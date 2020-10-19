Disney, Sony и Warner Bros. приостанавливают выход своих фильмов в России. Премьера «Бэтмена» отменена

Первой решение о временной отмене своих релизов в России приняла компания Disney. Следом ее поддержали Warner Bros. и Sony. Причина — происходящее в Украине.

«Бэтмен» (Warner Bros.), премьера которого должна была состояться уже завтра, не выйдет в российских кинотеатрах. То же самое касается мультфильма Disney «Я краснею» (релиз был запланирован на 10 марта). Sony отменила премьеру «Морбиуса» в России (24 марта).

Никто из компаний не уточняет, как долго продлится прокатная пауза в России. Скорее всего, она затронет релизы фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и мультфильма «Базз Лайтер». «Мы будем принимать будущие бизнес-решения, основываясь на меняющейся ситуации», — заявили в Disney.

Работу с зарубежными кинокомпаниями может затруднить обсуждаемое отключение российских банков от системы SWIFT (запрет не введен в силу, рассматривается как санкционная мера). Если запрет примут, российские компании не смогут переводить доли от кассовых сборов.