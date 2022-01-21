Что происходит в прокате: в США смотрят «Чудаков», в России — «Падение Луны»

«Человек-паук» гонится за «Аватаром»

Уик-энд 28–30 января оказался в американском прокате очень слабым: в совокупности кинотеатры в США и Канаде смогли выручить 37 млн долларов за три дня. Таких низких цифр там не видели с прошлого мая, когда прокат только начинал раскачиваться после года локдаунов. Сейчас статистику испортил циклон «Кенан», из-за которого по домам пришлось сидеть жителям густонаселенного Северо-Востока США, в том числе Нью-Йорка. К тому же новых релизов в эти выходные не было: начало года в принципе считается в Америке низким сезоном кинопроката.

Так что та неделя закончилась уже привычно — шестой победой «Человека-паука» за семь недель в репертуаре. 11 млн долларов для этого оказалось достаточно. В этом веке больше первых строчек (семь) было только у «Аватара», но абсолютные рекорды остались в прошлом, когда экономика кинопроката была устроена иначе («Инопланетянин» Спилберга лидировал 16 недель).

У «Нет пути домой» 749 млн долларов за время проката в Америке. Отставание от того же «Аватара» в общем зачете сократилось до 11,5 миллиона. Еще неделя-две, и сай-фаю Джеймса Кэмерона придется уступить место в тройке (рекорд по-прежнему держит седьмой эпизод «Звездных войн» — «Пробуждение силы», в Северной Америке получившее 936,7 млн долларов).

«Чудаки навсегда» победили без боя

Фильмом, который прекратил гегемонию «Паука» 4–6 февраля, оказались «Чудаки навсегда». В контексте кинопроката картины про «чудаков» — необычное явление. По сути, это набор эксцентричных или опасных трюков, а также других дурацких вещей, которые делаются на спор. Казалось бы, контент такого рода сейчас смотрят на YouTube или в TikTok, но нынешний фильм — уже пятый за 20 лет полнометражный релиз главного «чудака» Джонни Ноксвила и его команды. За все это время у создателей франшизы не было повода пожаловаться на сборы, и пятый фильм вслед за четырьмя предыдущими начал прокат с первой строчки за неделю. Голливудские аналитики серьезно недооценили потенциал «Чудаков навсегда»: прогнозы давали им плюс-минус 15 млн долларов, а по факту билетов продали на 23,5 миллиона. Что помогло фильму прыгнуть выше головы? Paramount провела очень успешную кампанию в TikTok, а еще «Чудакам» повезло с тем, что в кино уже давно не было чистых комедий.

Второй широкий релиз недели — «Падение Луны», — напротив, не оправдал ожиданий. Режиссер Роланд Эммерих давно специализируется на фильмах-катастрофах, но золотой век этого жанра был в те времена, когда Эммерих снял «День независимости». Этот фильм собрал по миру 817 млн долларов, стал лучшим по итогам года и на тот момент вторым в истории. Сейчас фильмы-катастрофы вышли из моды, и о таких достижениях остается только ностальгировать. «Падение Луны» стартовало со второго места и с 10 млн долларов — борьба с «Чудаками», которую предсказывали некоторые прогнозы, не получилась.

В Китае Новый год и новый военный блокбастер

В отличие от Америки, в китайском прокате на прошлой неделе царил ажиотаж по случаю лунного Нового года, который праздновали с прошлого вторника (1 февраля) по воскресенье. Общая выручка кинотеатров — 6,04 млрд юаней (950 млн долларов) — хорошая, но не рекордная; чуть выше, чем в 2019 году, но на 21% меньше, чем в прошлом 2021-м. Впрочем, тогда сыграл свою роль отложенный спрос (в 2020-м Китай провел праздники в жестких локдаунах). Нынешняя праздничная неделя закончилась уверенной победой военного экшена «Захват дамбы Чосинского водохранилища». Его результат — 2,53 млрд юаней (398 млн долларов). Это второй подряд фильм, основанный на реальных эпизодах Корейской войны 1950-х, предыдущий — «Битва при Чосинском водохранилище» — держит абсолютный кассовый рекорд среди китайских картин (902,5 млн долларов). Он вышел всего несколько месяцев назад, в октябре прошлого года.

Россия: «Падение Луны» лидирует, но не удивляет

В России «Падению Луны» все-таки покорилась первая строчка. В абсолютных цифрах результат достаточно скромный — 152 млн рублей (но не провальный, как в Америке). Для сравнения: предыдущий фильм-катастрофа Роланда Эммериха, «День независимости: Возрождение», в 2016 году стартовал с 226 млн рублей. Его же военная драма «Мидуэй» в дебютный уик-энд получила только 23,5 миллиона, но и роспись у «Падения Луны» гораздо лучше — 1994 кинотеатра против 879 у «Мидуэя».

С солидным отставанием от «Падения Луны» вторую строчку заняла российская комедия «Непослушник». 90 млн рублей за уик-энд — это неплохо для фильма, от которого никто и не ждал рекордов. Для компании «Каропрокат» это лучший стартовый уик-энд с января 2020 года, а также за все время коронакризиса.

«Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо заняла третью строчку после двух недель на вершине рейтинга. Сборы за уик-энд — 34,4 млн рублей, за все время проката в России триллер собрал 216 млн рублей. Фильмам дель Торо удавалось собирать и больше, но и эти цифры говорят об особенной любви российских зрителей к режиссеру — сборы в США у «Аллеи кошмаров» плачевные.