13 лучших трейлеров недели: Камбербэтч борется с самим собой, а Вайтити становится пиратом

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«Властелин колец: Кольца власти»

Сериал, на пять сезонов которого Amazon собирается потратить 1 млрд долларов. События развернутся во Вторую эпоху Средиземья, когда были созданы Кольца власти и пало королевство Нуменор. Из знакомых героев в сериале покажут Галадриэль (Морвет Кларк) и Элронда (Роберт Арамайо). Еще в тизере есть виды королевства Нуменор. Подробнее весь ролик мы разобрали тут.

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Из-за капризов Питера Паркера в «Нет пути домой» у Верховного мага Земли (Бенедикт Камбербэтч) начались проблемы. Доктор Стрэндж нарушил пространственно-временной континуум и открыл порталы в другие вселенные (там даже существует Стрэндж-злодей). Вместе с Вандой (Элизабет Олсен) и Вонгом (Бенедикт Вонг) он пытается исправить ситуацию.

«Элвис»

Первый фильм База Лурмана после «Великого Гэтсби» — байопик Элвиса Пресли. Паренька из глуши, над которым издевалась местная публика, находит менеджер Том Паркер (Том Хэнкс). Нам покажут детство короля рок-н-ролла, его путь к славе и трудные годы, когда он стал любимцем публики. Музыканта играет Остин Батлер («Мертвые не умирают»).

«Глубокие воды»

Эротический триллер с Аной де Армас и Беном Аффлеком. Жизнь Вика и Мелинды кажется идеальной: у них прекрасная дочь, дом и хорошие друзья. Но брак героев трещит по швам. Чтобы избежать развода, Вик разрешает жене заводить интрижки на стороне. Их план рушится, когда одного из любовников Мелинды находят мертвым. Режиссер — Эдриан Лайн («9 1/2 недель», «Роковое влечение»).

«Наш флаг означает Смерть»

Комедийный сериал, основанный на реальных событиях. В начале XVIII века аристократу Стиду Боннету настолько надоело светское общество, что он стал пиратом, бросив жену и детей. В сериале его играет Риз Дэрби, а его учителя, пирата Черную Бороду — Тайка Вайтити. Последний выступил продюсером шоу и поставит пилотный эпизод.

«Русские хакеры: Начало»

Документальный сериал Андрея Лошака («Холивар», «Возраст несогласия») об истории бренда «русские хакеры» — как он появился в начале 1990-х и каким стал в 2010-х. Историю расскажут сами хакеры, многие из которых отсидели в американских тюрьмах. Среди героев также будут представители российских и американских спецслужб.

«Свежатинка»

Комедийный триллер с Дэйзи Эдгар-Джонс («Нормальные люди») и Себастианом Стэном («Сокол и Зимний Солдат»). После неудачных свиданий с людьми из дейтинг-приложения Ноа (Эдгар-Джонс) знакомится в магазине с парнем Стивом (Стэн). Первое свидание проходит классно, поэтому Ноа отправляется с ним в поездку на выходные. И там узнает, что у ее нового знакомого очень странные предпочтения в еде.

«Осатанелые»

Анимационный спин-офф «Пацанов». Всего будет восемь серий по 12–14 минут в разных анимационных стилях. Среди героев — девочка с глазами-лазерами, человек с головой-динамиком и человек-акула.

«Чип и Дейл спешат на помощь»

Анимационно-игровой фильм, где Чип и Дейл встречаются спустя 30 лет. За это время Дейл сделал себе CGI-операцию, а Чип так и остался двухмерным. Продюсер предлагает им сделать ребут шоу, но грызуны отказываются. Вместо этого им предстоит спасти мир, где появляется Аладдин, герои My Little Pony и «Кошек».

«Аббатство Даунтон: Новая эра»

Второй фильм по сериалу Джулиана Феллоуза (у него сейчас идет похожее шоу «Позолоченный век»). В этот раз в аббатство Даунтон приезжают снимать кино, а сами аристократы Кроули уезжают на юг Франции. Там поклонник оставил вдовствующей графине (Мэгги Смит) виллу в наследство. Бонус: семейство соберется на свадьбе Томаса Брэнсона (Аллен Лич).

«Математик в стране чудес»

Чхве Мин-сик («Олдбой» , «Я видел дьявола») в драме о дружбе. Главный герой — гениальный математик из Северной Кореи, перебежавший в Южную. На новом месте мужчина скрывает свое прошлое и может рассчитывать только на работу охранником в школе. Однажды он начинает общаться со старшеклассником, которому математика дается с трудом, и решает помочь парню подтянуть знания.

«Новые римские бани», 1-й сезон

Аниме-экранизация комедийной манги Мари Ямадзаки. Древнеримский архитектор общественных бань Луций внезапно перемещается в современную Японию, где начинает исследовать банную культуру. Его до глубины души поражают идеи и достижения нашего времени. Он хочет внедрить их в своих начинаниях, но далеко не все соответствует архитектурному стилю, который нравится императору.

«Ты мне не мать»

Ирландский хоррор, вдохновленный местными мифами и легендами. Незадолго до Хеллоуина прикованная к постели женщина внезапно исчезает, а затем так же неожиданно объявляется живая и вроде бы здоровая. Но чем ближе День всех святых, тем более странным и пугающим становится ее поведение. Чтобы спасти мать и самой остаться в живых, ее дочери-подростку предстоит разобраться не только в преданиях, но и в семейных тайнах.