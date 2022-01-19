16 февраля были объявлены победители 72-го Берлинского кинофестиваля. Само мероприятие продлится до 20 февраля.
Главную награду — «Золотого медведя» — присудили фильму «Алькаррас» каталонки Карлы Симон Пипо. Его герои — фермеры, которые вынуждены покинуть землю, принадлежащую им в течение шести десятилетий по бессрочному устному соглашению. В интервью для Variety Карла Симон поделилась, что ее дяди, выращивая персики в Алькаррасе, «также попали в тяжелую ситуацию, потому что в наше время очень трудно заниматься семейным фермерством — я хотела бы, чтобы люди об этом знали».
Клер Дени получила «Серебряного медведя» за фильм о любовном треугольнике «С любовью и яростью». Подробнее о нем мы писали в нашей рецензии.
Постоянный участник и призер фестиваля Хон Сан-су получил Гран-при жюри за картину «Фильм писательницы». Его героиня переживает творческий кризис. Однажды она встречается с известной актрисой и режиссером, у которых тоже не лучшие времена, и после этого решает снять фильм.
Приз за лучший сценарий получил фильм «Рабийе Курназ против Джорджа Буша» о домохозяйке турецкого происхождения из Бремена, которая пытается отстоять сына, обвиненного в подготовке теракта. Главная актриса Мельтем Каптан получила премию за лучшую роль.
В 2020 году руководство кинофестиваля объявило об изменениях в своем регламенте, и некоторые номинации стали гендерно-нейтральными. Вместо наград за лучшие женскую и мужскую роли теперь вручаются «Серебряные медведи» за главную роль и роль второго плана. В этом году награда за лучшую роль второго плана досталась Лауре Басуки, сыгравшей в индонезийской драме Камилы Андини «Раньше, сейчас и потом». Молодая женщина Нана вынуждена бежать из родной деревни, потому что ее пытаются насильно выдать замуж за предводителя антиправительственного движения.
Приз жюри получила Наталия Лопес за дебют «Одеяние из драгоценных камней». В нем богатая мексиканка отправляется искать пропавшую сестру своей домработницы. Ранее Лопес работала в качестве монтажерки над фильмами «Наше время» и «После мрака свет» мексиканского режиссера Карлоса Рейгадаса, неоднократного лауреата международных премий и фестивалей.
Лучшим фильмом секции Encounters стала картина Рут Бекерманн «Мутценбахер» — экранизация популярного эротического романа «Жозефина Мутценбахер. История жизни венской проститутки, рассказанная ею самой» Феликса Зальтена. Лучшим режиссером программы стал Сирил Шейблин с фильмом Unrest.
«Золотого медведя» Берлинале в конкурсе короткого метра получил фильм «Трэп» Анастасии Вебер, выпускницы Санкт-Петербургской школы нового кино. Это история о молодых людях, которые учатся в школе олимпийского резерва.
«Серебряного медведя» за выдающееся художественное достижение получил камбоджийский режиссер Рити Панх за фильм «Все будет хорошо» — антиутопическую историю о животных, которые поработили людей.
В программе «Столкновения» прошла премьера фильма Александра Золотухина о близнецах-курсантах «Брат во всем», а в «Панораме» был показан фильм Михаила Бородина «Продукты 24», основанный на деле «гольяновских рабов». Кинопоиск уже публиковал свои рецензии о российских участниках Берлинале.
Изабель Юппер была награждена почетным «Золотым медведем» за вклад в киноискусство, но актриса не смогла приехать в Берлин из-за коронавируса.
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