив его в должности. В главных ролях — Соль Гён-гу («Безжалостный», «Воспоминания убийцы») и Пак Хэ-су («Игра в кальмара»).