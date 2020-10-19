Китайские цензоры вырезают из фильмов целые сцены. Объясняем, чем они руководствуются

На прошлой неделе «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера добрался до китайских онлайн-кинотеатров, однако в конце вместо кульминационного взрыва под «Where Is My Mind» группы Pixies зрители увидели титр, сообщивший, что полицейские сорвали теракт, а Тайлер Дёрден отправился в психдиспансер. Сам автор первоисточника Чак Паланик не прошел мимо новости и иронично заметил, что «все в Китае довольствуются хеппи-эндом». И хотя переработанная концовка может показаться чем-то вопиющим, в реальности Китай давно диктует условия, на которых американские студии могут показывать свои картины в стране с полуторамиллиардным населением. Кинопоиск рассказывает, как там устроена цензура.

С приходом коммунистов к власти в 1949 году китайское кино превратилось в инструмент идеологической борьбы и остается таким до сих пор. Даже в тяжелые 1950-е кинематограф верно служил идеям Мао Цзедуна и проецировал его видение на экраны, пока страна кочевала из одного кризиса в другой. Десятилетиями местную индустрию вычищали от всякого проявления авторской мысли, чтобы кинематографическая реальность не контрастировала с официальной идеологией, и, разумеется, в Китае не показывали тлетворно влияющее на зрителей кино из капиталистических стран.

фильм Микеланджело Антониони «Китай»

Настороженное отношение к европейским левакам, симпатизировавшим Мао, иллюстрирует история начала 1970-х, когда «певец некоммуникабельности» Микеланджело Антониони приехал, чтобы задокументировать коммунистическую действительность Китая. Итальянец был приглашен влиятельным партийным деятелем Чжоу Эньлаем, известным почтительным отношением к европейскому искусству, поэтому обладал относительной свободой действий. Антониони провел в Китае около полугода и в итоге представил партии фильм «Срединное государство», который, к его удивлению, не понравился чиновникам. Вместо «развитого коммунизма» они увидели на экране людей в некрасивых одеждах и мечущихся по городским шоссе велосипедистов. Картина пролежала на полке почти 10 лет, пока в Китае не начались масштабные реформы. Впоследствии перед мастером извинились, но этот сюжет фиксирует китайское отношение к искусству, которое должно рождаться в результате тесного сотрудничества чиновника и творца, выполняющего госзаказ.

Кто осуществляет цензуру

Надзором за фильмами в Китае занимается многослойная структура, ключевая структура которого — отдел пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая (Publicity Department). В его состав входит Национальная администрация кино (China Film Administration), она и оценивает фильмы. Экспертизу зарубежных картин проводит запущенная в 1999 году корпорация «Китайская киногруппа» (China Film Group Corporation). Примечательно, что изначально CFGC занималась исключительно дистрибьюцией заграничного кино, но затем ее полномочия расширились. Сейчас это практически монополист китайского рынка, который импортирует зарубежные фильмы и экспортирует национальные картины за пределы страны. В 2018 году CFGC перешла под прямое управление отдела пропаганды.

Какие правила нельзя нарушать

С 1988 года китайское правительство неоднократно пыталось упорядочить правила цензуры: в период с 1988 по 2013 год в стране вышло шесть редакций перечня требований к кинематографистам. Согласно «Положениям об управлении киноиндустрией» 2002 года, которые заложили основу современного руководства цензоров, кинематографисты не могли снимать материалы, противоречащие принципам конституции, угрожающие суверенитету и территориальной целостности, наносящие ущерб репутации государства, разжигающие ненависть и дискриминацию.

В ноябре 2016 года Китай усилил контроль над киноискусством, четко обозначив красные линии. Закон «О содействии развитию кинематографа» ввел восемь пунктов, из-за нарушении которых картина не могла получить прокатное удостоверение. По версии китайских чиновников, образцовый фильм должен:

не противоречить основным принципам конституции КНР;

не причинять вред репутации и интересам государства, а также не пропагандировать терроризм и экстремизм («Бойцовский клуб», вероятнее всего, не вписывался в рамки этого положения);

не порочить китайскую историю и не искажать китайские традиции;

не пропагандировать суеверия;

не пропагандировать порнографию, наркотики, насилие, а также не оскорблять общественную мораль;

не причинять вред психическому здоровью несовершеннолетних;

не распространять клевету;

не содержать сведения, которые запрещено распространять в соответствии с местными законами.

Но, кроме этих зафиксированных правил, существуют и другие, негласные. Например, в период китайского Нового года предпочтение отдается местным картинам. В 2021 году, когда страна праздновала столетие Коммунистической партии, правила стали еще жестче: чиновники приостановили демонстрацию зарубежных фильмов на два месяца.

Как работают китайские режиссеры

«Подними красный фонарь»

Они постоянно сталкиваются с цензурой. Самый знаменитый кинематографист страны — Чжан Имоу, который ставил церемонию открытия Олимпийских игр в Пекине в 2008 году — регулярно получает указания от чиновников. Его портрет китайской семьи начала XX века «Цзюй Доу» подвергся цензуре из-за политических аллюзий. Номинированный на «Оскар» «Подними красный фонарь» пролежал на полке три года, поскольку чиновники углядели в истории политический контекст и критику авторитарного правления. Картина «Жить», рассказывающая об эпохе становления нового Китая, была раскритикована за негативное изображение Коммунистической партии в годы «культурной революции». Все это признанные в мире шедевры, но самому автору эти фильмы чуть не стоили карьеры. Ряд китайских СМИ утверждали, что его заставили переснять несколько сцен для картины «Одна секунда», также повествующей о событиях «культурной революции» — эпохе массовых чисток в среде творческой интеллигенции и общего упадка в жизни страны, обращение к чему крайне чувствительно для партийного руководства.

В похожей ситуации не раз оказывался сокурсник Чжан Имоу по Пекинской киноакадемии Чэнь Кайгэ. Картина «Прощай, моя наложница», которая принесла КНР первую «Золотую пальмовую ветвь», могла не выйти на родине режиссера из-за гомосексуальности одного из главных персонажей. Фильм проверяли в течение двух месяцев, но в итоге все же выпустили в прокат, после того как авторы убрали наиболее откровенные сцены с демонстрацией гомосексуальных отношений.

«Привет, мам»

В 2011 году Центральное бюро Китая по вопросам кино, радио и телевидения запретило фильмы о путешествиях во времени из-за якобы искаженного изображения исторических событий. По состоянию на 2022 год запрет предположительно снят, поскольку годом ранее в прокат успешно вышла китайская картина «Привет, мам» Цзя Лин о девушке, которая попадает в эпоху своих родителей в результате дорожного инцидента. Кстати, со своими 841 млн долларов сборов проект стал третьим самым кассовым фильмом прошлого года и самым кассовым фильмом, снятым женщиной. Картина также стала самым коммерчески успешным дебютом в истории китайского кинематографа.

Почему Китай так интересует США

Несмотря на сложности с получением прокатного удостоверения и цензурой, Голливуд отчаянно пытается работать в Китае. И дело не только в колоссальном объеме рынка и его потенциале — в последние годы американцы все реже ходят в кино, продажи билетов падают. Пиратство и развитие стриминговых сервисов наносят болезненные удары по кинотеатрам, так что Голливуд вынужден искать новые области сбыта. В 2020 году китайский кинорынок официально превзошел США по кассовым сборам в мире, и это в самый разгар пандемии.

Стриминговые сервисы также активно развиваются на локальном рынке, однако Netflix здесь не работает по той же причине, почему китайцы не могут легально пользоваться Facebook и Google. «Великий китайский файрвол» активно защищает местный бизнес от иностранной конкуренции и не намерен делать поблажек.

Большая часть внутреннего рынка потокового видео разделена между сервисами iQiyi, Youku и Tencent Video. На последней платформе как раз был выпущен купированный фильм Финчера. Эти онлайн-кинотеатры, в свою очередь, контролируются большой тройкой интернет-компаний КНР: Baidu, Alibaba и Tencent.

«Петля времени»

Сейчас в Китае действует строгая квота на прокат зарубежных фильмов — цифра варьируется в пределах 30 тайтлов, и за попадание в список допущенных фильмов между американскими студиями разворачивается серьезная конкуренция. Это позволяет китайцам диктовать условия к содержанию блокбастеров, авторы которых сами стараются показать Китай с благоприятной стороны. Например, цензоров не смутили перемещения во времени главных героев фильма Райана Джонсона «Петля времени», потому что Шанхай представлен в нем поразительным футуристичным мегаполисом. Продюсеры «Скайфолла» перенесли часть приключений агента 007 в китайский Макао, но для проката на территории КНР создателей также попросили вырезать сцену убийства китайского охранника и упоминания о пытках китайских спецслужб. Студия Marvel попыталась задобрить китайскую аудиторию, вложив в руки Тони Старка китайский смартфон Vivo, которым он и другие персонажи пользовались в третьей части «Первого мстителя».

«Шан-Чи и легенда десяти колец»

В прошлом году Marvel решила поднять ставки и выйти на китайский рынок с первым супергероем азиатского происхождения. «Шан-Чи» предрекали успех, но историческая память обрушила планы. Будущих зрителей задело происхождение отца героя: в оригинальных комиксах 1970-х Шан-Чи — сын выдуманного литературного злодея Фу Манчу. В 1913 году его создал английский писатель Сакс Ромер, оказавшийся куда менее известным, чем его герой, перекочевавший в детективные рассказы других писателей, комиксы и фильмы 1960-х (его играл Кристофер Ли). Для китайцев Фу Манчу стал олицетворением стереотипа о «желтой угрозе», связанного с западным империализмом и расовыми теориями XX века. Несмотря на попытки продюсеров убедить, что авторы изменили происхождение персонажа, фильм разозлил китайскую аудиторию в интернете и не был выпущен в прокат. Другой марвеловский релиз — «Вечные», снятые этнической китаянкой Хлоей Чжао — не состоялся из-за ее комментариев 2013 года по поводу политической ситуации в Китае.

Помимо случаев, когда авторы изначально корректируют сценарии фильмов, вводят в них китайских персонажей или переносят действие в Китай в расчете на прокатное удостоверение, в стране нередко выпускают перемонтированные версии западных фильмов или вносят в них исправления, как это было с «Бойцовским клубом». Вот несколько случаев.

Картина Кэмерона одной из первых пробила путь на китайский кинорынок в 1997 году. Однако, по мнению местных властей, аудитория была не готова к сцене с обнаженной Роуз — в китайской версии не было ее голой груди. Из повторного релиза 2012 года эти сцены совсем убрали.

Итан Хант несется по крышам домов в Шанхае, чтобы успеть спасти свою возлюбленную; в кадре мелькают бельевые веревки. Казалось бы, кого это может задеть? Однако китайские чиновники решили, что не стоит портить удачный вид на город чьими-то вещами. В итоге бельевую веревку, которая появлялась в оригинале всего на несколько секунд, убрали.

Китайская версия фильма была укорочена на 10 минут из-за стереотипного изображения китайца в исполнении Чоу Юнь-Фата. Его полностью убрали из релиза. Местные журналисты, узнав о появлении карикатурного персонажа в картине Вербински, сравнили его с упомянутым выше Фу Манчу.

Оттуда исчезла сцена с резней в церкви, которая показалась местным цензорам излишним проявлением жестокости.

Картина Ридли Скотта не понравилась китайским цензорам из-за обилия жестоких сцен с ксеноморфом и из-за поцелуя двух андроидов, которых сыграл Майкл Фассбендер. В итоге из картины вырезали около шести минут.

Леди Гага, Джастин Бибер и участники южнокорейской группы BTS исчезли из китайской версии реюниона сериала. На Гагу и Бибера наложены санкции: поп-дива встречалась с далай-ламой в 2016 году, а Бибера забанили за плохое поведение на публике. Последней каплей стала фотография певца из храма Ясукуни в Токио, который в Китае называют символом японского милитаризма. BTS навлекли на себя гнев Пекина, когда один из членов группы заявил об «общей боли» народов Южной Кореи и США, потерявших множество солдат во время Корейской войны 1950–1953 годов. КНР принимала участие в этой войне на стороне Северной Кореи, поэтому комментарии музыканта вызвали негодование в китайских соцсетях.

Оборванный Том Круз и обрезанный Сарик Андреасян

Вот еще пара случаев, которые стоит вывести в отдельную рубрику «Курьезы». В трейлере «Топ Ган: Мэверик» — намеченного на 2022 год продолжения фильма с Томом Крузом — на культовой летной куртке героя не оказалось флагов Японии и Тайваня. Поклонники франшизы решили, что корректировка была внесена из-за прокатных перспектив фильма в Китае.

С Россией у Китая дружественные отношения: наш «Сталинград» собрал там 11,6 млн долларов, «Движение вверх» — 13 млн долларов. Однако российские картины также подвергаются пристальному вниманию китайских цензоров, но уже не из идеологических соображений. Иногда местные продюсеры попросту переделывают материал исходя из собственных соображений о том, что такое хорошее кино. Так, китайская прокатная компания Turbo Film переработала российскую фантастику братьев Андреасянов «Кома» в новый фильм «Суперпространство» (Super Space). Картина должна была выйти еще в 2016 году, но релиз регулярно переносили. В результате фильм оказался на пиратских сайтах, где пользовался большой популярностью. Turbo Film решила все же не отказываться от проката и для этого значительно перемонтировала проект на основе зрительских отзывов. Российским продюсерам тогда объяснили, что картина получилась слишком «умной», поэтому ее потребовалось «упростить», в итоге хронометраж сократили с 111 минут до 95.