11 лучших трейлеров недели: Брэд Питт охотится за чемоданом, а Джуд Лоу защищает волшебный мир

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«Быстрее пули»

Пять убийц оказываются вместе в одном сверхскоростном поезде, который следует из Токио в Мориоку. Один из них — киллер по прозвищу Ледибаг (Брэд Питт), которого просят забрать некий чемоданчик (как выясняется, его охраняет другой наемник). Режиссер — Дэвид Литч («Дэдпул 2»), в главных ролях также снялись Аарон Тейлор-Джонсон, Сандра Буллок и Зази Битц.

«Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

Третий фильм из серии приквелов «Гарри Поттера». Центральный герой — магозоолог Ньют Саламандер (Эдди Редмэйн), коллекционирующий редких магических существ. В третьем фильме действие развернется в 1930-е, а волшебники попадут в Бутан, Германию и Китай. Альбус Дамблдор (Джуд Лоу) вместе с командой Ньюта попробуют остановить злого волшебника Геллерта Грин-де-Вальда (вместо Джонни Деппа его сыграл Мадс Миккельсен). Персонажа по имени Хельмут сыграл российский актер Александр Кузнецов.

«Медленные лошади»

Сериал Apple TV+ с Гэри Олдманом в главной роли. После неудачной миссии агента британской разведки Ривера Картрайта (Джек Лауден) ссылают в Слоу-Хаус. Там собраны такие же провинившиеся агенты, которые выполняют скучные задачи для деспотичного босса Джексона Лэмба (Олдман). Но все становится интереснее, когда отделу дают второй шанс.

«Нет»

Новый трейлер хоррора Джордана Пила («Прочь»). Джеймс и Джил Хейворд — единственные афроамериканцы, которые держат ранчо в Голливуде. Они живут в глубинке Калифорнии, где однажды происходит странное событие: появляется яркий светящийся объект, из-за которого лошади не слушаются хозяев, а небо заволакивает тьма. В главных ролях — Дэниэл Калуя («Прочь»), Кеке Палмер («Королевы крика») и Стивен Ян («Минари»).

«Девушка из Плейнвилля»

Сериал Hulu с Эль Фаннинг, основанный на реальных событиях. В 2015 году Мишель Картер (Фаннинг) предъявили обвинение в том, что она довела своего бывшего парня Конрада до самоубийства. 17-летней Мишель назначили 2,5 года лишения свободы.

«Король свиней», 1-й сезон

Сериальный ремейк мультфильма Ён Сан-хо («Зов ада») о непредсказуемых последствиях школьного буллинга. История посвящена двум бывшим одноклассникам. Один из них кажется добропорядочным гражданином, но оказывается серийным убийцей. Второй — разыскивающий его полицейский в исполнении Ким Сон-гю, который недавно сам играл маньяка в триллере «Гангстер, коп и дьявол».

«Пузырь»

Аниме, романтика и пузыри. Из-за загадочного феномена в Токио больше не работает гравитация, а сам город оказался внутри гигантского пузыря. Паркурщик Хибики попадает в гравитационный излом, откуда его спасает девушка со сверхспособностями, и между молодыми людьми устанавливается странная связь. Режиссер — Тэцуро Араки («Атака титанов»).

«Мама»

Хоррор с Сандрой О в главной роли. Она играет Аманду, которая вместе с дочерью-подростком живет на отдаленной ферме и всячески оберегает ее от внешнего мира. Когда Аманда узнает, что ее мать умерла, и получает (по корейской традиции) урну с ее прахом, она начинает бояться, что с ней произойдет что-то страшное. И в этом замешана кумихо — лиса-оборотень с девятью хвостами.

«Холодный детектив»

Первая за 13 лет режиссерская работа Вай Ка-Фая, постоянного соавтора культового гонконгского режиссера Джонни То. В центре повествования — безумный следователь, как в фильме режиссеров 2007 года, и его снова играет Шон Лау. Его герой пытается распутать серию загадочных убийств, но выясняет, что все жертвы — подозреваемые в нераскрытых преступлениях.

«Магнум 578»

Вьетнамский боевик о мести. Дальнобойщик в одиночку воспитывает дочь и берет ее с собой в рейсы. Однажды девочку похищают неизвестные люди на грузовике. Пытаясь отомстить похитителям, герой выясняет, что за всем стоит влиятельная преступная группировка.

«Патинко», 1-й сезон

Экранизация романа о жизни корейской семьи в эмиграции. Его автор — Ли Мин-джин, американская писательница корейского происхождения. Историю рассказывает пожилая героиня (оскаровская лауреатка Юн Ё-джон), действие начинается в Пусане во время японской оккупации, а затем переносится в Японию, где семейство героини сталкивается с дискриминацией и презрением. В главных ролях — начинающая актриса Ким Мин-ха и суперзвезда Ли Мин-хо.