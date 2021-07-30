Netflix приостанавливает свою деятельность на территории России

«Учитывая текущие обстоятельства, мы решили приостановить работу нашего сервиса в России» — цитата представителя стриминга в Variety.

Ранее Netflix заморозил производство российских сериалов и не будет в ближайшее время покупать российский контент. Всего в разработке находились четыре проекта: современная адаптация романа Толстого «Анна К» со Светланой Ходченковой, шоу с Александром Петровым, над которым работает Эдуард Оганесян («Чики»), сериал «Ничего особенного» с Юрой Борисовым и криминальный триллер «ЗАТО» Дарьи Жук.

С какой даты сервис ограничит свою работу неясно. Оплаченный доступ будет работать до следующего списания.

Сейчас происходят тяжелые для всех события. Кинопоиск не хочет становиться площадкой для какого-либо противостояния, поэтому на время мы закрываем комментарии. Просим вас отнестись к этому с пониманием.

