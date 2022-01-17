У «Крика» не нашлось конкурентов

Как всегда бывает, январь — самый тихий месяц американского проката. Посещаемость кинотеатров после зимних праздников резко падает, студии это знают и почти не выпускают в низкий сезон фильмы, которые позже смогут заработать больше. Так что крупнейшим релизом января оказался среднебюджетный хоррор «Крик» — пятый фильм франшизы, запущенной еще в 1996 году. Прогнозы стартовых сборов начинались с 20 млн долларов, но слэшер выступил лучше ожиданий: в первые три дня он собрал 31,5 млн долларов и 36 миллионов с учетом выходного понедельника (17 января в США праздновали День Мартина Лютера Кинга).

Новый «Крик» сюжетно продолжает предыдущие фильмы об убийце в призрачной маске. Он дебютировал примерно на одном уровне со второй частью (32,9 млн долларов в первые три дня в 1997 году) и третьей (34,7 миллиона в 2000-м). Правда, в те времена цены на билеты были совсем другими. Зато по сравнению с «Криком 4» есть явный прогресс: в 2011 году предыдущая глава франшизы на старте взяла только 18,7 млн долларов. Студия Paramount, как это нынче принято, некоторые свои релизы выпускает на собственном стриминге одновременно с прокатом, но в случае с «Криком» этого решили не делать.

«Человек-паук» — шестой по сборам в истории

В последние выходные, 21–23 января, «Крик» опустился на вторую строчку американского рейтинга при снижении сборов на 59%. Для ужасов такое резкое падение в порядке вещей. Хоррор заработал за уик-энд 12,4 млн долларов, а на первое место вышел «Человек-паук: Нет пути домой», который до выхода «Крика» лидировал четыре недели подряд. Добавив 14,1 миллиона, Спайдермен довел сборы до 721 млн долларов. Это уже четвертое место в истории американского бокс-офиса. Дальше супергерой попытается выбить из тройки «Аватар» (760 млн долларов). Но после месяца с лишним в кинотеатрах такой разрыв может оказаться непреодолимым.

В мировом рейтинге «Человек-паук» тоже улучшил позиции. Теперь «Нет пути домой» расположился в списке самых кассовых фильмов всех времен на шестой строчке с промежуточным результатом в 1,69 млрд долларов. Подняться выше шансов нет: «Мстители: Война бесконечности» слишком далеко впереди (2,05 млрд долларов). Интересно заметить, что из сборов «Войны бесконечности» в 2018 году 359,5 млн долларов было заработано в Китае, когда власти Народной Республики еще не перестали пускать в страну голливудских супергероев. Именно этих денег сейчас не хватает Спайдермену до двухмиллиардного рубежа и места в первой пятерке.

«Лакричная пицца» и «Белфаст» — герои оскаровского проката

В последние выходные в Америке было два новых фильма в широком прокате, но их мало кто заметил. Религиозная драма «Любовь как искупление» получила 3,7 млн долларов и четвертое место за неделю. А релиз австралийского костюмного фэнтези «Дочь короля» с Пирсом Броснаном в роли Людовика XIV и вовсе обернулся катастрофой. Американский прокатчик — компания Gravitas Ventures, которая специализируется на фильмах для ТВ и стримингов — решился на крупнейший в своей истории прокат в 2170 кинотеатрах. Сборы по итогам выходных составили всего 750 тыс. долларов.

Период январского затишья и подготовки к «Оскарам» — традиционный сезон будущих номинантов и лауреатов в ограниченном прокате. Самый кассовый фильм в этой когорте — «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона, собравшая уже 10,7 млн долларов. Картина вышла в прокат еще в конце ноября, но вплоть до Рождества можно было посмотреть только пленочную копию всего в четырех залах (сейчас ретродраму взросления в Северной Америке показывают 772 кинотеатра). У «Белфаста» Кеннета Браны на сегодняшний день 7 млн долларов в США и Канаде. На прошлой неделе «Белфаст» мощно стартовал в Великобритании и Ирландии: невеселая черно-белая драма на тему религиозной розни в Ирландии 1960-х едва не отняла лидерскую позицию у «Человека-паука», получив за первые выходные 2,2 млн фунтов (3,1 млн долларов) против 2,3 млн фунтов у Спайдермена.

Зрители в России дали шанс «King’s Man» и «Аллее кошмаров»

Недостаток голливудских премьер сказался и на российском прокате. В последние недели выручка у кинотеатров была невысокой. Фаворитом уик-энда 14–16 января на таком фоне стал ироничный боевик «King’s Man: Начало» — первое место и 153 млн рублей в России. Приквел британской франшизы без труда победил «Крик» (90,9 млн рублей).

«Начало» по стартовым сборам в России заметно уступило первым двум частям серии. Оригинальный «Kingsman: Секретная служба» дебютировал с 197 млн рублей, сиквел «Kingsman: Золотое кольцо» — с 322 миллионов. Но в других странах дела у фильма еще хуже. В США, где приквел выпустили под Рождество, сборы за первый уик-энд оказались примерно в шесть раз меньше, чем у обоих предшественников, а выше третьего места в недельном рейтинге «King’s Man» не поднимался.

«Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо российской публике тоже показалась интереснее, чем американцам. Дебютный уик-энд 21–23 января принес триллеру с Брэдли Купером 66 млн рублей. Это не очень много, но в низкий сезон такого результата хватило для первого места в России (с учетом стран СНГ победил опять «King’s Man: Начало» с 75 млн рублей против 72 миллионов «Аллеи кошмаров»). В США о лидерстве не шло и речи — там фильм стартовал в декабре с 2,8 млн долларов и пятого места, а в свой второй уик-энд вылетел из первой десятки.

И для «King’s Man», и для «Аллеи кошмаров» Россия вместе с СНГ стали вторым рынком за пределами США по сборам за первый уик-энд. Английские суперагенты дебютировали лучше только в Южной Корее (2,6 млн долларов, в России — 2,2 миллиона), а нуар дель Торо — во Франции (973 тыс. долларов против 929 тысяч в России).