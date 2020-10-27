Total Film выпустил номер о создании «Бэтмена». Мы его прочитали

В печатном выпуске журнала Total Film вышел материал, посвященный «Бэтмену» Мэтта Ривза. В нем режиссер и актерский состав, включая Роберта Паттинсона, рассказали о работе над кинокомиксом. В России фильм выйдет в кино уже 2 марта, а пока пересказываем самое интересное из выпуска.

Мэтт Ривз с детства любил Бэтмена

Впервые Темного рыцаря на экране он увидел в сериале «Бэтмен» с Адамом Уэстом, шоу вышло в год рождения Ривза. Затем режиссер следил за кино- и телевоплощениями героя (истории о страже Готэма снимали Тим Бёртон, Джоэл Шумахер, Кристофер Нолан и Зак Снайдер), но не представлял, что когда-нибудь сам снимет фильм о Темном рыцаре. «Когда выходили новые фильмы о Бэтмене, я становился их поклонником. Но я никогда не думал, что смогу поставить свой фильм о супергерое».

Ривз сам решил, что будет снимать о Бэтмене, а Warner Bros. ему доверилась

Ривза пригласили в проект, когда тот заканчивал работу над боевиком «Планета обезьян: Война». Он даже не знал сначала, что его позвали в фильм о Бэтмене. По словам режиссера, предполагалось, что сюжет развернется в киновселенной DC, но изначально речь шла не про Бэтмена. Он же хотел снять историю именно этого героя. Warner Bros.понравилась концепция, которую предложил Ривз, и студия решила подождать, пока тот закончит другие проекты.

Ривз хотел показать Брюса Уэйна через два года после того, как тот стал стражем Готэма. На этом этапе Бэтмен еще пытается понять, что для него значит быть защитником города. Режиссер хотел сделать акцент на Бэтмене-детективе, а не только на бойце, и вернуть нуарный стиль первых комиксов, которые создали Боб Кейн и Билл Фингер.

Роберт Паттинсон не планировал сниматься в кинокомиксах

«Я никогда раньше не пробовался ни в какие кинокомиксы. Я стремился к совершенно другим вещам. Но здесь было очевидно, что это роль мечты для любого актера», — рассказывает Паттинсон. Поскольку замену Бену Аффлеку быстро не нашли, актер «навязчиво проверял новости о проекте в течение следующего года». Паттинсон тоже с детства любил Бэтмена. «Я видел все до единого фильмы о Бэтмене в кинотеатре, с другими кинокомиксами такого не было. Я всегда с нетерпением ждал их выхода».

На пробах Паттинсону пришлось надеть костюм Джорджа Клуни из «Бэтмена и Робина». Поскольку Клуни ниже актера, его костюм на Паттинсоне смотрелся смешно, и внушать страх в таком виде совсем не получалось. Еще смешнее было во время проб с Зои Кравиц. Из костюма был готов только шлем, а все остальное заменили простым спортивным костюмом.

Продюсер Дилан Кларк рассказал, что рассмотреть Паттинсона как Бэтмена они решили после фильма «Хорошее время». И в итоге не пожалели: «За время съемок у него было, наверное, пять выходных! Просто удивительно, на что он способен».