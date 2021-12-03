12 лучших трейлеров недели: Крис Пратт усмиряет динозавров, а Райан Рейнольдс спасает будущее

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«Мир Юрского периода: Господство»

Финал трилогии, где Крис Пратт и Брайс Даллас Ховард спасают людей от свирепых динозавров. После того как остров Нублар, где располагался Парк юрского периода, уничтожили, динозавры вырвались на свободу. Они атакуют суда в море и даже нападают на людей в городах. Мирно сосуществовать с человечеством у древних рептилий выходит плохо, поэтому спасать положение Оуэну (Пратт) и Клэр (Ховард) придется вместе с Грантом (Сэм Нил) и Элли (Лора Дерн), героями «Парка Юрского периода».

«Проект „Адам“»

Сай-фай Netflix о путешествиях во времени. Адам Рид (Райан Рейнольдс) — пилот корабля, способного перемещаться во времени. Однажды он попадает в прошлое и совершает аварийную посадку на Земле. Тут он встречает 12-летнюю версию самого себя (Уокер Скобелл) и своего еще живого отца (Марк Руффало). Вместе им предстоит спасти будущее от других путешественников во времени. Режиссер — Шон Леви («Главный герой»).

Men

Хоррор инди-студии A24, который поставил Алекс Гарленд («Из машины», «Программисты»). Харпер переживает смерть бывшего мужа, и она уезжает в английскую деревню, где ей начинают мерещиться странные вещи. В главной роли — Джесси Бакли, номинированная на «Оскар» за роль в «Незнакомой дочери».

«Базз Лайтер»

Спин-офф «Истории игрушек» об астронавте Баззе Лайтере, который стал прототипом героя мультфильма. После долгой миссии Лайтер готовится к полету на родную планету, но все идет не по плану. Ему вместе с котом-напарником нужно справиться с грозными андроидами.

«Удивительная миссис Мейзел», 4-й сезон

Продолжение сериала о зарождении стендапа в 1950–60-е годы. Примерная домохозяйка из Нью-Йорка Мириам Мейзел (Рэйчел Броснахэн) становится стендап-комиком и старается пробиться в число лучших. В четвертом сезоне она и ее менеджер Сюзи Майерсон (Алекс Борштейн) попробуют перезапустить карьеру комикессы.

«Девушка из Плейнвилля»

Hulu показал тизер своего сериала с Эль Фаннинг, основанного на реальных событиях. Мишель Картер (Фаннинг) обвинили в том, что она через сообщения довела своего парня Конрада Роя до суицида. В касте также заявлены Хлоя Севиньи и Колтон Райан.

«Воспламеняющая взглядом»

Экранизация Стивена Кинга, которой занималась кинокомпания Blumhouse (она выпустила хорроры «Прочь» и «Хэллоуин убивает»). Семья Чарли (ее отца играет Зак Эфрон) находится в бегах. У девочки необычный дар: она может силой мысли воспламенять окружающие предметы. За девочкой охотятся люди, которые хотят использовать ее способности.

Life & Beth

Комедийный сериал с Майклом Серой и Эми Шумер, где она также выступила режиссером. Жизнь Бет (Шумер) кажется идеальной: она хорошо зарабатывает продажей вина, живет на Манхэттене, и у нее крепкие отношения. Однажды Бет вспоминает, какой хотела стать в детстве, и понимает, что пришла совсем не к тому. Разобраться в себе ей помогает фермер и шеф-повар Джон (Сера).

«Ювенальный суд», 1-й сезон

Корейский сериал Netflix о подростковой преступности. Главная героиня (Ки Хе-су из «Дефолта») — судья, ненавидящая малолетних нарушителей. Поскольку закон в полной мере не может наказать несовершеннолетних даже за самые тяжкие преступления, женщина находит свой способ нести в мир справедливость. Также судей играют Ким Му-ёль («Гангстер, коп и дьявол»), Ли Сон-мин («Зверь») и Ли Джон-ын («Паразиты»).

«Извержение вкуса»

Питер Стриклэнд («Герцог Бургундии» , «Маленькое красное платье») снял фильм про любовь к еде. Творческий коллектив из трех человек отправляется в кулинарный институт. Там они находят вдохновение и начинают устраивать необычные перформансы с едой.

«Ублюдок!! Темный бог разрушения»

Аниме по одноименной манге, вдохновленной тяжелой музыкой. На королевство Металликан нападают четыре лорда хаоса, которые хотят освободить бога тьмы. Чтобы спасти страну и весь мир от зла, первосвященник выпускает на волю предводителя лордов Дарка Шнайдера, некогда заточенного в тело простого паренька. Тот, оказавшись на свободе, не собирается убивать своих бывших союзников, зато очень хочет отомстить первосвященнику.

«Темные очки»

Классик джалло Дарио Ардженто пытается воскресить любимый жанр. Действие происходит в Риме, где серийный убийца охотится на секс-работниц. Одной девушке удается выжить, но она теряет зрение. Теперь ее единственная надежда — мальчик, который тоже пострадал от рук убийцы.