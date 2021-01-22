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Умер режиссер Айвен Райтман

В возрасте 75 лет скончался канадский режиссер и продюсер Айвен Райтман. Об этом его дети сообщили агентству Associated Press.

Айвен Райтман прославился в 1980–90-е благодаря своим комедиям. Он снял «Охотников за привидениями», «Джуниора», «Близнецов» с Арнольдом Шварценеггером и Дэнни ДеВито (он также должен был поставить продолжение «Тройняшки»). Райтман был продюсером «Бетховена», «Детсадовского полицейского», «Космического джема». За драмеди «Мне бы в небо» с Джорджем Клуни номинировался на «Оскар» в 2010 году.

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Источник: AP
Фото: Getty Images

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