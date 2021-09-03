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«Дюна» и «Власть пса» — лидеры среди номинантов на премию BAFTA

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Британская киноакадемия объявила номинантов на премию BAFTA в области кино. Больше всего номинаций (одиннадцать) получила «Дюна» Дени Вильнёва, на втором месте — «Власть пса» Джейн Кэмпион (картина упомянута в восьми категориях). У «Белфаста» Кеннета Браны шесть номинаций. По пять упоминаний — у «Лакричной пиццы», «Вестсайдской истории» и «Не время умирать».

Леди Гага («Дом Gucci») получила вторую номинацию на премию (первая была в 2019-м за роль в режиссерском дебюте Брэдли Купера «Звезда родилась»), а вот Уилл Смит («Король Ричард») — первую. Победителей BAFTA-2022 узнаем 13 марта. Ниже — список основных номинантов.

Лучший фильм

Лучший режиссер

Лучшая женская роль

Лучшая мужская роль

Лучшая женская роль второго плана

Лучшая мужская роль второго плана

Лучший оригинальный сценарий

Лучший адаптированный сценарий

Лучший британский фильм

Лучший фильм на иностранном языке

Лучший анимационный фильм

Источник: Variety

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