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На Берлинале выиграла короткометражка россиянки Анастасии Вебер. Мы с ней поговорили

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На завершившемся на прошлой неделе Берлинском фестивале «Золотого медведя» получил 20-минутный фильм «Трэп». Его сняла режиссер и поэтесса Анастасия Вебер, выпускница режиссерской мастерской Санкт-Петербургской школы нового кино, открывшейся в 2016 году. Анастасия Вебер работала над короткими метрами «Седация» (вместе с режиссером Натальей Беловой) и «Синдром Ио» (вместе с режиссерами из арт-объединения «Мармелад»). Последний отметили на фестивале в Оберхаузене, показали на Фестивале дебютного кино в Новой Голландии и Лондонском фестивале документальных фильмов.

«Трэп», к слову, не единственная короткометражка российских режиссеров на Берлинале за последние годы. В 2021 году в конкурс вошла анимационная работа «Вадим на прогулке» Александра Свирского, а в 2020-м на смотре прошла премьера его мультфильма «Мой галактический двойник Галактион».

«Трэп» — дипломная работа Анастасии Вебер для Санкт-Петербугской школы нового кино, ее производство шло с 2018 года. О работе даже написал Variety, упомянув, что Вебер посвятила фильм умершему от ковида другу семьи. Кинопоиск расспросил Анастасию о создании картины, участии в Берлинале и планах на будущее.

Анастасия Вебер

Режиссер

— Какие были ощущения, когда узнали о победе?

— Абсолютно космические. Я до сих пор где-то в астрале, далеко от реальности. Так получилось, что я приехала в Берлин в 16 часов, а в 17 уже отправилась на награждение. «Трэп» создавался в течение четырех лет, и, конечно, такой поворот был для меня абсолютной неожиданностью.

— Что происходит в «Трэпе»?

— В фабуле история про брата и его старшую сестру. Он учится в колледже олимпийского резерва и пытается завоевать девушку своего одногруппника. Она преподает днем в школе, а по ночам ходит на рейвы. Обстоятельства их жизни становятся для них ловушкой. Но в ней они обнаруживают свою парадоксальную силу.

Для меня «Трэп», помимо перевода на английский («ловушка») и названия музыкального стиля, еще и имя нарицательное. Трэп — это как раз про парадоксальное состояние внутренней эмоциональной перегруженности. И про возникающий ей в противовес душевный подъем. Это то, что я сама испытываю на протяжении многих лет. На Берлинале кураторы сказали, что «Трэп» про вкус к жизни. Думаю, это тоже может быть точным определением.

— Как возникла идея фильма?

— Я искала тему и особую территорию для своего первого короткометражного фильма в киношколе (Санкт-Петербургской школе нового кино — Прим. ред.). Было важно найти что-то настоящее и искреннее, чтобы повысить шансы на хороший дебютный фильм. Мы много говорили о правде в философском контексте с преподавателями киношколы. И я почувствовала эту правду в том мире, где родилась сама. Север Петербурга, спальный район, пропитанный безумными и искренними персонажами, пытающимися справиться с невероятными жизненными обстоятельствами. А еще и с сильнейшими эмоциональными переживаниями.

«Трэп» для меня — это не просто фильм. И даже не бренд. Это целый мир, вселенная. Где живут герои, чувствующие на разрыв. Обуреваемые страстями и страданиями, проживающие личные трагедии и тупики как моменты своего просветления.

— Как искали актеров?

— В фильме снимались непрофессионалы, обычные девчонки и мальчишки из Питера. Все они обладают природной киногенией. В течение работы над фильмом мы с моей подругой Натальей Беловой («Седация») открыли немодельное агентство trap.agency. Хотим и дальше искать будущих звезд, но уже по всей России. Я думаю, сейчас хорошее время для того, чтобы впустить в наше кино наконец-то свежие талантливые лица.

— Есть ли информация о том, где и когда можно будет посмотреть «Трэп» полностью?

— В России премьера «Трэпа» состоится на одном из российских фестивалей. Пока не могу сказать когда — наверное, весной или летом. Буду держать в курсе через свой Instagram. Кстати, иногда я публикую там микрофильмы и в целом стараюсь рассказывать про «Трэп» и кино, которое делаю.

Видеозарисовка из инстаграма Анастасии Вебер

— Какие у вас планы?

— Конечно, я бы хотела снять полнометражный игровой фильм. У меня так много наработок и материалов. Например, полностью готовый кастинг, наработки по сценариям. Думаю, скоро определюсь с планом. Но, вообще, я поняла такую вещь, что у автора может быть много инструментов. Я также хотела бы поработать в жанре видео-арта, экспериментального кино и с инстаграмом как медиумом.

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