В сериале Netflix про шпионов снялась россиянка Стася Милославская. Мы с ней поговорили

28 января на Netflix вышел американский криминальный сериал «С холода», где важную роль сыграла Стася Милославская. По сюжету американка Дженни приезжает с дочерью на каникулы в Европу. Ее находят представители ЦРУ, которые знают о ее прошлом. В молодости она была русской шпионкой Анной Петровой, участвовавшей в биоинженерном эксперименте КГБ по созданию разведчиков со сверхспособностями. Теперь ей предстоит поймать опасного преступника с похожими навыками.

К премьере сериала поговорили со Стасей о языковом барьере и зарубежном подходе к съемкам.

— Расскажите, как происходил процесс утверждения на роль.

— Достаточно легко! Легче, чем на некоторые русские проекты. (Смеется.) Мне прислали пробы на английском и дали два дня на запись. Я попросила о помощи друга Семена Литовчина (он по образованию режиссер и хорошо владеет английским языком, так как учился в Лос-Анджелесе), он и помог мне разобрать текст. Потом был уже второй этап: нужно было записать то же самое, только на родном языке. А я как раз улетела на съемки в Геленджик, так что в номере отеля пришлось организовать студию. Ну а дальше был зум с продюсером проекта Адамом Глассом — человеком, когда-то придумавшим «Сверхъестественное». Через несколько дней мне просто написали, что меня утвердили.

— Российских актеров и актрис в иностранных фильмах становится все больше. Что вы об этом думаете?

— Мне кажется, большая индустрия благодаря развитию платформ и такому отсутствию границ в интернете становится чуть ближе. Мир меняется, и со всей этой новой этикой в том числе появляются новые задачи — показать, что мы все разные, что нас много. Может быть, в идеальном мире мы придем к тому, что будем одной большой индустрией, где неважно, какой у тебя акцент или откуда ты.

— Что вы почувствовали, когда узнали, что вас утвердили?

— Честно говоря, я не носилась по дому с радостными визгами. (Смеется.) Мне кажется, что я просто не понимала, что это происходит на самом деле. А может быть, дело в том, что я как раз закончила съемки в большом проекте да еще и после выпуска спектакля, у меня даже сил не было ни на какую яркую эмоцию. И я это все прожила очень как-то ровно, скромно, в себе. Ну а чуть позже у меня началась такая легкая паника. От того, что нужно уехать так надолго. От того, что я не очень хорошо говорила на английском. От того, какая большая ответственность на меня вдруг легла.

— Есть ли какие-то значительные отличия между съемками в российских проектах и для Netflix?

— Я не заметила никакой кардинальной разницы. Меня удивило (а по идее не должно было), как они подготовлены к работе. Я не видела ни одного артиста, который вышел бы на съемочную площадку, не зная своего текста. А еще все сцены мы заранее репетировали и обговаривали с режиссерами задолго до съемочного дня.

С Аленой Хмельницкой в сериале «С холода»

— Над акцентом пришлось работать?

— Моя героиня — специальный агент, и я играю ее российскую версию в самом начале пути. Поэтому в работе над акцентом для самих съемок не было необходимости, но мне пришлось много говорить по-английски за кадром, так как на площадке из русскоговорящих коллег были только я и актриса Алена Хмельницкая. У меня было много зажимов. Каждый раз, когда я открывала рот и говорила что-то на английском, мне казалось, что я делаю это неправильно, и сейчас все подумают, что я глупая. Но потом один американский актер сказал мне: «Ты не обязана говорить без ошибок на этом языке, ты живешь в другой стране. И вообще очень круто, что ты в принципе что-то понимаешь и говоришь». Конечно, в итоге ежедневная языковая практика помогла мне справиться со страхами. Наверное, мозг понял, что у него нет выбора: если хочешь с кем-то коммуницировать и что-то попросить, то нужно просто говорить — и всё.

— А что у вас за героиня?

— Она секретный агент с суперспособностями. Больше сказать не могу, чтобы не спойлерить. Отмечу, что на моей памяти это первый проект, когда из спецагентов не делают каких-то хрестоматийно плохих людей. Этот сериал и о любви, и о выборе. Коротко о сюжете: мать-одиночка приезжает с дочкой на каникулы в Мадрид. Женщину берут в тиски агенты ЦРУ, которые говорят, что знают о том, кто она такая, и ее прошлом. Вот героиню в прошлом играю я.

С Анастасией Мартин в сериале «С холода»

— Вы как-то готовились к роли спецагентки?

— На самом деле, требований никаких ко мне не предъявляли. Нужно было просто согласиться на то, что я уеду из России на пять месяцев без возможности кататься туда-обратно. Вся подготовка проходила уже непосредственно в Мадриде, где и были съемки. Я еще учила китайский язык вместе с преподавателем, потому что у меня было несколько реплик на китайском языке, и три раза в неделю занималась спортом вместе с личным тренером. Я никогда так активно не занималась. Плюс мы жили в Мадриде в обстоятельствах ковидных ограничений, так что спорт был просто необходим. Мне нравилось, сидя в номере, учиться разбирать и собирать пистолеты, репетировать с каскадерами драки и так далее. Так что я, если честно, никем не вдохновлялась. Если только пересмотрела «Агентов А.Н.К.Л.» Гая Ричи.

— Какие последние проекты Netflix вам понравились?

— Последний сериал, который я посмотрела на Netflix, — это «Уборщица. История матери-одиночки». Это очень крутой сериал и роль [героини Маргарет Куэлли]. И послевкусие осталось. Мы еще сутки потом с близкими дискутировали. Очень классно, когда кино или сериал вызывает желание его обсудить.