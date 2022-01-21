Что происходит в прокате: «Анчартед» покорил мир, «Человек-паук» обогнал «Аватар»

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«Смерть на Ниле» отстает от «Восточного экспресса»

«Смерть на Ниле»

В выходные, 11–13 февраля, на американский прокат повлияли два важных обстоятельства. Первое: в воскресенье проходил Супербоул — самый важный матч в сезоне американского футбола и самое рейтинговое телевизионное событие в США. Посещаемость кинотеатров в день игры традиционно невысокая. Второе: День святого Валентина в понедельник. Романтические фильмы в последние годы вытеснены из проката на стриминги, но по случаю праздника Universal выпустила в кинотеатрах ромком «Первый встречный» с Дженнифер Лопес и Оуэном Уилсоном. Впрочем, одновременно он появился и на платформе Peacock. В прокате фильм занял третье место за уик-энд с результатом в 8 млн долларов, что на студии считают успехом. В сам День святого Валентина «Первый встречный» прибавил сразу 3 миллиона.

«Первый встречный» остался третьим, ненамного уступив вторую строчку уик-энда «Чудакам навсегда» (8,05 млн долларов). А лидером недели стала «Смерть на Ниле» — второй фильм Кеннета Браны по детективу Агаты Кристи, долго дожидавшийся проката. За три дня египетский вояж Пуаро принес Disney 12,8 млн долларов. Этот дебют гораздо слабее, чем у «Убийства в Восточном экспрессе», которое в 2017 году стартовало с 28 млн долларов. Результат «Смерти на Ниле» ближе к недавнему «Дому Gucci» Ридли Скотта (14,4 млн долларов) — другой криминальной истории, рассчитанной на взрослую аудиторию (77% первых зрителей «Смерти на Ниле» старше 25 лет). При этом оба фильма Браны о Пуаро получили примерно одинаковые оценки как у зрителей (средняя B в опросах CinemaScore), так и у критиков (на Rotten Tomatoes «Смерть на Ниле» с результатом 64% даже чуть обогнала «Убийство в Восточном экспрессе» с 60%).

«Анчартед» побеждает в Америке и везде

«Анчартед»

Неделю спустя тройка лидеров полностью поменялась. В длинный уик-энд Дня президентов (отмечается в третий вторник февраля в большинстве штатов) вышло еще две большие голливудские премьеры — боевик «Анчартед: На картах не значится» с Томом Холландом и Марком Уолбергом и комедия «Лулу и Бриггс» с Ченнингом Татумом и овчаркой. Редкий случай: оба фильма превзошли ожидания, поделив между собой публику («Анчартед» рассчитан, скорее, на мужскую аудиторию, «Лулу и Бриггс» — на женщин).

«Анчартед» получил 44 млн долларов за три дня и 51 миллион — с учетом понедельника. Трудно сказать, что именно стало главным фактором успеха — популярность видеоигры, на которой основан фильм, звездный актерский состав во главе с Человеком-пауком Холландом или удачная рекламная кампания, в которой киноотделу Sony помогла сестринская компания Playstation. У боевика отличная касса не только в Америке, но и в мире — уже 139 млн долларов на сегодняшний день (в некоторых странах, включая Россию, «Анчартед» вышел раньше, чем в США). 14 марта фильм выпустят и в Китае. Кстати, цензура Народной Республики, где весь прошлый год не выходили фильмы Marvel, дала зеленый свет и предстоящему «Бэтмену» с Робертом Паттинсоном.

«Лулу и Бриггс» смогли привлечь в кинотеатры взрослых зрительниц, на которых рассчитывала Disney со «Смертью на Ниле». Ченнинг Татум в роли пехотинца собрал 18 млн долларов за четыре дня — отличный результат для фильма с бюджетом в 15 миллионов.

Ну а третье место за прошлые выходные занял «Человек-паук: Нет пути домой». Комикс идет в американских кинотеатрах уже десятую неделю, но по сравнению с предыдущим уик-эндом потерял всего 4% и получил 7,2 млн долларов. В прошлый вторник Спайдермен наконец-то обогнал «Аватар» по сборам в Северной Америке и вышел на третью строчку за все времена. По последним данным, у «Нет пути домой» 771,4 млн долларов в США и Канаде, в мире — 1,831 млрд долларов.

Россия: зрители выбирают Голливуд

«Непослушник»

Российский прокат в последние две недели следовал трендам мирового. Как и в других странах, у нас доминирует «Анчартед». В России экшен вышел с опережением графика, 10 февраля, и в первый уик-энд заработал внушительные 368,3 млн рублей — даже больше, чем было у последнего «Бонда» («Не время умирать» стартовал в октябре с 362,9 млн долларов). «Смерть на Ниле» оказалась второй, причем российские зрители вслед за американцами проявили к фильму меньше интереса, чем к «Убийству в Восточном экспрессе». Новый детектив с Галь Гадот и Арми Хаммером почти в два раза уступил предшественнику по стартовым сборам — 194,5 млн рублей против 383,5 млн рублей. Первую тройку рейтинга за 10–13 февраля замкнула хорошо принятая зрителем российская комедия «Непослушник», прибавившая к предыдущим сборам 63 млн рублей и опередившая «Первого встречного» (48,4 миллиона).

Неделей спустя два лидера сохранили позиции: с 17 по 20 февраля «Анчартед» получил еще 260,3 млн рублей, «Смерть на Ниле» — 127,2 миллиона. Сразу три российские новинки проката не смогли составить Голливуду никакой серьезной конкуренции. «Одиннадцать молчаливых мужчин» о британском турне московского «Динамо» в 1945 году — еще одна попытка повторить успехи исторических спортивных драм «Легенда № 17» и «Движение вверх». Слабый дебют фильма (51,8 млн рублей, третье место за неделю) в очередной раз доказывает, что мода на жанр была кратковременной. Мультфильм «Пиноккио: Правдивая история» и военный экшен «Однажды в пустыне» смогли подняться только до седьмого и восьмого мест соответственно с результатами в 19,9 и 16,5 млн рублей.

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