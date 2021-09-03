«Дюна» и «Власть пса» — лидеры среди номинантов на премию BAFTA

Британская киноакадемия объявила номинантов на премию BAFTA в области кино. Больше всего номинаций (одиннадцать) получила «Дюна» Дени Вильнёва, на втором месте — «Власть пса» Джейн Кэмпион (картина упомянута в восьми категориях). У «Белфаста» Кеннета Браны шесть номинаций. По пять упоминаний — у «Лакричной пиццы», «Вестсайдской истории» и «Не время умирать».
Леди Гага («Дом Gucci») получила вторую номинацию на премию (первая была в 2019-м за роль в режиссерском дебюте Брэдли Купера «Звезда родилась»), а вот Уилл Смит («Король Ричард») — первую. Победителей BAFTA-2022 узнаем 13 марта. Ниже — список основных номинантов.
Лучший фильм
Лучший режиссер
- Алим Кхан («После любви»)
- Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»)
- Одри Диван («Событие»)
- Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»)
- Джейн Кэмпион («Власть пса»)
- Жюлия Дюкурно («Титан»)
Лучшая женская роль
- Леди Гага («Дом Gucci»)
- Алана Хаим («Лакричная пицца»)
- Эмилия Джонс («CODA: Ребенок глухих родителей»)
- Ренате Реинсве («Худший человек на свете»)
- Джоэнна Скэнлэн («После любви»)
- Тесса Томпсон («Идентичность»)
Лучшая мужская роль
- Адиль Ахтар («Али и Ава»)
- Махершала Али («Лебединая песня»)
- Бенедикт Камбербэтч («Власть пса»)
- Леонардо ДиКаприо («Не смотрите наверх»)
- Уилл Смит («Король Ричард»)
- Стивен Грэм («Точка кипения»)
Лучшая женская роль второго плана
- Катрина Балф («Белфаст»)
- Джесси Бакли («Незнакомая дочь»)
- Ариана ДеБос («Вестсайдская история»)
- Энн Дауд («Исповедь»)
- Онжаню Эллис («Король Ричард»)
- Рут Негга («Идентичность»)
Лучшая мужская роль второго плана
- Майк Фейст («Вестсайдская история»)
- Киран Хайндс («Белфаст»)
- Трой Коцур («CODA: Ребенок глухих родителей»)
- Вуди Норман («Камон Камон»)
- Джесси Племонс («Власть пса»)
- Коди Смит-Макфи («Власть пса»)
Лучший оригинальный сценарий
- Аарон Соркин («В роли Рикардо»)
- Кеннет Брана («Белфаст»)
- Адам МакКей («Не смотрите наверх»)
- Зак Бэйлин («Король Ричард»)
- Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»)
Лучший адаптированный сценарий
- Сиан Хедер («CODA: Ребенок глухих родителей»)
- Рюсукэ Хамагути («Сядь за руль моей машины»)
- Дени Вильнёв («Дюна»)
- Мэгги Джилленхол («Незнакомая дочь»)
- Джейн Кэмпион («Власть пса»)
Лучший британский фильм
- «После любви»
- «Али и Ава»
- «Белфаст»
- «Точка кипения»
- «Сирано»
- «Все говорят про Джейми»
- «Дом Gucci»
- «Прошлой ночью в Сохо»
- «Не время умирать»
- «Идентичность»
Лучший фильм на иностранном языке
- «Рука бога»
- «Сядь за руль моей машины»
- «Маленькая мама»
- «Параллельные матери»
- «Худший человек на свете»
Лучший анимационный фильм
Источник: Variety
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