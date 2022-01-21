Кинопоиск
Сборы

Что происходит в прокате: в США смотрят «Чудаков», в России — «Падение Луны»

Обсудить0

«Человек-паук» гонится за «Аватаром»

Уик-энд 28–30 января оказался в американском прокате очень слабым: в совокупности кинотеатры в США и Канаде смогли выручить 37 млн долларов за три дня. Таких низких цифр там не видели с прошлого мая, когда прокат только начинал раскачиваться после года локдаунов. Сейчас статистику испортил циклон «Кенан», из-за которого по домам пришлось сидеть жителям густонаселенного Северо-Востока США, в том числе Нью-Йорка. К тому же новых релизов в эти выходные не было: начало года в принципе считается в Америке низким сезоном кинопроката.

Так что та неделя закончилась уже привычно — шестой победой «Человека-паука» за семь недель в репертуаре. 11 млн долларов для этого оказалось достаточно. В этом веке больше первых строчек (семь) было только у «Аватара», но абсолютные рекорды остались в прошлом, когда экономика кинопроката была устроена иначе («Инопланетянин» Спилберга лидировал 16 недель).

У «Нет пути домой» 749 млн долларов за время проката в Америке. Отставание от того же «Аватара» в общем зачете сократилось до 11,5 миллиона. Еще неделя-две, и сай-фаю Джеймса Кэмерона придется уступить место в тройке (рекорд по-прежнему держит седьмой эпизод «Звездных войн» — «Пробуждение силы», в Северной Америке получившее 936,7 млн долларов).

«Чудаки навсегда» победили без боя

Фильмом, который прекратил гегемонию «Паука» 4–6 февраля, оказались «Чудаки навсегда». В контексте кинопроката картины про «чудаков» — необычное явление. По сути, это набор эксцентричных или опасных трюков, а также других дурацких вещей, которые делаются на спор. Казалось бы, контент такого рода сейчас смотрят на YouTube или в TikTok, но нынешний фильм — уже пятый за 20 лет полнометражный релиз главного «чудака» Джонни Ноксвила и его команды. За все это время у создателей франшизы не было повода пожаловаться на сборы, и пятый фильм вслед за четырьмя предыдущими начал прокат с первой строчки за неделю. Голливудские аналитики серьезно недооценили потенциал «Чудаков навсегда»: прогнозы давали им плюс-минус 15 млн долларов, а по факту билетов продали на 23,5 миллиона. Что помогло фильму прыгнуть выше головы? Paramount провела очень успешную кампанию в TikTok, а еще «Чудакам» повезло с тем, что в кино уже давно не было чистых комедий.

Второй широкий релиз недели — «Падение Луны», — напротив, не оправдал ожиданий. Режиссер Роланд Эммерих давно специализируется на фильмах-катастрофах, но золотой век этого жанра был в те времена, когда Эммерих снял «День независимости». Этот фильм собрал по миру 817 млн долларов, стал лучшим по итогам года и на тот момент вторым в истории. Сейчас фильмы-катастрофы вышли из моды, и о таких достижениях остается только ностальгировать. «Падение Луны» стартовало со второго места и с 10 млн долларов — борьба с «Чудаками», которую предсказывали некоторые прогнозы, не получилась.

В Китае Новый год и новый военный блокбастер

В отличие от Америки, в китайском прокате на прошлой неделе царил ажиотаж по случаю лунного Нового года, который праздновали с прошлого вторника (1 февраля) по воскресенье. Общая выручка кинотеатров — 6,04 млрд юаней (950 млн долларов) — хорошая, но не рекордная; чуть выше, чем в 2019 году, но на 21% меньше, чем в прошлом 2021-м. Впрочем, тогда сыграл свою роль отложенный спрос (в 2020-м Китай провел праздники в жестких локдаунах). Нынешняя праздничная неделя закончилась уверенной победой военного экшена «Захват дамбы Чосинского водохранилища». Его результат — 2,53 млрд юаней (398 млн долларов). Это второй подряд фильм, основанный на реальных эпизодах Корейской войны 1950-х, предыдущий — «Битва при Чосинском водохранилище» — держит абсолютный кассовый рекорд среди китайских картин (902,5 млн долларов). Он вышел всего несколько месяцев назад, в октябре прошлого года.

