Умерла актриса Моника Витти

В возрасте 90 лет скончалась итальянская актриса Моника Витти. В ее фильмографии более 50 работ. В 1990-е она ушла из кино и играла в театре, в 2000-е перестала появляться на публике. Позже семья объявила, что актрисе диагностировали болезнь Альцгеймера.

Газета Corriere della Sera называет Витти «иконой итальянского кино» и «музой Микеланджело Антониони». Она снялась в четырех фильмах режиссера: «Ночь» с Марчелло Мастроянни, «Затмение» с Аленом Делоном, а также «Приключение» и «Красная пустыня». Витти написала и поставила драму «Тайный скандал», которую показали на Каннском фестивале. В 1984 году за роль в фильме «Флирт» получила «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля, в 1995 году — награду на Венецианском смотре за вклад в кинематограф. Также Витти — пятикратная обладательница итальянской кинопремии «Давид ди Донателло».