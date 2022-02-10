Что происходит в прокате: Россия без «Бэтмена», но с «Мистером Нокаутом»

Конец февраля и начало марта надолго запомнятся российским кинотеатрам: после того как крупнейшие голливудские студии приостановили выход новых фильмов, система кинопроката столкнулась с реальной угрозой коллапса. Российский зритель тем временем продолжает голосовать рублем за Голливуд — на первом месте остается долгоиграющий «Анчартед».

Исход голливудских студий

Два расширенных уик-энда, на которые пришлись национальные праздники — День защитника Отечества и Международный женский день, — для владельцев российских кинотеатров прошли под знаком крушения надежд на стабильное будущее. Не самые выдающиеся сборы последнего февральского уик-энда они рассчитывали компенсировать заработками «Бэтмена», но после решения Warner Bros. отменить выход своих релизов в России до улучшения ситуации в Украине многие схватились за голову. Помимо Warner Bros., свои фильмы отказались прокатывать в нашей стране и другие американские мейджоры: Disney, Sony, Universal и Paramount. У каждой из этих студий в российском графике релизов в марте значилось по фильму. Совокупный кассовый потенциал этих картин — более 5 млрд рублей. Фактически кинопрокат лишился 80–85% месячной выручки. Как в таких условиях протянуть дольше двух месяцев, мало кто понимает. Крупные сети пока воздерживаются от сообщений о потенциальном закрытии кинотеатров, а вот некоторые независимые площадки уже заявили о консервации части залов после 9 марта.

«Анчартед» — по-прежнему первый в России

Без серьезных голливудских конкурентов продолжает отлично себя чувствовать приключенческий боевик «Анчартед: На картах не значится». Как мы уже упоминали, он стал лидером обоих праздничных уик-эндов и довел выручку до 1,1 млрд рублей. Это первый миллиардер, стартовавший в 2022 году. Кроме того, блокбастер Sony обошел «Кредо убийцы» (928 млн рублей) и занял второе место в списке самых кассовых экранизаций видеоигр. Впереди только «Варкрафт» (1,322 млрд рублей). При иных обстоятельствах можно было бы смело утверждать, что результат «Варкрафта» для фильма с Томом Холландом и Марком Уолбергом недостижим. Но теперь все возможно: кинотеатры охотно продлевают «Анчартед».

Вышедший одновременно с фильмом Рубена Фляйшера детектив Кеннета Браны «Смерть на Ниле» также хорошо держится на длинной дистанции. В копилке экранизации Агаты Кристи по состоянию на 9 марта уже более 550 млн рублей. Напомним, что «Убийство в Восточном экспрессе» в 2017 году заработало в нашей стране 880 млн рублей. Повторение этого результата, судя по всему, невозможно: сказывается и менее позитивный сарафан, и более низкая известность литературного первоисточника. Все идет к тому, что фильм выступит в точном соответствии с прогнозами аналитиков — они предсказывали, что картина соберет 600 млн рублей.

Из зарубежных новинок лучше всего показала себя комедийная мелодрама «Лулу и Бриггс». Эта картина в очередной раз подтвердила, что в России у фильмов про собак существует стабильная аудитория. В свой первый уик-энд лента собрала 40 млн рублей, практически один в один повторив стартовое достижение «Собачьей жизни» (41 млн рублей). После второго уик-энда в копилке «Лулу и Бриггса» уже 120 млн рублей. Судя по всему, картине с Ченнингом Татумом в главной роли по силам если не превзойти, то повторить сборы «Собачьей жизни 2» (182 млн рублей). Этому опять же способствует невысокая конкуренция.

«Мистер Нокаут» — главный российский фильм на каникулах

Российские релизы, вышедшие в конце февраля и начале марта, дали повод для осторожного оптимизма, однако кинотеатры подчеркивают, что исключительно на подобных фильмах они долго не протянут. Спортивный байопик «Мистер Нокаут» в стартовый уик-энд заработал (с учетом сборов праздничной среды) 88 млн рублей. После второго расширенного уик-энда в копилке картины 170 млн рублей. 200-миллионный рубеж не станет для «Мистера Нокаута» серьезным препятствием. Однако до итогового результата «Стрельцова» (354 млн рублей) далеко.

Главной новинкой в уик-энд Международного женского дня стала романтическая комедия «Хочу замуж». Фильм с Милошем Биковичем и Кристиной Асмус за первые шесть дней проката собрал 105 млн рублей. Это меньше, чем было у схожей комедии «Марафон желаний» в стартовый уик-энд, длившийся стандартные четыре дня (118 млн рублей). В случае с «Хочу замуж» преодоление 200-миллионной планки выглядит недостижимой задачей.

Америка голосует за «Бэтмена»

В США тем временем главной новостью стал старт нового «Бэтмена» Мэтта Ривза. Фильм в премьерный уик-энд заработал 134 млн долларов. Хотя это меньше, чем у четырех предыдущих частей франшизы (каждая брала в районе 160 млн долларов на старте), в то же время это лучший стартовый результат для фильмов «Уорнеров» после начала пандемии. Также это лишь второй после «Довода» фильм студии с начала пандемии, который выпущен с традиционным кинопрокатным окном. Другие свои релизы компания делала доступными для подписчиков HBO Max одновременно с появлением в кинотеатрах. Результат «Бэтмена», видимо, положит конец разговорам о перспективности гибридной модели выпуска больших картин на американском рынке.

За пределами США «Бэтмен» заработал за первый уик-энд еще 120 млн долларов. Это на 8% меньше, чем было у фильма «Темный рыцарь: Возрождение легенды», однако на 10% больше, чем у «Лиги справедливости», и сразу на 43% лучше, чем у «Чудо-женщины».

В Китае все спокойно

На фоне успехов голливудского блокбастера на второй план отошли новости китайского проката, в котором в последнее время все относительно тихо: громких премьер нет, зато продолжают собирать локальные хиты-долгожители. Патриотическая драма «Захват дамбы Чосинского водохранилища» собрала за 30 дней 618 млн долларов, комедия «Слишком крут для убийства» за аналогичный период заработала 398 млн долларов, а драма «Хороший вид» — 209 млн долларов. Это больше, например, зарубежной кассы «Анчартед» (171 млн долларов) и «Зверопоя 2» (207 млн долларов) — безусловных голливудских хитов минувшей зимы.