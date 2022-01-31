Что смотрели на Кинопоиске в январе

За январь 6 миллионов подписчиков Плюса провели за просмотром фильмов и сериалов на Кинопоиске больше 180 миллионов часов*.

*При подсчете учитывалось только смотрение по подписной модели (SVOD) без учета рекламной модели (AVOD) и модели по покупке или аренде тайтлов (EST/TVOD).

Мы уже рассказывали, какие фильмы и сериалы попали в топ-10 Кинопоиска на январских праздниках. А сегодня публикуем десятку по итогам всего месяца.

Девять позиций из десяти заняли фильмы. В конце декабря — начале января в подписке появились главные блокбастеры 2021 года — от нового «Венома» до «Круиза по джунглям». Единственный сериал в топе — комедия про жителей Патриарших прудов «Беспринципные».

По сравнению с топом за январские праздники в рейтинг попало три новых фильма.

На третьем месте — фантастическая экшен-комедия «Главный герой». Обаятельный Райан Рейнольдс, Тайка Вайтити в роли злодея и вдохновляющий сюжет о том, как статист может стать центральным действующим лицом большой истории, — все это позволило картине Шона Леви обойти новый «Форсаж», «Отряд самоубийц» и даже реюнион «Гарри Поттера» (доступен в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой).

На девятой строчке — эпическое фэнтези «Этерна: Часть первая», основанное на цикле романов Веры Камши. Это история про то, как наследный принц пытается вернуть себе престол, а сын мятежника — отомстить убийце своего отца. У «Этерны» самый успешный старт среди собственных проектов Кинопоиска: всего за 11 дней она набрала аудиторию в 500 000 смотрящих подписчиков.

Замыкает топ «Летчик» — военная драма с Петром Федоровым. О том, как снимали зрелищные боевые сцены в воздухе, вы можете узнать из этого материала.

Напоследок хотим рассказать про еще один громкий проект прошлого месяца. С 9 января на Кинопоиске выходит финальный сезон «Атаки титанов» — великого аниме и самого востребованного сериала в мире в 2021 году, по оценке исследовательской компании Parrot Analytics. Новые серии публикуются в воскресенье вечером, и каждый понедельник «Атака титанов» становится самым популярным проектом на сервисе.

Наши премьеры февраля — от комедии «Орел и решка. Кино» до боевика «Шан-Чи и легенда десяти колец» — мы собрали здесь. Что из них попадет в топ? Расскажем в начале марта!