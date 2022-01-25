6 лучших трейлеров недели: Тома Холланда сбивает машина, а Джозеф Гордон-Левитт строит бизнес

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«Анчартед: На картах не значится»

Финальный трейлер к экранизации видеоигры «Uncharted». Нейтан Дрейк (Том Холланд) подрабатывает барменом, пока однажды не встречает Виктора Салливана (Марк Уолберг). Тот предлагает парню отправиться на поиски сокровищ и пропавшего брата Нейтана, тоже искателя артефактов. Вскоре герои узнают, что у них есть опасные конкуренты — банда, главаря которой играет Антонио Бандерас. Режиссер — Рубен Фляйшер («Веном», «Добро пожаловать в Zомбилэнд»).

Super Pumped: The Battle for Uber

Шоу-антология, первый сезон которого посвящен истории компании Uber (в следующих сезонах будут истории других компаний). В основу легла книга журналиста Майка Айзека. В центре внимания — генеральный директор Uber Трэвис Каланик (Джозеф Гордон-Левитт) и его стремление вывести компанию на лидирующие позиции, несмотря ни на что. Шоураннерами выступили Брайан Коппельман и Дэвид Левин, коллеги по сериалу «Миллиарды». Компанию Гордону-Левитту составила Ума Турман.

«И снова здравствуйте!»

Комедийный сериал о живом мертвеце. Бандит Борис (Андрей Мерзликин) решает открыть кондитерскую, но его убивают коллеги из криминального мира. Герой отказывается умирать окончательно. Он оживает в морге прямо на глазах у студента Артема (Денис Власенко). Теперь Борис собирается найти тех, кто его убил, и отомстить. В сериале также снялись Алексей Серебряков, Аглая Тарасова, Любовь Толкалина и Михаил Полицеймако.

«Любовь на поводке»

Корейский ромком об офисном романе. Сотрудница из пиар-команды открывает посылку коллеги с похожим именем — Чон Джи-у и Чон Джи-ху — и случайно узнает, что тому нравится БДСМ. После этого парень героиню просит стать его доминатрикс, и та соглашается. В главных ролях — K-pop-айдолы Сохён (Girls’ Generation) и Ли Джун-ён (U-KISS).

«Спутавшиеся струны», 1-й сезон

Тайваньский триллер с уклоном в черную комедию, действие которого происходит в Тайбэе. Каждая серия посвящена одной парадоксальной истории — например, похоронам, где нет умершего, или похищению, где нет похитителя. В продюсерах — знаменитый тайваньский режиссер Хоу Сяосянь («Убийца»). В «Струнах» снялись Ли Каншэн и Сильвия Чан, это их первые роли в сериалах.

«Проклятые»

Костюмный хоррор о загадочных событиях во Франции конца XIX века. В отдаленной деревне некто (или нечто) начинает нападать на местных жителей. Ползут слухи, что эта земля проклята, а на людей охотится демоническое существо. В деревеньку прибывает криминалист и раскрывает тайну, вот только смерти на этом не заканчиваются. Премьера фильма прошла на фестивале «Сандэнс», где хоррор тепло встретили критики.