16 февраля были объявлены победители 72-го Берлинского кинофестиваля. Само мероприятие продлится до 20 февраля.

«Алькаррас»

Главную награду — «Золотого медведя» — присудили фильму «Алькаррас» каталонки Карлы Симон Пипо. Его герои — фермеры, которые вынуждены покинуть землю, принадлежащую им в течение шести десятилетий по бессрочному устному соглашению. В интервью для Variety Карла Симон поделилась, что ее дяди, выращивая персики в Алькаррасе, «также попали в тяжелую ситуацию, потому что в наше время очень трудно заниматься семейным фермерством — я хотела бы, чтобы люди об этом знали».

«С любовью и яростью»

Клер Дени получила «Серебряного медведя» за фильм о любовном треугольнике «С любовью и яростью». Подробнее о нем мы писали в нашей рецензии.

«Фильм писательницы»

Постоянный участник и призер фестиваля Хон Сан-су получил Гран-при жюри за картину «Фильм писательницы». Его героиня переживает творческий кризис. Однажды она встречается с известной актрисой и режиссером, у которых тоже не лучшие времена, и после этого решает снять фильм.

«Рабийе Курназ против Джорджа Буша»

Приз за лучший сценарий получил фильм «Рабийе Курназ против Джорджа Буша» о домохозяйке турецкого происхождения из Бремена, которая пытается отстоять сына, обвиненного в подготовке теракта. Главная актриса Мельтем Каптан получила премию за лучшую роль.

«Раньше, сейчас и потом»

В 2020 году руководство кинофестиваля объявило об изменениях в своем регламенте, и некоторые номинации стали гендерно-нейтральными. Вместо наград за лучшие женскую и мужскую роли теперь вручаются «Серебряные медведи» за главную роль и роль второго плана. В этом году награда за лучшую роль второго плана досталась Лауре Басуки, сыгравшей в индонезийской драме Камилы Андини «Раньше, сейчас и потом». Молодая женщина Нана вынуждена бежать из родной деревни, потому что ее пытаются насильно выдать замуж за предводителя антиправительственного движения.

«Одеяние из драгоценных камней»

Приз жюри получила Наталия Лопес за дебют «Одеяние из драгоценных камней». В нем богатая мексиканка отправляется искать пропавшую сестру своей домработницы. Ранее Лопес работала в качестве монтажерки над фильмами «Наше время» и «После мрака свет» мексиканского режиссера Карлоса Рейгадаса, неоднократного лауреата международных премий и фестивалей.

«Мутценбахер»

Лучшим фильмом секции Encounters стала картина Рут Бекерманн «Мутценбахер» — экранизация популярного эротического романа «Жозефина Мутценбахер. История жизни венской проститутки, рассказанная ею самой» Феликса Зальтена. Лучшим режиссером программы стал Сирил Шейблин с фильмом Unrest.

«Трэп»

«Золотого медведя» Берлинале в конкурсе короткого метра получил фильм «Трэп» Анастасии Вебер, выпускницы Санкт-Петербургской школы нового кино. Это история о молодых людях, которые учатся в школе олимпийского резерва.

«Все будет хорошо»

«Серебряного медведя» за выдающееся художественное достижение получил камбоджийский режиссер Рити Панх за фильм «Все будет хорошо» — антиутопическую историю о животных, которые поработили людей.

«Продукты 24»

В программе «Столкновения» прошла премьера фильма Александра Золотухина о близнецах-курсантах «Брат во всем», а в «Панораме» был показан фильм Михаила Бородина «Продукты 24», основанный на деле «гольяновских рабов». Кинопоиск уже публиковал свои рецензии о российских участниках Берлинале.

Изабель Юппер в фильме About Joan

Изабель Юппер была награждена почетным «Золотым медведем» за вклад в киноискусство, но актриса не смогла приехать в Берлин из-за коронавируса.