Кинопоиск
Блог команды

Что смотрели на Кинопоиске в январе

Обсудить0

За январь 6 миллионов подписчиков Плюса провели за просмотром фильмов и сериалов на Кинопоиске больше 180 миллионов часов*.

*При подсчете учитывалось только смотрение по подписной модели (SVOD) без учета рекламной модели (AVOD) и модели по покупке или аренде тайтлов (EST/TVOD).

Мы уже рассказывали, какие фильмы и сериалы попали в топ-10 Кинопоиска на январских праздниках. А сегодня публикуем десятку по итогам всего месяца.

Девять позиций из десяти заняли фильмы. В конце декабря — начале января в подписке появились главные блокбастеры 2021 года — от нового «Венома» до «Круиза по джунглям». Единственный сериал в топе — комедия про жителей Патриарших прудов «Беспринципные».

Топ-10* фильмов и сериалов за январь

Фильм/Сериал

1

«Веном 2»

2

«Дюна»

3

«Главный герой»

4

«Круиз по джунглям»

5

«Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс»

6

«Отряд самоубийц: Миссия навылет»

7

«Беспринципные»

8

«Время»

9

«Этерна: Часть первая»

10

«Летчик»

*Рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса (включая Плюс, Плюс Мульти с Амедиатекой и Плюс с more.tv), которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма c 1 по 31 января 2022 года.

Топ-10* фильмов и сериалов за январь

Фильм/Сериал

1

«Веном 2»

2

«Дюна»

3

«Главный герой»

4

«Круиз по джунглям»

5

«Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс»

6

«Отряд самоубийц: Миссия навылет»

7

«Беспринципные»

8

«Время»

9

«Этерна: Часть первая»

10

«Летчик»

*Рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса (включая Плюс, Плюс Мульти с Амедиатекой и Плюс с more.tv), которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма c 1 по 31 января 2022 года.

По сравнению с топом за январские праздники в рейтинг попало три новых фильма.

На третьем месте — фантастическая экшен-комедия «Главный герой». Обаятельный Райан Рейнольдс, Тайка Вайтити в роли злодея и вдохновляющий сюжет о том, как статист может стать центральным действующим лицом большой истории, — все это позволило картине Шона Леви обойти новый «Форсаж», «Отряд самоубийц» и даже реюнион «Гарри Поттера» (доступен в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой).

На девятой строчке — эпическое фэнтези «Этерна: Часть первая», основанное на цикле романов Веры Камши. Это история про то, как наследный принц пытается вернуть себе престол, а сын мятежника — отомстить убийце своего отца. У «Этерны» самый успешный старт среди собственных проектов Кинопоиска: всего за 11 дней она набрала аудиторию в 500 000 смотрящих подписчиков.

Замыкает топ «Летчик» — военная драма с Петром Федоровым. О том, как снимали зрелищные боевые сцены в воздухе, вы можете узнать из этого материала.

Напоследок хотим рассказать про еще один громкий проект прошлого месяца. С 9 января на Кинопоиске выходит финальный сезон «Атаки титанов» — великого аниме и самого востребованного сериала в мире в 2021 году, по оценке исследовательской компании Parrot Analytics. Новые серии публикуются в воскресенье вечером, и каждый понедельник «Атака титанов» становится самым популярным проектом на сервисе.

Наши премьеры февраля — от комедии «Орел и решка. Кино» до боевика «Шан-Чи и легенда десяти колец» — мы собрали здесь. Что из них попадет в топ? Расскажем в начале марта!

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Принц и сын бунтаря пытаются занять свое место в жестоком мире. Начало фэнтези-саги по бестселлерам Веры Камши
В главных ролях:Анар Халилов, Денис Нурулин, Павел Крайнов, Юрий Чурсин, Сергей Горошко, Сергей Гилев, Валентина Ляпина
Режиссер:Евгений Невский
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

«Я часть той силы, что вечно хочет зла»: вышел тизер «Воланда» с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь

«Я часть той силы, что вечно хочет зла»: вышел тизер «Воланда» с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь

Вчера15
10 главных ролей Леонида Куравлева

10 главных ролей Леонида Куравлева

31 января
В прокате — байопик футболиста Златана Ибрагимовича. Вот еще 15 спортсменов, о которых нужно снять фильм

В прокате — байопик футболиста Златана Ибрагимовича. Вот еще 15 спортсменов, о которых нужно снять фильм

Вчера40
Сериалы февраля: «Пэм и Томми», «Изобретая Анну» и финал «Убивая Еву»
Сериалы

Сериалы февраля: «Пэм и Томми», «Изобретая Анну» и финал «Убивая Еву»

Вчера9

Главное сегодня

«Параллельные матери»: драма Альмодовара о травме 30-х, нанесенной четырем поколениям

Сегодня2
«Параллельные матери»: драма Альмодовара о травме 30-х, нанесенной четырем поколениям
Кого выдвинут на «Оскар»: предсказание Кинопоиска

Кого выдвинут на «Оскар»: предсказание Кинопоиска

Сегодня13
В Москве продают «обертку лампы» и «пирошки». Вы все правильно поняли: это ошибки из зарубежных фильмов!

В Москве продают «обертку лампы» и «пирошки». Вы все правильно поняли: это ошибки из зарубежных фильмов!

Сегодня, 11:519
Что смотрели на Кинопоиске в январе
Блог команды

Что смотрели на Кинопоиске в январе

Сегодня, 12:033
Умерла актриса Моника Витти

Умерла актриса Моника Витти

Сегодня, 15:29
12 лучших фильмов «Сандэнса»
Фестивали

12 лучших фильмов «Сандэнса»

Сегодня3
Сериалы февраля: «Пэм и Томми», «Изобретая Анну» и финал «Убивая Еву»
Сериалы

Сериалы февраля: «Пэм и Томми», «Изобретая Анну» и финал «Убивая Еву»

Вчера9
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт