Объявили лауреатов «Золотого орла». Главный приз получили «Серебряные коньки»

Национальная академия кинематографических искусств и наук России объявила победителей премии «Золотой орел». Главный приз достался мелодраме «Серебряные коньки», которую купил Netflix. Лента также стала лидером по количеству призов: она получила 6 наград из 12 номинаций. Награду за лучшую мужскую роль в кино присудили Филиппу Янковскому, снявшемуся в «Иване Денисовиче» Глеба Панфилова (режиссера тоже отметили на «Золотом орле»). Работу Янковского также оценили на кинофестивале в Локарно, где он получил приз независимых кинокритиков Boccalino d’Oro. За лучшую женскую роль наградили Марию Аронову («Пара из будущего»).
В этом году впервые присуждается награда в номинации «Лучший сериал онлайн-платформы». Она досталась сериалу Авдотьи Смирновой «Вертинский». Номинацию «Лучший зарубежный фильм в российском прокате» устранили, а категории «Лучший телефильм» и «Лучший телевизионный сериал» объединили в одну. В 2021 году главный приз достался черно-белой драме «Блокадный дневник», а лидером среди лауреатов стала историческая драма «Союз Спасения». Ниже можно увидеть лауреатов и номинантов премии этого года.
Лучший фильм
- «Серебряные коньки» (Михаил Локшин)
- «Иван Денисович» (Глеб Панфилов)
- «Капитан Волконогов бежал» (Наташа Меркулова, Алексей Чупов)
- «Огонь» (Алексей Нужный)
- «Уроки фарси» (Вадим Перельман)
Лучший сериал онлайн-платформ
- «Вертинский» (Авдотья Смирнова, Kion)
- «Вампиры средней полосы» (Антон Маслов, Start)
- «Пингвины моей мамы» (Наталия Мещанинова, Kion)
Лучший телесериал
Лучшая режиссерская работа
- Глеб Панфилов («Иван Денисович»)
- Наташа Меркулова, Алексей Чупов («Капитан Волконогов бежал»)
- Михаил Локшин («Серебряные коньки»)
Лучший сценарий
- Роман Кантор («Серебряные коньки»)
- Наташа Меркулова, Алексей Чупов («Капитан Волконогов бежал»)
- Илья Цофин («Уроки фарси»)
Лучшая женская роль в кино
Лучшая женская роль на телевидении
- Александра Урсуляк («Пингвины моей мамы»)
- Александра Ребенок («Обитель»)
- Наталья Рогожкина («Седьмая симфония»)
Лучшая мужская роль в кино
- Филипп Янковский («Иван Денисович»)
- Юра Борисов («Капитан Волкогонов бежал»)
- Константин Хабенский («Огонь»)
Лучшая мужская роль на телевидении
Лучшая женская роль второго плана
- Ирина Горбачева («Огонь»)
- Дарья Коныжева («Пара из будущего»)
- Северия Янушаускайте («Серебряные коньки»)
Лучшая мужская роль второго плана
- Иван Янковский («Огонь»)
- Тимофей Трибунцев («Капитан Волконогов бежал»)
- Алексей Гуськов («Серебряные коньки»)
Лучшая операторская работа
- Михаил Милашин («Огонь»)
Лучшая работа художника-постановщика
- Александр Загоскин («Серебряные коньки»)
- Сергей Февралев («Капитан Волконогов бежал»)
- Анастасия Каримулина, Изабела Тихоньска («Конек-горбунок»)
Лучшая работа художника по костюмам
- Татьяна Патрахальцева, Галина Солодовников («Серебряные коньки»)
- Надежда Васильева («Капитан Волконогов бежал»)
- Надежда Васильева («Конек-горбунок»)
Лучшая работа художника по гриму и пластическим спецэффектам
- Петр Горшенин, Татьяна Вавилова («Последний богатырь: Корень зла»)
- Анна Мановицкая, Лариса Сверба («Иван Денисович»)
- Тамара Фрид («Серебряные коньки»)
Лучший монтаж фильма
- Мария Лихачева, Дмитрий Слобцов («Серебряные коньки»)
- Серик Бейсеу, Константин Ларченко («Конек-горбунок»)
- Ольга Петрусевич («Иван Денисович»)
Лучшие визуальные эффекты
- Компания CGF («Конек-горбунок»)
- Компания CGF («Огонь»)
- Компания CGF («Серебряные коньки»)
Лучшая работа звукорежиссера
- Алексей Самоделко («Огонь»)
- Никита Ганькин («Иван Денисович»)
- Алексей Самоделко («Серебряные коньки»)
Лучшая музыка к фильму
Лучший анимационный фильм
- «Конь Юлий и большие скачки» (Дарина Шмидт, Константин Феоктистов)
- «Аляска» (Оксана Кувалдина)
- «Кощей. Начало» (Андрей Колпин)
Лучший неигровой фильм
- «Бондарчук. Battle» (Илья Белов)
- «Байкал. Удивительные приключения Юмы» (Анастасия Попова)
- «Кто тебя победил никто» (Любовь Аркус)
Лучший короткометражный фильм
- «Друг» (Андрей Светлов)
- «Аптека счастья» (Оксана Михеева)
- «И привет» (Борис Хлебников, Наталия Мещанинова)
Приз за вклад в историю российского кинематографа
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