Россия: «Падение Луны» лидирует, но не удивляет

В России «Падению Луны» все-таки покорилась первая строчка. В абсолютных цифрах результат достаточно скромный — 152 млн рублей (но не провальный, как в Америке). Для сравнения: предыдущий фильм-катастрофа Роланда Эммериха, «День независимости: Возрождение», в 2016 году стартовал с 226 млн рублей. Его же военная драма «Мидуэй» в дебютный уик-энд получила только 23,5 миллиона, но и роспись у «Падения Луны» гораздо лучше — 1994 кинотеатра против 879 у «Мидуэя».

С солидным отставанием от «Падения Луны» вторую строчку заняла российская комедия «Непослушник». 90 млн рублей за уик-энд — это неплохо для фильма, от которого никто и не ждал рекордов. Для компании «Каропрокат» это лучший стартовый уик-энд с января 2020 года, а также за все время коронакризиса.

«Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо заняла третью строчку после двух недель на вершине рейтинга. Сборы за уик-энд — 34,4 млн рублей, за все время проката в России триллер собрал 216 млн рублей. Фильмам дель Торо удавалось собирать и больше, но и эти цифры говорят об особенной любви российских зрителей к режиссеру — сборы в США у «Аллеи кошмаров» плачевные.

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Он вернулся, все пропало. Только на Кинопоиске — 2-й сезон сериала о пришельце, который учится быть человеком
В главных ролях:Алан Тьюдик, Сара Томко, Кори Рейнольдс
Режиссер:Роберт Данкан МакНил, Джей Чандрашекхар, Шеннон Коли
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

«Аллея кошмаров». Удалось ли Гильермо дель Торо возродить нуар?
Крупным планом

Подкаст«Аллея кошмаров». Удалось ли Гильермо дель Торо возродить нуар?

7 февраля5
Фильм недели: «Падение Луны» Эммериха. Все смотрят наверх и смеются

Фильм недели: «Падение Луны» Эммериха. Все смотрят наверх и смеются

4 февраля17
Новый «Человек-паук» поменял правила игры в своих вселенных. Как это произошло и что будет дальше?
Мнение

Новый «Человек-паук» поменял правила игры в своих вселенных. Как это произошло и что будет дальше?

21 января19
Фильм недели: «Аллея кошмаров». Бродячий цирк Гильермо дель Торо — с Гитлером и карликом на арене

Фильм недели: «Аллея кошмаров». Бродячий цирк Гильермо дель Торо — с Гитлером и карликом на арене

21 января26

Главное сегодня

Сериалы

«Номинация»: «8 с половиной» для родни

Сегодня0
«Номинация»: «8 с половиной» для родни
10 экранизаций, которые стоит ждать в 2022 году

10 экранизаций, которые стоит ждать в 2022 году

16 минут назад0
Что происходит в прокате: в США смотрят «Чудаков», в России — «Падение Луны»
Сборы

Что происходит в прокате: в США смотрят «Чудаков», в России — «Падение Луны»

Сегодня, 13:332
Как «Почке» удается смешно и остро шутить про российскую безнадегу
В предыдущих сериях

ПодкастКак «Почке» удается смешно и остро шутить про российскую безнадегу

Сегодня2
«Оскар-2022»: Номинанты

«Оскар-2022»: Номинанты

Вчера93
«The Beatles — Концерт на крыше» Питера Джексона: выступление великой группы в высокой точке

«The Beatles — Концерт на крыше» Питера Джексона: выступление великой группы в высокой точке

Вчера2
Что происходит в сериале «Пэм и Томми» и насколько он достоверен?

Что происходит в сериале «Пэм и Томми» и насколько он достоверен?

Вчера11
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт