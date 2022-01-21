Объявили лауреатов «Золотого орла». Главный приз получили «Серебряные коньки»

Национальная академия кинематографических искусств и наук России объявила победителей премии «Золотой орел». Главный приз достался мелодраме «Серебряные коньки», которую купил Netflix. Лента также стала лидером по количеству призов: она получила 6 наград из 12 номинаций. Награду за лучшую мужскую роль в кино присудили Филиппу Янковскому, снявшемуся в «Иване Денисовиче» Глеба Панфилова (режиссера тоже отметили на «Золотом орле»). Работу Янковского также оценили на кинофестивале в Локарно, где он получил приз независимых кинокритиков Boccalino d’Oro. За лучшую женскую роль наградили Марию Аронову («Пара из будущего»).

В этом году впервые присуждается награда в номинации «Лучший сериал онлайн-платформы». Она досталась сериалу Авдотьи Смирновой «Вертинский». Номинацию «Лучший зарубежный фильм в российском прокате» устранили, а категории «Лучший телефильм» и «Лучший телевизионный сериал» объединили в одну. В 2021 году главный приз достался черно-белой драме «Блокадный дневник», а лидером среди лауреатов стала историческая драма «Союз Спасения». Ниже можно увидеть лауреатов и номинантов премии этого года.

Лучший фильм

Лучший сериал онлайн-платформ

Лучший телесериал

Лучшая режиссерская работа

Лучший сценарий

Лучшая женская роль в кино

Лучшая женская роль на телевидении

Лучшая мужская роль в кино

Лучшая мужская роль на телевидении

Лучшая женская роль второго плана

Лучшая мужская роль второго плана

Лучшая операторская работа

Лучшая работа художника-постановщика

Лучшая работа художника по костюмам

Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам

Лучший монтаж фильма

Лучшие визуальные эффекты

Лучшая работа звукорежиссера

Лучшая музыка к фильму

Лучший анимационный фильм

Лучший неигровой фильм

Лучший короткометражный фильм

Приз за вклад в историю российского кинематографа